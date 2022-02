Hannover

Lust auf spannende und neue Gesellschaftsspiele? NP-Experte Stefan Gohlisch hat wie immer Tipps für Sie! Er zeigt Spiele für Familien, Kenner, Kinder und für das Vergnügen zwischendurch.

Für die Familie: „Wonder Book“

Marino Chiacchiera, Michele Piccolini: „Wonder Book“. daVinci Editrice S.r.L./Abacusspiele, für eine bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 75 Euro. Quelle: Verlag

Was ist das? Nicht erst seit Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ weiß man: Wer wahrhaft in Bücher abzutauchen vermag, kann etwas erleben. Ein solches Abenteuer wartet im „Wonder Book“, was nicht nur der Titel eines neuartigen Spiels ist, sondern auch ein Zauberbuch in der fiktiven Welt Oniria, die es in sechs aufeinanderfolgenden Episoden zu erkunden gilt – in einem Pop-up-Buch, das viele Überraschungen bereit hält.

Wie spielt es sich? „Wonder Book“ ist eines jener Abenteuerspiele, die als „Dungeon Crawler“ bekannt sind, auch wenn sie gar nicht in einem Dungeon, also einem Höhlensystem spielen. Man lässt die eigene Figur aktionsbasiert durch die Gegend laufen und Monster verprügeln. Diese Fieslinge heißen hier Wyrms; die Spielerfiguren sind Teenager, die sich mit dem, was sie in ihrem Jugendzimmer gefunden haben, ausgerüstet haben, und die dazugehörigen Miniaturen sehen ganz reizend aus. Sie werden in einen Kampf zwischen verfeindeten Drachen hineingezogen.

„Wonder Book“ richtet sich deutlich an Menschen in dem Alter der abenteuerlustigen Jugendlichen aus der Netflix-Serie „Stranger Things“ oder deren erwachsene Fans. Ein Kinderspiel ist es – der niedlichen Ausstattung zum Trotz – eindeutig nicht.

Sechs aufeinanderfolgende Abenteuer gibt es; für jedes sollte man 60 bis 90 Minuten Spieldauer einrechnen. Basis ist jeweils ein Kartensatz, der nicht gemischt werden und von oben beginnend abgearbeitet wird. Hier wird die Geschichte weitergesponnen, werden Gegenstände entdeckt, gibt es Anweisungen dafür, auf welche Weise das imposante Pop-up-Buch wieder und wieder verwandelt werden kann. Und es wird vermerkt, wann das Spiel in eine Art Standardmodus verfällt, während dem abwechselnd die eigenen Spielfiguren und die durch einfache Regeln programmierten Wyrms aktiviert werden.

Immer wieder gibt es Momente, in denen die Spielenden vor Entscheidungen gestellt werden. Anschließend werden eher abstrakte Schlüsselwörter wie „Pflicht“, „Wissen“ oder „Altruismus“ notiert, die später auf durchaus unerwartete Weise Einfluss auf die weitere Handlung nehmen können.

Was taugt es? Es ist nicht einfach, „Wonder Book“ abschließend zu bewerten. Geht es nur nach der B-Note, der Kür, ist es überragend: Das Spiel sieht klasse aus. Man hat so noch nie gespielt. Jedes Abenteuer enthält mindestens eine Teilepisode, die etwas völlig Überraschendes mit dem Material und den Spielenden macht. Auch das Pop-up-Buch selbst birgt Geheimnisse, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind und manche auch nicht auf den zweiten oder dritten, sondern erst dann, wenn es nötig ist.

Die A-Note aber fällt ab: Die Abenteuer sind deutlich konventioneller als ihre Ausgestaltung. Es gibt Rätsel, die sich erst im Rückgriff logisch erschließen lassen, wenn man die Lösung schon kennt. Der Wiederspielreiz hält sich wegen der doch recht eng umrissenen Kapitelenden auch in Grenzen. Und das Pop-up-Buch ist zwar schön, aber nicht unbedingt praktisch. Manchmal passen schon die Figuren nicht auf die für sie vorgesehenen Felder. Deren Umrisse sind nicht immer leicht auszumachen. Ein größeres Format aber hätte die ohnehin nicht eben niedrigen Kosten vermutlich noch mehr in die Höhe getrieben.

