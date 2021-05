Hannover

Naturnahe Gärten werden immer wichtiger in Zeiten, in denen die biologische Vielfalt schwindet. Denn nicht nur für Menschen sind sie grüne Oasen, auch heimische Insekten brauchen sie, um Nahrung und Nistmöglichkeiten zu finden. Allerdings ist der Bestand der Insekten in den letzten 30 Jahren beängstigend zurückgegangen. Mit Folgen: Viele Pflanzen sind auf Insekten als Bestäuber angewiesen, vielen Tieren, wie den Vögeln, dienen sie als Nahrung.

Dabei gilt: Um einen Garten insektenfreundlich zu gestalten, braucht es gar nicht viel – jede und jeder kann mehr Natur zu sich nach Hause einladen. „Das wohl Wichtigste, um den kleinen Sechsbeinern unter die Flügel zu greifen, ist die Bereitstellung einer natürlichen Futterbar“, rät Philip Foth vom Naturschutzbund (Nabu). Ein wildes Beet biete Insekten ein blütenreiches Nahrungsangebot.

Diese Pflanzen sind Insekten-Nahrungsquellen

Um Bienen ganzjährig ein Nahrungsangebot zu schaffen, sollten verschiedene Blühzeiten berücksichtigt werden. Ganz wichtig dabei: heimische Blütenpflanzen und Gehölze verwenden. Exoten, gefüllte Blüten und züchterisch veränderte Sorten sind für sie nutzlos. Dagegen freuen sich viele Insektenarten über Schlehe, Weißdorn oder Wildrosen. Mit wilder Malve, Tauben-Skabiose oder Großer Sterndolde ist eine Schmetterlingsspirale ein wahrer Magnet für schillernde Besucher, wie Tagpfauenauge, Malven-Dickkopffalter oder Faulbaum-Bläuling.

Pfauenauge. Quelle: Nabu/ Thomas Knöss

Beim Kauf sollte auf regionales Saatgut aus Bio-Produktion geachtet werden. Und: „Pestizide haben in einem naturnahen Garten nichts zu suchen!“, sagt Foth. „Wilde Ecken, in denen sich die Natur frei entfalten darf, in denen Hecken aus Wildgehölzen, Holz-, Reisig-, Laub-, und Steinhaufen existieren, sind willkommene Lebensräume für unsere Insekten.“ Arten wie die Gewöhnliche Löcherbiene, die Blauschwarze Holzbiene, die Goldwespe, der Goldrosenkäfer oder der Gemeine Widderbock sind vom Totholz abhängig.

Den Garten nicht zu sehr aufzuräumen, die Böden nicht versiegeln, sondern statt dessen Wildnis zu wagen, gehört zu den einfachsten, aber effektivsten Methoden, Insekten zu helfen. Wer außerdem noch etwas Lehm, Ton oder Löss im Garten anbietet, lockt Mauerbienen, Mauer-Lehmwespen und die Tönnchenwegwespen. Sie benötigen beispielsweise Lehm, um ihre Nester zu bauen. Auch Sandflächen werden dankbar angenommen. Die Weidensandbiene gräbt ihre Bruthöhlen in den Sand und legt dort ihre Eier ab.

Wer möchte, kann Insekten auch selbst Nistmöglichkeiten anbieten. Leider bringt aber ein Großteil der Nisthilfen wegen ungeeigneter Materialien und Bauweisen nicht den erwünschten Nutzen – oft bleiben diese „Insektenhotels“ leer. Foth rät zu Nisthölzern mit Bohrgängen für hohlraumbewohnende, solitär lebende Wildbienenarten. Am besten verwendet man dazu entrindetes Hartholz, zum Beispiel der Esche, und bohrt Löcher von drei bis acht Millimeter. Die Nisthilfe sollte man an einem möglichst sonnigen, regen- und windgeschützten Standort fest anbringen. Die „Flugbahn“ sollte stets frei bleiben, das Holz nicht von Pflanzen bedeckt sein.

Diese Mauerbiene ist in einem Insektenhotel auf dem Balkon geschlüpft. Quelle: André Schwarzenberg

Was bei den Nisthilfen häufig vergessen wird: Wildbienen brauchen ein ausreichendes Nektar- und Pollenangebot und – vor allem in der heißen Jahreszeit – eine Wasserstelle. Hierzu wird eine 15 bis 20 Zentimeter dicke Schicht Lehm oder Ton in einer Mulde ausgelegt, verfestigt und mit Wasser gefüllt.

So baut man eine Insektentränke: Ein paar Steine in einer Schale platzieren und diese mit frischem Wasser so auffüllen, dass die Steine zur Hälfte aus dem Wasser schauen. Dazwischen und vor allem am Rand der Tränke etwas Moos verteilen, damit die Insekten Flächen vorfinden, um sich niederlassen zu können. Die Insektentränke sollte am besten an einem sonnigen, warmen und windstillen Ort in der Nähe von bienenfreundlichen Pflanzen platziert werden. Nicht vergessen: das Wasser in regelmäßigen Abständen austauschen, um die Entstehung von Krankheitserregern zu verhindern.

