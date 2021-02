Hannover

Gesellschaftsspiele sind eine willkommene Abwechslung, wenn man Abend für Abend zu Hause verbringt. NP-Experte Stefan Gohlisch stellt diesmal Neuheiten vor, die zumindest unseren Fantasie-Radius erheblich erweitern.

Für alle: „Unlock! Star Wars“

„Unlock! Star Wars“. Space Cowboys/Asmodee, für bis zu sechs Spielende ab zehn Jahren, etwa 30 Euro. Quelle: Hersteller

Was ist das? Der Weltraum – unendliche Weiten ... Nein, falsch, nicht das richtige Franchise. Hier geht es eine weit, weit entfernte Galaxis, die jedoch seltsam vertraut ist. Vor allem geht es um Weltflucht, im doppelten Sinn. Denn „Unlock! Star Wars“ verbindet Spielprinzipien der Escape-Room-Spielreihe „Unlock!“ mit Geschichten aus dem Sternenkrieger-Universum.

Wie spielt es sich? Als vor knapp fünf Jahren Escape-Room-Spiele aufkamen, verwies Inka und Markus Brands „Exit“-Reihe aus dem Kosmos-Verlag die Konkurrenz auf die Plätze. Mitbewerber konnten mit den originellen Rätseln und der einfachen Handhabung nicht mithalten, darunter eben auch die „Unlock!“-Reihe vom französischen Verlag Space Cowboys. Ein Kartenstapel und eine zugehörige App wirkten seltsam einschränkend. 24 Fälle später ist klar: Richtig gut lassen sich damit Geschichten erzählen.

Gleich drei davon enthält „Unlock! Star Wars“ – plus ein Tutorial, das die wichtigsten Regeln beim Spiel erklärt. Im ersten Abenteuer müssen die Spielenden als Rebellen vom berühmten Eisplaneten Hoth fliehen. Im zweiten werden sie als Schmuggler auf einem imperialen Sternenzerstörer gefangen gehalten. Im dritten schließlich sollen sie als Spione des Imperiums die Pilgerstadt Jedha infiltrieren. Sie alle atmen „Star Wars“-Atmosphäre pur; von den Beschränkungen eines Escape Rooms haben sie sich weit entfernt – im dritten Fall geht es überhaupt nicht um eine Fluchtgeschichte.

Das Prinzip ist gleich geblieben: Zu jedem Abenteuer gehört ein Stapel an Karten. Auf der Rückseite zeigen sie Kennzahlen, auf der Vorderseite enthalten sie Informationen, die die Handlung vorantreiben, dazu Symbole: Blaue und rote Puzzleteile mit Zahlen darin können addiert werden und verweisen auf die nächste Karte. Gelbe Symbole erfordern die Eingabe eines Codes ins Smartphone.

Bei grünen Symbolen wird es richtig interessant: Sie stehen für sogenannte „Maschinen“: Minispiele im mobilen Endgerät. Ohne zu viel verraten zu wollen: Dass ein Smartphone zum Beispiel ein Mikrofon und einen Touchscreen besitzt, ist den Entwicklern wohl bekannt.

Der Verlag weist die Abenteuer als geeignet für einen bis sechs Teilnehmer aus, was nur bedingt richtig ist. Insbesondere ein Rätsel in der zweiten Geschichte lebt davon, dass ein Spieler auf dem Handy-Bildschirm etwas sieht, was die anderen eben nicht sehen. Und weil „Unlock!“ davon lebt, was auf den Karten zu sehen ist, sind auch mehr als drei Spieler nicht ratsam, weil es sonst sehr eng wird am Tisch.

Wie bei allen Escape-Room-Spielen wird ein Abenteuer, hat man es erst einmal erlebt, reizlos. Im Gegensatz aber beispielsweise zu „Exit“, wo das Material schonmal zerschnitten bemalt oder anderweitig zerstört wird, können die „Unlock!“-Abenteuer ohne weiteres weiterverliehen werden.

Was taugt es? Für „Star Wars“-Fans dürften diese Abenteuer ein Muss sein. Die spannenden Rätsel, vor allem aber die atmosphärische Präsentation lassen einen tatsächlich in eine andere Welt eintauchen – eine, die einem für kurze Zeit das Gefühl von Kontrolle und Lösbarkeit gibt. Kein Wunder, dass Escape-Room-Spiele so ein Hit sind.

Für Kinder: „Käpt’n Kuller“

Kirsten Hiese: „Käpt’n Kuller“. Schmidt, für zwei bis vier Spielende ab fünf Jahren, etwa 27 Euro. Quelle: Hersteller

Was ist das? Mag sein, dass „Tal der Wikinger“, das Kinderspiel des Jahres 2019, etwas ins Rollen gebracht hat. Jedenfalls mehren sich seit dieser Kegelei die Spiele, in denen gekugelt wird. Ein Beispiel: „Käpt’n Kuller“.

Wie spielt es sich? Schachteldeckel und -boden werden zu Ober- und Unterdeck eines Piratenschiffs. Hier kegeln die Kinder um fette Beute: Diamanten, die sie von oben nach unten befördern. Ihr Hilfsmittel: Ein Rohr, durch das eine Kugel saust und, je nach Winkel und Zielgenauigkeit, möglichst viele Diamanten abräumt.

Die richtigen Farbkombinationen der Edelsteine sind Goldmünzen wert – und wer vier unterschiedliche davon hat, gewinnt. Dafür ist manchmal auch kluges Tauschen gefragt.

Was taugt es? „Käpt’n Kuller“ ist eines jener Kinderspiele, die nicht viel falsch machen. Der Aufforderungscharakter ist hoch, die Idee nett, die Umsetzung solide. Ein Originalitätspreis ist aber nicht unbedingt drin.

