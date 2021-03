Hannover

Lockdown und kein Ende in Sicht: Viele Menschen entdecken in der Corona-Zeit das Kochen – als Kantinenersatz, für das festliche Zuhause-Dinner, als neues Hobby. NP-Redakteurin Andrea Tratner stellt Neuerscheinungen auf dem großen Markt der Kochbücher vor. Von gesunder Gemüseküche bis „Dirty Eating“.

Für Gemüse-Fans

Susann Kreihe: „Die hohe Kunst der Gemüseküche“, Christian-Verlag, 320 Seiten, 49,90 Euro.

Die Autorin: Susann Kreihe ist Köchin und Betriebswirtin für Gastronomie, ihre Rezepte erscheinen regelmäßig in Kochbüchern und Zeitschriften. Sie war mehrere Jahre persönliche Assistentin von Spitzenkoch Johann Lafer. Sie hat auch als Ghostwriterin Rezepte für bekannte Köche entwickelt. In ihrem Blog und auf Instagram postet sie regelmäßig Gerichte, die auch für Laien leicht umsetzbar sind.

Susann Kreihe: „Die hohe Kunst der Gemüseküche“. Quelle: Verlag

Das Buch: Hier wird Gemüse gebraten, gedämpft, gegrillt, fermentiert, eingelegt, geschmort, gebacken, püriert, gehäckselt, geräuchtert. Die 125 Rezepte setzen Lebensmittel von A wie Artischocke bis Z wie Zucchini als Hauptgerichte in Szene. Kreihe kombiniert Geschmacksrichtungen von süß bis umami (erinnert an Fleischgerichte!), erklärt Arbeitsschritte und -zeiten detailliert, gibt Tipps für saisonales Kochen. Klasse Standardwerk mit überragenden Fotos.

Für den Cheat Day

Henriette Wulff: „Dirty Eating“, Christian-Verlag, 192 Seiten, 24,99 Euro.

Die Autorin: Henriette Wulff ist geprüfte Ernährungsberaterin, Kochbuchautorin – und Tabubrecherin. „Fett, Kohlenhydrate & Co. sind keine Sünden, sondern herrliche Dinge, die unser Leben schöner machen“, findet sie. Genuss mit angezogener Handbremse ist nicht ihr Ding. Essen soll pures Vergnügen sein.

Henriette Wulff: „Dirty Eating“. Quelle: Verlag

Das Buch: Das Titelbild spielt mit anrüchigen Klischees, die Rezeptsammlung bietet aber alles andere als Fast-Food. Wer sich den Burger nicht im Schnellrestaurant holt, muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn er daheim Buletten brät und mit allerlei Zutaten zu einem köstlichen Turm stapelt. Gegen Kohlehydrate im „krossen Kartoffelpuffer mit Kimchi-Schmand“ spricht nichts, nicht nur die Kanadier lieben „Poutine“ (Fritten mit Bratensauce und Käse), Butter und Bacon werden großzügig eingesetzt. Denn auf einer Tarte harmonieren auch Aprikosen, Ziegenkäse und Schinkenspeck. Mit einem Augenzwinkern präsentiert Wulff „fleischgewordene Träume“, Salz als „Formel zum Glück“ und sündige Desserts. Vielleicht kein Kochbuch für alle Tage, aber sicher Leitfaden für einen Cheat-Day. Oder zwei. Oder drei.

Für das Wochenende

Einfach Hausgemacht: „Rezepte fürs Wochenende“, Landwirtschaftsverlag Münster, 156 Seiten, 16,80 Euro.

Der Herausgeber: „Einfach Hausgemacht“ ist eine Marke des Landwirtschaftsverlags, der auch das Magazin „Landlust“ herausgibt. Unter ihr erscheinen Kochbücher und Magazine, die im Landhausstil und einer Ansprache mit Wohlfühlatmosphäre aufgemacht sind.

