Worum geht es: Exopek ist ein spezieller Rucksack, an dem verschieden starke Widerstandsbänder für Arme und Beine befestigt sind. Je nach Zugstärke (zwischen 2,3 und 27,2 Kilo) der einzelnen Bänder kann man so den Trainingsgrad für sich wählen. Dadurch wird jede Bewegung zum Kraftakt. Im Kampfsportstudio Kingsgym laden jeden Samstag Pascal Moszczynski und Okay Canbulat, zwei der Erfinder von Exopek, zum speziellen Training ab 14.30 Uhr ein.

Die Vorbereitung: Ich trage Sportkleidung. Der Rucksack wird vom Studio gestellt. Zunächst schnalle ich mir den Exopek um, schließe Brust und Beckengurt. Für die Befestigung bekomme ich Bein- und Armmanschetten, in die die Bänder eingeklinkt werden.

Das Training: Die ersten Schritte fühlen sich an, als ob ich auf dem Mond gehe – nur dass ich nicht ins Fliegen komme. Durch die Zugkraft zum Rucksack scheint ein Teil der Erdanziehungskraft aufgelöst, man muss jetzt mit Kraft das Bein nach unten drücken. Das ist zunächst komplett ungewohnt, weckt aber sofort den Spieltrieb in mir: Wie fühlen sich Sprünge an? Kann man damit auch joggen? Klare Antwort: Ja!

Exopak: Jede Bewegung ist sehr anstrengend

Zunächst laufen wir uns etwas ein. Dann geht es ins Training. Wir starten mit einer Cardioeinheit, um das Herz-Kreislaufsystem auf Trab zu bringen. Schon nach ein paar High Knees (Kniehebelauf), Jumping Jacks und Squat Jumps – aus der Kniebeuge hochspringen – beginnt der Schweiß zu laufen: Jede Bewegung ist krass anstrengend. „Um auch das Letzte aus sich herauszuholen, eignen sich sehr gut Burpees“, empfiehlt Okay Canbulat. Recht hat er: Der Mix aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung bringt uns alle gut aus der Puste.

Gruppentraining: Hier powern wir uns beim Kniehebelauf und Liegestütz im Wechsel gut aus. Quelle: Florian Petrow

Das Krafttraining starten wir mit Lunges – Ausfallschritten – die wir schließlich als Exo-Squat-Walk durch die ganze Halle machen. Dabei heben wir gleichzeitig die Arme hoch – klingt einfach, aber auch hier arbeiten wir gegen das Band, Neben dem Kraftaufwand ist übrigens auch das Gleichgewicht noch einmal ganz anders gefordert. So ist gerade das Hochkommen aus dem tiefen Ausfallschritt eine etwas wackelige Angelegenheit.

Auch einfache Liegestütze werden zur neuen Herausforderung: Denn nicht nur das Körpergewicht will nach oben gestemmt werden, sondern man muss auch noch das Band in die Länge ziehen. Nach zweimal zehn Wiederholungen ist die Pause verdient – die Arme brennen.

Doch schon geht’s weiter: Bekannte Übungen aus dem Krafttraining wie Seit- oder Frontheben sind auch mit Exopek möglich. Wir fangen jetzt auch an, mit den Gewichtslasten der Bänder zu spielen. „Mit nur wenigen Griffen kann man ganz leicht die Zugkraft steigern“, erklärt Pascal Moszczynski – und schon habe ich jetzt statt 4,5 jeweils neun Kilo pro Armband drauf. Mit neuem Gewichtslasten starten wir ins Schulterdrücken, strecken die Arme über den Kopf hoch und senken sie langsam ab, bis die Ellenbogengelenke wieder auf Schulterhöhe sind. Wiederholung folgt an Wiederholung, dann wechseln wir zu Bizepscurls. Bei solchen Übungen gibt es übrigens statt der Handmanschetten auch Griffe, an die man die Bänder befestigen kann. Übrigens: Auch Rudern kann man mit Exopek, dazu schnallt man den Rucksack ab, stellt ihn an die Füße und zieht nun die Bänder zu sich im Sitzen heran.

Kraftvolles Rudern: Okay Canbulat (links) und Pascal Moszczynski rudern mit mir um die Wette. Quelle: Florian Petrow

Um die Bandbreite des Wunderrucksacks zu verdeutlichen, beenden wir die Sportstunde mit einigen Elementen aus dem Boxtraining. Zählt ja schon gewöhnliches Boxtraining zu den heißesten Kalorienverbrennern, erfordern mit Exopek die explosiven Schläge und schnellen Schritte Power pur.