Für Mehrere: „Krazy Pix“

Sophia Wagner: „Krazy Pix“. Ravensburger, für drei bis acht Spielende ab zehn Jahren, etwa 20 Euro. Quelle: Hersteller

Was ist das? Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht. Aber was soll bloß Kringel, Mund und Gelb darstellen? Und wie visualisiert man mit ein paar Punkten und Linien Strapse oder das Raumschiff Enterprise? Probleme, die „Krazy Pix“ mit sich bringt.

Wie spielt es sich? Der Vorgänger „Krazy Wordz“ war ein Ratespiel mit unmöglichen Wörtern. Hier muss man mit seltsamen Symbolplättchen Begriffe darstellen, auf dass sie erkennbar sind. Beides wird zugelost. Alle Teilnehmenden basteln gleichzeitig, und dann wird geguckt, wer das am besten geschafft hat.

Was taugt es? „Krazy Pix“ zeigt, wie viel Freude man an Geistesblitzen haben kann: an eigenen und an fremden. Die Aufgabe ist fast unmöglich und dennoch lösbar. Die Reduktion der Mittel erfordert ein (und führt zu einem) Höchstmaß an Kreativität und Abstraktionsvermögen. Am Ende steht eine sehr charmante und witzige Schule der Empathie.

Für Kenner: „Pandemic Legacy: Season 0“

Matt Leacock, Rob Daviau: „Pandemic Legacy: Season 0“. Z-Man Games/Asmodee, für zwei bis vier Spielende ab 14 Jahren, etwa 60 Euro. Quelle: Hersteller

Was ist das? Als 2008 Matt Leacocks „Pandemic“ erschien und auch noch ein Jahr später zum Spiel des Jahres nominiert wurde (letztlich gewann „Dominion“), gab es einen kleinen Aufschrei: Die Geschichte von der Bekämpfung weltweiter Pandemien erschien abstrakt und makaber. Das sei doch kein Thema für ein Spiel hieß es. Ein Irrtum: „Pandemic“ zeigte nicht nur, was für ein erwachsenes Erzählmedium moderne Brettspiele sein können; es läutete auch deren viel beschworenes Goldene Zeitalter ein.

Ein Quantensprung war, als Leacocks „Pandemic“ mit dem von Rob Daviau entwickelten „Legacy“-Prinzip verbandelt wurde: ein Spiel wie eine Fernsehserie, mit Regeln und Materialien, die nach und nach dazukommen, und bei dem jede Partei Auswirkungen auf die nächsten hat. „Season 1“ erzählte vom Kampf gegen weltweite Seuchen in einer ungefähren Gegenwart. „Season 2“ zeigte eine Zukunft, in der dieser Kampf verloren war und sich die Menschen eine postapokalyptischer Welt zurückerobern müssen. „Pandemic Legacy: Season 0“ schließt als Prequel die Trilogie ab.

Es geht ins Jahr 1961: Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Ärzten, die vom US-Geheimdienst angeheuert wurden, um Gerüchten auf den Grund zu gehen, die besagen, dass in der Sowjetunion biologische Waffen entwickelt werden. Weil nämlich in dieser Realität und allen anderen – und das mag weltweit Hobby-Virologen irritieren – es einfacher ist, Wissenschaftler umzuschulen, als Laien medizinisches Basiswissen beizubringen.

Wie spielt es sich? Das kooperative „Pandemic“-Prinzip ist so flexibel, dass damit auch schon die Belagerung des alten Roms durch Barbaren dargestellt werden konnte: Die Spieler bewegen sich aktionsbasiert von Schauplatz zu Schauplatz, während ein Kartenstapel steuert, wo neue Bedrohungen platziert werden. In „Season 0“ sind dies keine wilden Germanen oder Gallier und auch keine Seuchenherde, sondern feindliche Spione.

Die Individualisierung beginnt schon bei der Erschaffung der Spielerfiguren: In einem Pass wird die erste Tarnidentität festgehalten und mit spezifischen Fähigkeiten versehen. Später kommen weitere für die Antagonisten des Kalten Krieges und neutrale Fraktionen hinzu. Übrigens: Es empfiehlt sich, entweder zu zweit mit je zwei Charakteren oder zu viert zu spielen, damit alle Grundfähigkeiten abgedeckt sind.

Karten, Absätze in einem „Abschlussbericht“ genannten Heft und neue Regeln aus Klebebögen und Schachteln treiben die abenteuerliche Geschichte voran. Erzählt wird der Verlauf eines Jahres, wobei jede Partei für einen Monat steht und bei Misslingen genau einmal wiederholt werden kann. Als neuer Mechanismus kommen Einsatzteams hinzu, die den Spielern helfen.

Was taugt es? Es verbietet sich, zu viel über die wendungsreiche Handlung zu verraten. Nur so viel: Im Verlauf von maximal 24 Partien kommt echtes James-Bond-Feeling auf. „Season 0“ bedient alle liebgewonnenen Klischees des Spionage-Thrillers und dreht sie auf links, wobei die erzählerische Tiefe von „Season 2“ unerreicht bleibt.

„Pandemic“ entwickelte sich vergangenes Jahr noch einmal zu einem Bestseller und war monatelang ausverkauft. Die Idee, dass man die Gefahr der Viren bewältigen kann, wenn man nur zusammenhält, stieß offenbar auf große Resonanz. Wer tiefer einsteigen möchte, dem sei diese zeitlose Trilogie empfohlen. Sie ist ein Meisterwerk.

Von Stefan Gohlisch