Hannover

Seine größte Stärke? „Mein positives Denken“, hat Antonio „Toni“ Colantuono (63) vor einigen Jahren gesagt, als er das 30-jährige Bestehen seines Restaurants Paladino“ gefeiert hat. Dass damals die Corona-Pandemie quasi vor der Tür steht und dem Langenhagener Gastronomen einen gehörigen Strich machen wollen würde, ahnte der Italiener – wie ja sonst auch niemand – nicht.

Selbst als der erste Lockdown ausgerufen worden war, schaute der Mann mit dem Schnauzbart nur in eine Richtung: nach vorne. „Ich habe die Zeit genutzt, um das Restaurant zu renovieren.“ Eine neue Küche, ein neuer Fußboden, neue Toiletten, „alles wurde so hergerichtet, dass es die nächsten zehn Jahre hätte weitergehen können.“ Hätte. Denn ein ganz anderer Schicksalsschlag bewegte Colantuono zu der wohl schwierigsten wie wichtigsten Entscheidung seines Lebens: Seine Krebserkrankung ist zurück.

„Ich bin ein geborener Gastronom“: Antonio „Toni“ Colantuono hat mit 14 Jahren in seinem Heimatland Italien eine Ausbildung zum Restaurantfachmann, später zum Hotelfachmann absolviert. Quelle: privat

Antonio Colantuono: „Muss jetzt an mich denken“

Im November 2021 ging er, wie seit der ersten Diagnose im Jahr 2007 alle drei Monate, zur Kontrolle in die MHH. Ein Wert war gestiegen, bei Professoren wie dem Patienten schrillten die Alarmglocken. Nach weiteren Checks und seinem Bauchgefühl („Ich merkte, da stimmt etwas nicht“) die Gewissheit. In der Familie war ziemlich schnell klar: „Es ist die Zeit gekommen, dass ich an mich denken muss.“ Was gleichzeitig bedeutet: Der 63-Jährige hat dann keine Zeit mehr, sich um seinen Laden zu kümmern.

Zum Mitnehmen während Corona: Auch da hatte Antonio Colantuono Speisen wie Rumpsteak mit Pilzragout und Wintergemüse für seine Gäste in petto. Quelle: Frank Wilde

„34 Jahre stand immer das Paladino an der Spitze, dann kamen die Gäste, dann die Familie, dann kam ganz lange nichts – und dann erst ich.“ Sein Restaurant stand seit der Eröffnung im Jahr 1988 in weiten Teilen im Fokus seines Lebens: Er tüftelte alle paar Wochen über neuen Speisekarten, regional und saisonal mit dem besonderen Etwas zu kochen, war nicht nur dem Wirt wichtig, sondern kam auch bei den Gästen gut an. Colantuono stellte besondere Menüs für Valentinstage zusammen, feierte brasilianische Abende, präsentierte Weinproben, bewirtete Hochzeitsgesellschaften, runde Geburtstage. Er selbst dagegen musste solche Einladungen immer ausschlagen, „von spontanen Grillabenden ganz zu schweigen“.

Bedient hat er neben seinen Stammgästen auch mal ganz prominente – etwa Altkanzler Gerhard Schröder (77), 96-Präsident Martin Kind (77) und den Sänger Thomas Anders (58). „Bei mir waren alle Menschen willkommen, ich habe keine Unterschiede gemacht.“

Einen Grappa zum Abschied: Antonio Colantuono fällt der Entschluss nicht leicht, „aber ich muss der Realität ins Auge sehen“. Quelle: Dröse

In all den Jahren nur 18 Wochen Urlaub

In all den Jahren, so hat der 63-Jährige mal ausgerechnet, hat er vielleicht 18 Wochen Urlaub gemacht, einen Krankenschein nie bei der Kasse eingereicht. „Ich habe unbewusst meinem Körper nie die Chance gegeben, sich auch mal zu regenerieren“, resümiert er mit Blick auf die Jahrzehnte. „Das geht nicht mehr, meine Gesundheit ist für mich und meine Familie am wichtigsten. Ich muss jetzt den Kopf aus der Schlinge ziehen.“

Bereits seit Jahren beschäftigt er sich mit Ernährung, orientierte sich da am Motto seiner Großmutter: „Lebe nach den Jahreszeiten.“ Das wird er nun nur noch am heimischen Herd tun, nicht mehr im großen Stil im Restaurant.

Der Abschied im Netz: Paladino-Chef Antonio Colantuono sagt „Ciao“. Quelle: Paladino

Als Colantuono kürzlich auf seiner Homepage und in den sozialen Medien erstmals kundgetan hatte, dass er Ende Februar aus gesundheitlichen Gründen schließt, stand das Telefon nicht mehr still. Menschen erkundigten sich nach seinem Befinden, „und die meisten wollten ein letztes Mal zum Essen kommen“, erzählt er sichtlich gerührt. Beim Abschied kullerten Tränchen: „Es ist für alle eine sehr große emotionale Geschichte.“

Ein letztes Interview im Paladino: Antonio Colantuono mit NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Dröse

In „Paladino“-Räumen eröffnet bald ein indisches Restaurant

Einen Nachfolger für das Geschäft hat er bereits gefunden, ein indisches Restaurant soll anstelle des italienischen bald eröffnen. Das meiste lässt Toni Colantuono in dem Geschäft an der Walsroder Straße zurück: Ein großes Bild nimmt er mit, die silberfarbene Paladino-Statue, die er mal auf einem Flohmarkt in Rom entdeckt hatte, sowie zwei, drei antike Möbel. Und natürlich die Erinnerungen: „Ich habe hier unzählige schöne Stunden erlebt. Nun muss ich weiter positiv denken, um gesund zu werden, und viele schöne Stunden mit meiner Familie und Freunden zu haben.“

Von Mirjana Cvjetkovic