Einfach Hausgemacht: „Rezepte fürs Wochenende“. Quelle: Verlag

Das Buch: „Rezepte fürs Wochenende“ erschien erstmals 2015 und wurde ein Kochbuch-Liebling. Nun hat die Redaktion den Band aktualisiert und um 24 neue Rezepte ergänzt. Unterteilt ist das Buch in die vier Jahreszeiten. Im Frühling servieren wir Bärlauch-Galette mit Spinatsalat oder Spargel mit Tomaten-Vanille-Nuss-Topping. Der Sommer bringt Gazpacho und Saiblingsfilet mit Zitronenremoulade, im Herbst ist Zeit für Kürbis-Pie oder Rehmedaillons mit glasiertem Spitzkohl. Im Winter bereiten wir Schwarzwurzel-Zitronen-Suppe, Calvados-Huhn und Dammwildragout zu. Die kreativen und saisonalen Rezepte machen Appetit, halten viele Ideen sowohl für Vegetarier als auch für Fleischfans bereit und sind in Länge und Schwierigkeitsgrad angenehm übersichtlich. Aber warum sollen wir das eigentlich nur am Wochenende kochen?

Für schlaueres Kochen

Nadiya Hussain: „Time to eat – enfache und schnelle Rezepte für ein entspanntes Leben“, Ars vivendi, 256 Seiten, 24 Seiten.

Die Autorin: Nadiya Hussains Eltern stammen aus Bangladesch, sie wuchs im britischen Luton auf. 2015 gewann sie die TV-Show „The Great Britisch Bake Off“, seitdem schreibt sie eine Kolumne im Times Magazine, auf Netflix läuft ihre Serie „Foodhacks mit Nadiya Hussain“. Sie hat außerdem einen Roman, eine Autobiografie und ein Bilderbuch geschrieben. „Time to eat“ ist ihr inzwischen sechstes Kochbuch. In England ist sie so berühmt, dass sie die Torte für den 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II. backen durfte.

Nadiya Hussain: „Time to eat – enfache und schnelle Rezepte für ein entspanntes Leben“. Quelle: Verlag

Das Buch: Ihre Rezepte widmet Hussain „denjenigen, denen es an Zeit mangelt“. Es geht um Effizienz in der Küche, vorausschauendes Einkaufen, die beste Nutzung des Platzes im Gefrierschrank und optimale , Resteverwertung. Die Gerichte pendeln zwischen dezent exotisch (Panir-Köfte mit Glasnudeln) und absolut familientauglich (Schokoriegel-Blätterteigtaschen sind eine geniale Idee!). Zu jedem Rezept gehören Aufbewahrungs-Tipps, in einem Grundlagen-Kapitel teilt Hussain ihre Ideen für Gewürzmischungen, Currypasten oder Knuspermüsli.

Für Vietnamesisch-Fans

Anna Plumbaum: „Vieatnam vegetarisch“, Christian-Verlag, 224 Seiten, 29,99 Euro.

Die Autorin: Anna Plumbaum hat Literatur- und Medienwissenschaften studiert, arbeitet für Magazine als freie Rezept-Entwicklerin. Sie hat drei Jahre in Kambodscha gelebt und kennt die quirligen Straßenküchen Südostasiens.

Anna Plumbaum: „Vieatnam vegetarisch“. Quelle: Verlag

Das Buch: 3400 Kilometer schlängelt sich die Küste Vietnams von Norden nach Süden, die Geschmacksunterschiede in den weit auseinanderliegenden Regionen sind riesig. Reis, Kräuter und Fischsauce definiert Plumbaum als verbindende Zutaten, arbeitet aber regionale Einflüsse heraus, erklärt Esskulturen und die Fünf-Elemente-Regel, deren Ziel die Balance der Geschmäcker ist. Ein Kochbuch, das sich auch wegen der tollen Fotos liest wie ein Reisebericht. Traditionell wird in Vietnam mit viel Fleisch oder Fisch gekocht, doch „Veggie Pho“ oder „No-Fish-Sauce“ (Geschmacksträger sind getrocknete Shiitake-Pilze!) kommen ohne aus. Mango-Auberginen -Sommerrollen, Jackfruit-Salat mit gebratenen Austernpilzen oder exotische Tofu-Kreationen machen Lust auf Reisen. Bis dahin muss der gut sortierte Asia-Laden mit Zutaten aushelfen.

Für Skandinavien-Fans

Sofia Wood: „Sofias Küchenglück: Mein vegetarisches Comfort Food für Alltag und Feste“, Christian-Verlag, 160 Seiten, 19,99 Euro.

Die Autorin: Sofia Wood hat sich in ihrer Heimat Schweden einen Namen in der Design- und Kunstbranche gemacht. In der Küche setzt sie auf „Nordic Superfood“ – einfache, erdige Gerichte.