Lohnt sich „Wonder Book“? Trotz allem: ja. Weil es ein Spiel ist, an das man sich noch lange erinnern wird. Man muss nur damit leben, dass diese Erinnerung nicht ungetrübt ist.

Für zwischendurch: „Hey Yo“

Takashi Saito: „Hey Yo“. Oink Games, für zwei bis zehn Personen ab acht Jahren, etwa 19 Euro. Quelle: Verlag

Was ist das? Spiele mit dem ganz speziellen Groove kennt man vor allem aus dem Videospielbereich, „Guitar Hero“ oder „Just Dance“ zum Beispiel. „Hey Yo“ überträgt das Genre nun auf Spielkarten, mit Symbolen, die jenen aus dem Games-Bereich ähneln.

Wie spielt es sich? Man spielt gemeinsam oder in zwei gegnerischen Teams, um den Highscore zu knacken. Karten im schmalen Hochformat müssen aneinandergelegt werden, möglichst symbolgleich. Punkte aber geben sie erst, wenn sie mit einer „Punchline“ abgeschlossen werden: einem Symbol, das mit einer Sonne unterlegt ist. Angesichts von nur vier Karten auf der Hand, die stets aufgefüllt wird, ist nie klar, ob das gelingt. Absprachen sind eingeschränkt erlaubt, und immerhin hat jede Karte zwei Symbole und kann gedreht werden. Einfach ist es dennoch nicht.

Richtig Würze bekommt „Hey Yo“ durch die mitgelieferte Rhythmusmaschine (wichtig für Verschenkende: Die notwendige Knopfzellen-Batterie wird nicht mitgeliefert). Die Karten müssen auch noch im richtigen Moment abgelegt werden: immer dann, wenn im Hip-Hop-Beat ein Trillerton erklingt. Ansonsten drohen Punktabzüge.

Was taugt es? „Hey Yo“ ist wunderbar albern, insbesondere wenn die Spielenden auch noch losrappen – auf den Symbolen steht „Ah“, „Yeah“ und natürlich „Hey“ und „Yo“. Ein wunderbarer Aufwärmer oder Absacker, für Abende mit Spielen, die sich ernster nehmen.

Für Kinder: „Zirafa“

Antoine Rabreau: „Zirafa“. Djeco, für zwei bis vier Personen ab sechs Jahren, etwa 33 Euro. Quelle: Verlag

Was ist das? Eine Giraffe praktisch ohne Hals? Das geht natürlich nicht. Es sieht auch seltsam aus, wenn da anfangs bei „Zirafa“ vor allen Kinder nur zwei aufeinandergestapelte Boxen stehen, je eine für den Körper und eine für den Kopf. Hälse müssen her. Die gibt es auch, in Form von Röhren in drei unterschiedlichen Längen. Das Runde muss aufs Eckige, klare Sache. Dafür aber bedarf es eines gutes Gedächtnisses.

Wie spielt es sich? Alle Kinder haben ihre anfangs noch recht halslosen Giraffen vor sich stehen. In der Tischmitte liegen außerdem verdeckt dreimal drei Karten (aus insgesamt 49). Auf der Rückseite zeigen sie bis zu drei Blüten verschiedener Art.

Wer dran ist, deckt zwei Karten auf und, wenn sie die selbe Blütensorte zeigen, optional noch eine dritte. Dann wird gezählt: Bei zwei Blüten gibt es ein kurzes Halsstück, bei drei ein mittleres, bei vier oder fünf ein langes. Wichtig: Loslegen darf man erst, wenn die eigene Giraffe ohne Hilfe stabil steht. Im Normalfall tut sie das; der Geschicklichkeitsanspruch hält sich in Grenzen.

Aber: Der Memo-Anteil fesselt die Zielgruppe, zumal bei stetig wechselnder Auslage – sobald Blüten korrekt aufgedeckt werden, werden ihre Karten gegen neue ausgetauscht. Es gibt dazu noch eine nette „Experten“-Variante, bei der Karten gezielt mit einem Schlangeplättchen abgedeckt werden und dann tabu sind.