Was krabbelt und fliegt im heimischen Garten? Der Nabu hat für die Neue Presse sechs Insektenarten erklärt, die man kennen sollte.

1. Kleiner Kohlweißling

In Deutschland gibt es etwa 3700 Schmetterlingsarten, davon sind 190 Tagfalter, die meisten davon gelten als gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Tag- und Nachtfalter sind gut an ihren Antennen zu unterscheiden: Während sie bei den Tagfaltern am Ende keulenförmig verdickt sind, tragen Nachtfalter in der Regel gefiederte, gerade und unverdickte Antennen. Mit diesen riechen die Falter – und fühlen nicht, obwohl im Volksmund von „Fühler“ gesprochen wird. Außerdem stellen Tagfalter die Flügel gegeneinander, bei Nachtfaltern liegen sie flach am Körper. Übrigens: Schmetterlinge schmecken mit den Füßen, sobald sie sich auf einer Nahrungsquelle niederlassen.

Kleiner Kohlweißling. Quelle: Helge May

Der kleine Kohlweißling ist einer der häufigsten Tagfalter und von April bis Oktober zu beobachten. Er liebt Sonne und Wärme, lebt auf blütenreichen Wiesen, in Gärten und Parks. Seine cremeweiße Flügeloberseite ist an den Spitzen leicht dunkelgrau gefärbt. Die Unterseiten der Flügel sind graugelb bis grünlich-gelb. Er liebt Kreuzblütler wie Kohl und andere Gemüsearten und trinkt gern den Nektar von Wiesen-Flockenblumen, Salbei und Lavendel.

2. Maikäfer

7000 Käferarten leben in Deutschland. Es gibt kaum einen Lebensraum, den sie nicht besiedeln. Sie sind sehr vielseitig, es gibt wandernde, fliegende und schwimmende Arten. Solche, die Licht erzeugen können, sich mit chemischen Stoffen verteidigen und welche, die Brutführsorge betreiben.

Ein Feldmaikäfer. Quelle: Patrick Pleul

Jetzt im Mai tauchen die Maikäfer in Massen auf. Sie haben sich aus dem Boden gegraben und fliegen etwa vier bis sieben Wochen umher. Das Männchen stirbt nach der Begattung, das Weibchen nach der Eiablage. Nach vier bis sechs Wochen schlüpfen die Engerlinge im Boden. Sie ernähren sich von Wurzeln und reifen vier Jahre, bis sie zu Käfern werden. Übrigens: Die Männchen haben Fühler mit 50.000 Geruchsnerven, Weibchen nur 9000 Geruchsnerven. Mit diesen suchen die Männchen auch die paarungswilligen Weibchen.

3. Grünes Heupferd

Heuschrecken hört man am besten in hochgrasigen Wiesen oder an Wegesrändern. Manche Tiere wie das Weinhähnchen können ihre Lautstärke so variieren, dass das menschliche Ohr sie gleich aus mehreren Richtungen wahrnimmt. Das Zirpen entsteht durch das Reiben der Beine oder Flügel aneinander. Fast jede Art hat einen eigenen Rhythmus und Klang, Wer über einen besonders großen Garten verfügt, der kann auch dort Heuschrecken wie Roesels Beißschrecke, Nachtigall-Grashüpfer und den Gemeinen Grashüpfer finden.

Heuschrecke Quelle: Nabu/ Helge May

Ab Mitte Juli kann man auch das Grüne Heupferd sehen beziehungsweise hören. Das tag- und nachtaktive Heupferd ist mit rund vier Zentimetern Körperlänge eine der größten heimischen Heuschrecken. Es hat lange Flügel und ist sehr mobil. Sein lauter, etwas zerhackter Schwirrgesang ist gut 50 Meter weit zu hören. Hauptsächlich ernährt es sich von Fliegen und Raupen. Heuschrecken sind verwandt mit Schaben und Ohrwürmern, aber nicht mit Zikaden, mit denen sie oft verwechselt werden. Zu den Heuschrecken gehören aber die Grillen (zu erkennen an den sich überlappenden Flügeln), ebenso wie die Grashüpfer.

4. Libellen

Libellen gibt es seit 150 Millionen Jahren in nahezu unveränderter Gestalt auf der Erde. In Niedersachsen gibt es 73 Libellenarten. Allerdings sind viele davon gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

Eine Blaue Federlibelle. Quelle: Patrick Pleul

Bevor Libellen zwischen April und Juli an Land leben, haben sie bis zu fünf Jahr als Larve im Wasser verbracht. Dort ernähren sie sich von Mückenlarven, Bachflohkrebsen oder Kaulquappen. Sie atmen durch Kiemen. Auch die erwachsenen Libellen, die nur eine Lebenszeit von zwei bis acht Wochen haben, leben an stehenden oder mäßig fließenden Gewässern.