Sofia Wood: „Sofias Küchenglück: Mein vegetarisches Comfort Food für Alltag und Feste“. Quelle: Verlag

Das Buch: Man bekommt tiefe Einblicke in das Familienleben der Autorin, Wood hat das Buch ihren drei Kindern Ruby, Otis und Selma gewidmet. Sie will ihnen zeigen, dass „Fürsorge und Liebe auf Tellern serviert werden können“. Sie vergisst dabei aber auch den Alltag und seine Stressmomente nicht – die Gerichte sind einfach gehalten, die Arbeitsschritte unkompliziert, trendige Bowls sind in ihren Augen das perfekte Resteessen.

Schwedisch lässig wechselt sie auch in den Festmodus, der auch mit ungebügelten Leinentischtüchern und Wiesenblumen funktioniert. Wood kocht vegetarisch, weil sie findet, dass die „Geschenke von Mutter Erde“ glücklich machen. Doch Quinoarisotto, Gurkensalat, Haferbrei mit pochiertem Obst und Butternut-Pasta spielen fast eine Nebenrolle. Ein Kochbuch mit bezaubernder Ästhetik, das ein Lebensgefühl transportiert.

Für Hamburg-Fans

Antonio Cotugno: „Gutes Essen ist gutes Leben“, Ellert & Richter, 184 Seiten, 29,80 Euro.

Der Autor: Antonio Cotugno, Jahrgang 1949, ist in Neapel aufgewachsen, seit 40 Jahren ist er mit seinem Restaurant „L’Europeo“ eine Institution in Hamburg. Der NDR drehte sogar einen Beitrag über den 71-Jährigen, der den ersten Lockdown genutzt hatte, um seine Erinnerungen an ein bewegtes Gastroleben und seine Lieblingsrezepte aufzuschreiben.

Antonio Cotugno: „Gutes Essen ist gutes Leben“. Quelle: Verlag

Das Buch: Der Mann hat Humor. „Warum wir keinen Stern haben? Weil wir keine Astronauten sind.“ Auszeichnungen braucht Cotugno auch gar nicht, zufriedene Gäste sind die schönste Belohnung für ihn. Und er macht keinen Unterschied, ob sie prominent sind oder nicht. Der Wirt plaudert über Begegnungen mit Placido Domingo, Peter Ustinov oder Otto Waalkes, weiht den Leser in Familiengeheimnisse ein – und verrät, wie er „Rinderfilets für Künstler“ brät, wie schon seine Mutter Auberginenauflauf zubereitete, wie Pulpo auf Santa-Lucia-Art geht. „Die einfache italienische Küche“ will Cotugno mit diesem Buch vermitteln. Er schafft es, indem er die Rezepte mit Anekdoten aus seiner bunten, erlebnisreichen Biografie würzt.

Für Sizilien-Fans

Marinella Sammarco: „Echt sizilianisch kochen – ich zeig euch wie!“, Becker Joest Volk, 300 Seiten, 29,95 Euro.

Die Autorin: 1968 auf Sizilien geboren, auf dem Bauernhof der Großeltern aufgewachsen. Mit elf Jahren geht Marinella Sammarco mit der Familie nach Deutschland, ab ihrem 19. Lebensjahr betreibt sie mit ihrem Mann in Stuttgart ein Restaurant. Vom Service in die Küche wechselt sie zwangsweise – nach einem Beinbruch. Doch die spät entdeckte Leidenschaft loderte umso heftiger.

Marinella Sammarco: „Echt sizilianisch kochen – ich zeig euch wie!“ Quelle: Verlag

Das Buch: Sammarco entblättert ihre Familiengeschichte, lädt den Leser ein, „ihr“ Sizilien zu schmecken, zu riechen, zu lieben. Wichtigste Botschaft: gute, hochwertige Zutaten verwenden – dann können die Rezepte auch schlicht sein. Bei Antipasti, Hauptgerichten und Nachtisch unterscheidet sie stets zwischen „Tradizione“ (Klassiker wie „Pasta alla Norma“ mit Auberginen und Ricotta) und „Innovazione“ (raffinierte Kreationen wie Seeteufel mit Pink Grapefruit und jungem Spinat). Zwischendurch philosophiert Sammarco in Extra-Kapiteln über Wein, Pasta, Marmelade – und Pistazien. Denn sie sind das „grüne Gold Siziliens“. Wieder was dazugelernt!

Von Andrea Tratner