Übungen aus dem Boxtraining: Aus der Drehung von unten heraus folgt dann der Boxschlag. Quelle: Florian Petrow

Zum Schluss darf ich als Belohnung an die Klimmzugstange: Trotz müder Muskeln schaffe ich tatsächlich einige Züge. „Hier unterstützen ausnahmsweise die Bänder ein wenig die Arbeit“, erklärt Moszczynski.

Das Studio Kings Gym Kings Gym ist ein Studio, das Kampfsport von Muay Thai über Mixed Martial Arts (MMA) bis Exopek anbietet. Das Exopek-Training führen die Erfinder des Sportrucksackes selbst durch, die Rucksäcke fürs Training stellt das Studio. Samstag, 14.30 Uhr, startet des einstündige Workout im Studio, Vahrenwalderstraße 199 (Hinterhof), Telefon 0173/ 8770173. https://kingsgym-hannover.de/ Zu kaufen gibt es die Rucksäcke ab 225 Euro. Mit dem Gutscheincode „NP10“ gibt es bis Ende März 10 Prozent für Leser im Online Shop. Workouts gibt es kostenlos bei YouTube. Eine App ist in Vorbreitung. https://exopek.de

Erste Erkenntnis: Bisher habe ich Fitnessbänder eher als leidiges Muss im Trainingsplan gesehen, mit Exopek macht das Training aber richtig Spaß. Man kann (fast) alles von Cardio bis Kraft machen. Es ist nur sehr viel anstrengender, und der Ganzkörper-Muskelkater ist vorprogrammiert.

Interview: „Exopek ist wie ein Fitness-und Kraft-Booster“

Überzeugt: Rucksackerfinder Okay Canbulat (links) und Pascal Moszczynski (rechts) mit Kings Gym-Studio-Chef Houman Moradi haben den Rucksack aufgeschnallt und präsentieren die roten Bänder. Quelle: Florian Petrow

Drei Studenten aus Hannover haben Exopek erfunden und mit dem Rucksackhersteller Deuter realisiert: Pascal Moszczynski (29) und Okay Canbulat (42) sind auch Exopek-Trainer, Jan Sugint entwickelt derzeit eine App zum Rucksack.

Einen Rucksack mit Widerstandsbänder entwickeln – wie sind Sie darauf gekommen?

Es war der 6. März 2018: Wir waren in der Uni und haben gemeinsam trainiert. Wir haben Liegestütz an Liegestüz gereiht, aber letztendlich so mehr Ausdauer als Kraft trainiert. Um einen neuen Impuls zu setzen, haben wir Widerstandsbänder genommen und von einem Arm über den Rücken zum anderen gespannt – aber das ging nur bedingt und war nicht komfortabel. So kamen wir auf die Idee, die Bänder fest am Rücken zu fixieren, so dass sie nicht verrutschen.

Für wen eignet sich der Rucksack?

Da es verschieden starke Widerstandsbänder gibt, kann jeder selbst sein Niveau bestimmen – vom Anfänger bis zum Profi. Von der Körpergröße her sollte man mindestens 1,45 Meter groß sein.

Was wird trainiert?

Exopek bietet die Möglichkeit zum Ganzkörpertraining. Man kann gezielt Schwächen oder Disbalancen trainieren. Mit dem Rucksack werden keine Bewegungen isoliert wie an Geräten ausgeführt, sondern der ganze Körper ist gefordert: Exopek ist wie ein Booster für Kraft und Fitness.

Wo kann ich trainieren?

Hier im KingsGym bieten wir jeden Samstag, 14.30 Uhr Exopek Combat Force. Da kann jeder teilnehmen und es ausprobieren, egal ob er im Studio Mitglied ist oder nicht. Ab Ende April werden wir im Tanzstudio von Susanne Bothe, Hildesheimer Straße 420, ein Groupfitnesstraining starten. Wer allein trainieren will: Den Rucksack kann man über unsere Website kaufen und wir haben bei Youtube Workouts hochgeladen, die frei verfügbar sind. Außerdem arbeiten wir an einer Trainingsapp, denn Exopek soll smart werden.

Wie oft sollte man trainieren?

Zweimal pro Woche ist gut, dreimal ist besser!

Ihr seht so fit aus – wie trainiert ihr? Auch mit den Bändern?

Natürlich mit Exopek. Wir gehen damit sogar draußen joggen. Die Leute schauen immer sehr neugierig, wenn man damit herumläuft. Nach dem Training kann man die Bänder im Bag verstauen und hat einen ganz normalen Rucksack.