Sehr auffällig ist die große blaugrüne Mosaikjungfer. Sie hat eine leuchtend grüngelbe Brust mit dunklen Seitenbinden. Ihre Flügelspannweite kann bis zu elf Zentimeter haben, mit bis zu acht Zentimetern Länge. Sie ernährt sie sich von Mücken, Fliegen und anderen geflügelten Insekten, manchmal auch von anderen Libellenarten.

5. Florfliegen

Die gemeine Florfliege hat einen grün-gelblichen schlanken Körper und lange glasig wirkende Flügel, fadenartige Fühler, sowie metallisch glänzende Knopfaugen. Ihre Flügelspannweite ist drei Zentimeter, sie wird auch nur ein bis eineinhalb Zentimeter groß. Interessant: An der Basis der Vorderflügel besitzt sie ein Hörorgan. Sie ist am besten in der Dämmerung zu beobachten. Tagsüber versteckt sie sich an der Unterseite von Blättern.

Florfliege. Quelle: Helge May/ Nabu

Sie ernährt sich von Pollen, Nektar und Honigtau, mag Buchweizen, Hundsrose, Klatschmohn und Doldenblütler. Die Larven fressen Spinnmilben, kleine Raupen, Wollläuse, vor allem aber auch Blattläuse – ihr Spitzname ist „Blattlauslöwe“. Übrigens: Florfliegen reagieren auf Ultraschall. Sobald sie ihn wahrnehmen, legen sie die Flügel an und fallen zu Boden. So schützen sie sich vor Fledermäusen, die so Nahrung orten.

6. Ackerhummel

Hummeln gehören neben den Honigbienen und Fliegen zu den wichtigsten Bestäuberinsekten. Ihre Temperaturunempfindlichkeit ermöglicht es ihnen, länger als andere Bienen auf Nahrungssuche zu sein, sie fliegen auch bei schlechtem Wetter. In Deutschland gibt es 36 Hummelarten, zu den bekanntesten zählt die 18 Millimeter große Ackerhummel.

Ackerhummel. Quelle: Kathy Büscher, NABU Rinteln

Sie trägt am Körper einen gelblich bis rotbraunen Pelz. Sie gehört zu den Nestbauern und bildet Völker mit bis zu 150 Tieren. Im August hat das Nest die höchste Population, im September, gelegentlich auch Oktober oder November stirbt die Königin und mit ihr auch der Staat. Lediglich die zuletzt geschlüpften Weibchen überleben und paaren sich mit Männchen. Sie gründen nach der Überwinterung als Jungköniginnen im Frühjahr eine neue Population.

Die Ackerhummel ist auf Wiesen, in Parks und Gärten zu sehen. Sie mag es gern trocken. Ihre wichtigste Nahrungsquelle sind Pflanzensäfte, Pollen und Nektar von Blüten. Sie liebt Vogel-Wicke, weiße Taubnessel, Wiesen-Klee. Im Insektensommer ist sie die Art, die am häufigsten für den Nabu beobachtet wird.

Nabu: Jeder kann mitzählen beim „Insektensommer“

Kleine Krabbler beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenlernen – all das vereint der „Insektensommer“ (zu den Informationen geht es hier). Vom 4. bis 13. Juni und vom 6. bis 15. August ruft der Nabu zur Meldeaktion auf. Dann heißt es wieder: Augen auf, eine Stunde lang das Summen und Brummen in der Umgebung entdecken und die Beobachtungen melden. Jeder kann mitmachen, ob alleine oder mit der Familie, im Garten, Wald oder Park. Der Nabu erhofft sich damit ein genaueres Bild von der Insektenwelt in unseren Städten und ländlichen Regionen.

Seit 2021 gibt es auch die „Entdeckerfrage“ über den Marienkäfer. Rund 70 Marienkäferarten gibt es in Deutschland. Seit etwa 20 Jahren zählt auch der Asiatische Marienkäfer dazu. Mit der Entdeckungsfrage möchte der Nabu herausfinden, wie weit sich die invasive Art mittlerweile verbreitet hat, denn vielerorts verdrängt der Asiatische Marienkäfer den Siebenpunkt und andere einheimische Marienkäferarten.

Der heimische Siebenpunkt-Marienkäfer (links) und die asiatische Variante (rechts).

Der Siebenpunkt-Marienkäfer kann gut am pechschwarzen Kopfschild erkannt werden. Außerdem hat er rote Flügeldecken und sieben schwarze Punkte. Mehr Punkte hat der Asiatische Marienkäfer. Er kann an seinem charakteristischen schwarzen „W“ auf weißem Kopfschild oder der umgekehrten Variante mit weißen „W“ auf schwarzem Kopfschild erkannt werden. Einst wurde er zur biologischen Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern eingesetzt und konnte daraus fliehen.

Von Maike Jacobs