Was taugt es? Zunächst einmal: „Zirafa“ ist bildhübsch. Alle Giraffenteile sind mit floralen Mustern überzogen; überhaupt besitzen die Illustrationen eine zeitlose Eleganz – die freilich mitspielende Erwachsene stärker begeistert als Kinder. Der französische Verlag Djeco (dort von ähnlicher Relevanz wie hierzulande Haba) ist für erlesene Grafiken bekannt, die nicht penetrant auf Niedlichkeit getrimmt sind.

„Zirafa“ besitzt darüber hinaus in seiner Mischung aus Geschicklichkeit- und Gedächtnisspiel allemal genug Originalität und Qualität, um aus einem bislang sehr überschaubaren und recht schwachen Kinderspiele-Jahrgang hervorzustechen.

Für Kenner: „Würfelwelten“

Jamey Stegmaier: „Würfelwelten“. Stonemaier Games/Feuerland, für eine bis sechs Personen ab 14 Jahren, etwa 25 Euro. Quelle: Verlag

Was ist das? Im ersten Corona-Jahr 2020, als alle Welt sich noch ohne großes Murren isolierte und auf neue Formen der Gemeinsamkeit hoffte, entwarf Jamey Stegmaier, Mitinhaber der US-Verlags Stonemaier Games, ein Spiel, dessen Regeln er kostenlos über seine Social-Media-Kanälen teilte und dessen Materialien sich leicht ausdrucken ließen: „Rolling Realms“ – auf Deutsch: „Würfelwelten“. Das gibt es inzwischen auch professionell produziert in der Schachtel, mit Folienstiften, abwischbaren Karten, großen Würfeln etc.

Wie spielt es sich? „Würfelwelten“ gehört zu der Familie der sogenannten „Roll and write“-Spiele (für Uninitiierte: Kniffeln extrem). Man würfelt und notiert die Ergebnisse nach mehr oder weniger anspruchsvollen Regeln. Hier wirft immer eine Person zwei Würfel und alle Mitspielenden nutzen diese Ergebnisse; so kennt man das seit „Qwixx“, jenem Spiel, das dem Genre vor zehn Jahren einen bis heute anhaltenden Schub verlieh.

Mehr noch aber erinnert „Würfelwelten“ an Wolfgang Warschs Genre-Primus „Ganz schön clever“, dahingehend, dass die Weise, wie Würfelergebnisse notiert werden, sehr variabel ist. Da ist Stegmaiers Spiel sogar noch einen Tick komplexer.

Denn der Autor hat sich für seine Welten von Spielen des eigenen Verlags inspirieren lassen. Nicht alle sind auch auf Deutsch erschienen, aber viele davon wie „Scythe“, „Viticulture“ und „Flügelschlag“. Sie sind verdichtet auf Spielkarten, von denen alle Teilnehmenden einen Satz bekommen. Da müssen mal Burgen (bei „Zwischen 2 Schlössern“) von unten nach oben mit aufsteigenden Zahlenwerten gefüllt werden, mal – bei „Flügelschlag“ – die Spannweite besagter Flügel mindestens erreicht werden.

Drei Runden werden gespielt. In jeder kommen drei Karten zum Einsatz. Nicht nur, dass ihre spezifischen Regeln beachtet werden müssen; sie treten auch in interessante und je nach Zusammenstellung unterschiedliche Wechselwirkung. Letztlich aber werden Sterne gesammelt – auch für deren Erhalt gelten je nach Spielkarte und Würfelwelt unterschiedliche Regeln.

Was taugt es? „Würfelwelten“ ist komplex und zugleich sehr entspannt zu spielen. Zwar wird gegrübelt, wie sich die Ergebnisse am besten eintragen lassen. Aber immerhin tun es alle gleichzeitig. Wartezeiten werden so minimiert. Dass es auch einen vernünftigen Solomodus gibt, ist erfreulich. Dass die kostenlose Version noch online erhältlich ist, eine große Geste.

Von Stefan Gohlisch