Hannover

Es war nicht leicht, im Lockdown sportlich am Ball zu bleiben. Aber jetzt gibt es keine Ausreden, das Training noch aufzuschieben. Im Gegenteil, wer wieder startet, wird schnell Erfolge spüren: „Wer früher Sport getrieben hat, wird den Memory-Effekt der Muskulatur spüren“, macht Gesundheitsexpertin und Personal Trainerin Annika Brandes Mut: „Die Muskulatur erinnert sich, und man kann relativ zügig zu alter, neuer Stärke kommen.“ Allerdings sollte man nicht gleich voll durchpowern, sondern sich langsam steigern, damit man nicht gleich seine Muskulatur überfordert.

Weiterer Tipp: die Motivation mit kleinen Zwischenzielen verbinden, auf die man konkret hinarbeiten kann – zum Beispiel, sein Workout dreimal in der Woche zu absolvieren. „Hilfreich ist, sich eine Belohnung in Aussicht zu stellen, wenn man sein Etappenziel erreicht hat.“ Wichtig auch: Feste Trainingszeiten einplanen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer neu in den Sport einsteigt, sollte ausprobieren, was ihm wirklich Spaß macht. „Wem joggen nicht liegt, quält sich nur zum Laufen und wird schnell wieder aufhören. Aber vielleicht ist ja Wasser das motivierende Element“, sagt Brandes. Beim Training sollte man darauf achten, dass man nicht einseitig belastet, sondern mit unterschiedlichen Übungen alle Muskeln fordert.

Sit-ups für gerade Bauchmuskeln

Sit-ups Quelle: Florian Petrow

Anfänger klemmen die Füße unter die Bank, schwieriger wird es, wenn man die Füße auf der Bank ablegt. Die Schulterblätter vom Boden abheben, den Rücken fest an den Boden drücken und den Oberkörper anheben und senken. Für Profis: Arme wie Personal Trainerin Annika Brandes mit nach hinten nehmen, den Kopf dazwischen. Je weiter die Arme nach hinten geführt werden, desto intensiver.

Super(Wo)Man

Super(Wo)man Quelle: Florian Petrow

Superman ist eine starke Ganzkörper-Übung, wobei ein besonderer Fokus auf dem Core- und Rumpfbereich liegt. Anfänger sollten zuerst auf gerader Ebene das Gleichgewicht halten und eventuell die Knie auf dem Boden lassen, Profis können sich gleich an den Treppen versuchen. Aus dem Liegestütz oder der High Plank heraus streckt man Arm und gegenüberliegendes Bein gerade hoch. Position kurz halten, dann wechseln.

High Plank Walk

High Plank Walk Quelle: Florian Petrow

Besonders die Rumpf- und Schultermuskulatur soll hierbei trainiert werden. Im Seitwärtsgang geht man in Liegestütz-Position die Treppen hoch. Dabei sollte man die ganze Zeit darauf achten, dass der Po in gerader Linie mit dem Rücken gehalten wird. Für viel Körperspannung die Oberschenkelvorderseite fest anspannen, der Blick ist zum Boden gerichtet. So kann man einmal die Treppe hoch und wieder runter krabbeln. Wer mehr will, atmet kurz durch und wiederholt die Übung.

Air Squats

Air Squats Quelle: Florian Petrow

Taffes Training für Oberschenkel und Gesäß: Bei den Air Squats drückt man sich vor der Stufe aus der tiefen Squat-Position in eine aufrechte Sprunghaltung hoch und landet auf der Stufe im Squat. Das Körpergewicht ist auf den Fersen, die Knie bleiben über den Füßen. Schwieriger wird es, wenn man versucht, aus dem Sprung möglichst „leise“ im Squat zu landen. Wer erst mal ins Training finden will, lässt den Sprung weg, steigt die Stufe hoch, hält den Squat kurz und geht wieder einen Schritt zurück. Übung mehrmals wiederholen.

Walking Lunges

Walking Lunges Quelle: Florian Petrow

Im Ausfallschritt die Treppe hochgehen ist besonders effektiv für die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Tipp: Je kleiner der Ausfallschritt, desto mehr wird die Oberschenkelvorderseite gefordert. Je größer der Schritt, desto mehr ist die Gesäßmuskulatur beansprucht. Beim Ausfallschritt bleibt das Knie des vorderen Beines über dem Fuß, der Körperschwerpunkt ist auf das vordere Bein verlagert. Wer mehr will, kann abwechselnd die Lunges an einer Stufe springen.

Moutainclimber

Mountainclimber Quelle: Florian Petrow

Der Mountainclimber ist eine super Übung für die Bauchmuskulatur und den Core. Sie bringt außerdem das Herz-Kreislaufsystem in Schwung. Aus der Liegestützposition, Arme sind gestreckt, Hände unter den Schultern, zieht man im schnellen Wechsel ein Bein nach vorn, das andere ist gestreckt, der Rücken gerade. Alternative: Um die seitlichen Bauchmuskeln einzubeziehen, zieht das Knie wie im Bild diagonal zum Brustkorb hoch.

Intervall-Treppen-Sprints

Intervall-Treppen-Sprints Quelle: Florian Petrow

Zum Abschluss des Treppentrainings läuft man fünfmal die Treppe hoch. Dabei wählt man treppauf ein hohes Tempo, hinunter geht es im lockeren Schritt. Zur Motivation: Treppenlaufen ist ein echter Kalorienkiller, es stärkt die Kondition und bringt das Herz-Kreislaufsystem auf Trab. Po-, Oberschenkel- und Wadenmuskulatur werden trainiert. Wer wie Annika Brandes am Sprengelmuseum trainiert, kann gleich noch um den Maschsee joggen.

Bank-Dips

Bank-Dips Quelle: Florian Petrow

Bei den Dips wird der Trizeps perfekt gestärkt. Mit dem Rücken zur Bank stellt man die Hände im hüftbreiten Abstand auf die vordere Kante der Sitzfläche. Die Ellenbogen bleiben eng am Körper, während man langsam den Rücken dicht an der Bank herunter- und wieder hochführt. Anfänger winkeln die Beine leicht an, Fortgeschrittene strecken die Beine aus, Profis gehen bei den Dips noch in einen Wechselsprung wie in dem Bild oben.

Liegestütz

Liegestütz Quelle: Florian Petrow

Liegestütz sind die Paradeübung schlechthin. Brust, Schulter und Trizeps sind dabei besonders im Fokus. Man platziert die Hände senkrecht unter den Schultern auf der Bank, spannt Bauch und Po an, richtet den Blick zum Boden. Jetzt senkt man langsam den Oberkörper Richtung Bank. Kurz halten und zurück in die Ausgangsposition. Mehrmals wiederholen. Wer es schwerer haben will, macht Negativ-Liegestütz. Dafür die Füße auf die Bank stellen und den Liegestütz vom Boden aus durchführen.

Split Squats

Splint Squats Quelle: Florian Petrow

Hierbei sind besonders Oberschenkel und Po im Einsatz. Man legt den Fußspann auf der Bank ab und verlagert das Körpergewicht auf das am Boden stehende Bein. Nun beugt man das Standbein, aber achtet darauf, dass das Knie hinter den Zehen bleibt. Langsam wieder hochkommen, zehn bis 15 mal wiederholen und das Standbein wechseln. Wer die Ausführung steigern will, macht den Split Squat als Sprung. Dafür mit dem Standbein leicht vom Boden abspringen.

Von Maike Jacobs