Gebratener Salat mit Granatapfel

Mit Granatapfel: die gebratenen Salatherzen. Quelle: Behrens

Pinienkerne anrösten und die Rosinen klein schneiden. Danach die Pistazien in einem Mörser zerkleinern. Die sechs Salatherzen halbieren und in leicht gesalzener Butter von beiden Seiten eine Minute braten. Jetzt die gebratenen Salathälften jeweils mit der flachen Seite nach unten auf einem flachen Teller anrichten. Rosinen, Pinienkerne und Pistazien nach Belieben auf den Teller streuen. Zum Schluss den Teller mit Granatapfelkernen garnieren.

Für die Sauce Hollandaise die Butter zerlassen, aber nicht erhitzen. Weißwein, Zitronensaft und etwas Salz in eine Rührschüssel geben und auf ein heißes Wasserbad stellen. Mit einem Schneebesen rühren, bis die Masse cremig ist und ihr Volumen verdoppelt hat. Gefäß aus dem Wasserbad nehmen. Flüssige Butter nach und nach unterziehen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und als kleine Kleckse auf die Teller geben. Guten Appetit!

Zutaten für 4 Portionen 6 Köpfe Romanasalat 30 Gramm Rosinen 30 Gramm Pinienkerne 30 Gramm Pistazien Granatapfelkerne von einer Frucht Butter zum Braten Für die Sauce Hollondaise: 250 Gramm Butter 3 Eigelb 4 Esslöffel Weißwein 1 Esslöffel Zitronensaft Salz, Pfeffer (weiß)

Warmer Kartoffelsalat

Mit Speck: der Kartoffelsalat. Quelle: Behrens

Die gewaschenen Kartoffeln mit Schale in reichlich Salzwasser kochen, bis diese bissfest sind. Die Gurke von ihrem Kerngehäuse befreien (am besten mit einem Esslöffel). Apfel, Gurke und Zwiebel in feine Würfel schneiden. Die Kartoffeln pellen und in dünne Scheiben schneiden. Alles zusammen in einer Schale vorsichtig vermengen und mit Essig, Salz und Pfeffer würzen.

Anschließend den Speck in feine Streifen schneiden und in einer Pfanne kross ausbacken. Auf Küchenpapier ausfetten lassen und zum Salat hinzugeben. Brühe im Topf erhitzen, dazugeben und alles vermengen. Rund zehn Minuten ziehen lassen. Nun den Salat auf die Teller geben und mit Schnittlauch und Petersilie garnieren. Dazu passen Bratwürstchen frisch aus der Pfanne.

Zutaten für 4 Portionen 500 Gramm kleine Kartoffeln, festkochend 1 Salatgurke 150 Gramm Bauchspeck 1 Apfel 1 Zwiebel 50 Milliliter Gemüsebrühe 4 Esslöffel Distelöl Balsamico Essig, weiß Salz, Pfeffer Petersilie, Schnittlauch

Warmer Spargelsalat

Mit Himbeeren: der Spargelsalat. Quelle: Behrens

Den Spargel schälen und in schräge Scheiben schneiden. Für das Dressing das Traubenkernöl mit dem Essig verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pistazien in einem Mörser zerkleinern. Nun den Spargel für etwa zwei Minuten in etwas Butter braten und mit Zucker und Salz würzen.

Zum Anrichten: Geben Sie das Dressing zu dem gebratenen Spargel und drapieren ihn auf die Teller. Setzen Sie die Himbeeren, streuen Sie die Pistazien drum herum und verteilen die gehackte Petersilie auf dem Spargel. Gutes Gelingen!

Linsensalat mit Rotbarbe

Mit Fisch: der Linsensalat. Quelle: Behrens

Die Linsen in kochendes, ungesalzenes Wasser geben. Die Kochzeit für rote Linsen beträgt drei bis vier Minuten, für die schwarzen Linsen etwa 15 Minuten. Nebenbei den Sellerie und die Karotte in feine Würfel schneiden und kurz in der heißen Pfanne mit einer Prise Salz und Pfeffer anschwitzen. Sobald die Linsen gar sind, abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Linsen mit den Gemüsewürfeln in eine Schüssel geben und mit den angegebenen Zutaten ab-schmecken.

Das Rotbarben-Filet mit etwas Salz und Pfeffer würzen und bei starker Hitze etwa zwei Minuten von jeder Seite anbraten. Wichtig ist, mit der Hautseite zu beginnen. In der Zwischenzeit können Sie den Salat auf dem Teller anrichten und die Oliven hinzugeben. Diese werden nach Belieben um die Linsen herum angerichtet. Sobald der Fisch fertig gebraten ist, mittig auf das Linsensalatbett legen und servieren. Bon Appetit!

Zutaten für 4 Portionen je 100 Gramm rote und schwarze Linsen 4 Rotbarben-Filet 50 Gramm Sellerie, geschält 50 Gramm Karotte, geschält 1 kleine Zwiebel 3 Esslöffel weißer Balsamico 4 Esslöffel Diestelöl 1 Teelöffel Zitronenöl 1 Teelöffel Kurkuma ½ Teelöffel Kreuzkümmel 1 Esslöffel Honig 5 Esslöffel Oliven in Ringen Öl zum Braten

