NP-Redakteurin Maike Jacobs stellt Ihnen die Tipps der Woche in und um Hannover vor

Der Lockdown macht sich locker: Endlich dürfen Veranstalter wieder reales Publikum einladen. Überall gelten Hygiene- und Abstandsregeln, Gäste müssen eventuell aktuelle Negativtests oder Nachweise über Corona-Impfungen oder -Genesungen vorzeigen. Die NP in Person von Redakteurin Maike Jacobs wird weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche geben, wir verweisen sowohl auf Liveveranstaltungen als auch auf Streamingangebote.

Veranstalter können sich mit Infos gern bei der NP melden, einfach eine Mail schicken an hannover@neuepresse.de.

Live-Musik und buntes Festival im Ricklinger Bad

Kommen aus Berlin: Die Gangsta-Rapper von „Zugezogen Maskulin“. Quelle: privat

Ein Bad, sechs Kulturclubs, 45 Veranstaltungstage für über 60 Events, das ist das einzigartige Open-Air-Projekt „Komm raus – die Sommerbühne“ im Ricklinger Bad. Vom 23. Juli bis 5. September finden hier Konzerte, Workshops, Diskussionen und mehr statt. Den Auftakt am Freitag macht das Hip-Hop-Duo „Zugezogen Maskulin“, zwei zugezogene Berliner, die Gangsta-Rap und Macho-Attitüden pointiert darstellen. Als Support ist „Älice“ dabei, die für deutschsprachigen Female Dancehall steht. Am Sonnabend präsentiert die Rockband Massendefekt von 19 Uhr an ihr neues Album. Am Sonntag ist Karneval der Subkulturen: Das MoynMoyn-Festival kommt mit alternativer Live-Musik, Natur und bunter Deko ins Bad. Karten und Infos unter www.kommraus-hannover.de/.

Literarischer Salon mit Algenforscher

Professor Thomas Brück von der Technischen Universität München Quelle: Peter Kneffel

Ob Algen das Wundermittel sind, das die Menschheit retten kann? Daran forscht der Weltalgenexperte Thomas Brück, Professor für Synthetische Biotechnologie. Am Montag stellt er sich im Literarischen Salon im Conti-Foyer (Königsworther Platz), den Fragen des Salon-Mitgründers Alexander Perrey im Rahmen der neuen Reihe „Talking Ocean“. Karten kosten zehn Euro, den Talk gibt es auch im Livestream. Weitere Infos gibt’s unter www.literarischer-salon.de/

Turbulenter Pop mit Marquess am Blauen See

Marquess Quelle: Nikolaj Georgiew

Er freue sich riesig, erzählt Sascha Pierro (49): Am Freitag tritt der Marquess-Sänger mit den Band-Kollegen Christian Fleps (49) und Dominik Decker (52) im Azzurro Beach in Garbsen auf. „Endlich wieder live spielen, dann auch noch in unserer Heimatregion, das ist perfekt“, findet der Frontmann. Zumal ihr spanischer Pop besonders gut in die Atmosphäre am Blauen See passe. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten 35,70 Euro. Es werde „Turbulento“, verspricht Sascha Pierro und spielt auf das aktuelle Album der Band an.

Zaubershow mit Desimo am Strand

Desimo. Quelle: Torsten Lippelt

Desimos Auftritte sind ein echtes Highlight und dieses Mal zeigt der Entertainer seine persönlichen Lieblingsstücke aus den ersten vier Soloshows, ein ganz neues Erlebnis. Denn Desimo verzaubert nicht nur sein Publikum, er ist auch ein Meister der Comedy. Die Veranstaltung „Zaubershow – Abstandsversion“ ist am Azzurro Beach, Am Blauen See 119. Veranstalter ist das Leibniz-Theater, Tickets (25,90 Euro) gibt es unter kultur-on-the-beach.de.

Endspurt im Hanno-Park

Letzte Runde mit Zuckerwatte, Popcorn und mehr auf dem Schützenplatz: Noch bis zum 25. Juli ist der Hanno-Park, „Niedersachsens größter Pop-Up Freizeitpark“, ein Magnet für Familien. Mittwoch (bei ermäßigten Preisen) bis Freitag von 15 bis 23 Uhr, am Wochenende von 14 Uhr an kann man für zwei Euro Eintritt auf dem Areal Karussells, Losbuden und klassische Rummelschmankerl der rund 80 Schausteller genießen. Wie gut gefüllt der Platz ist, kann man ablesen auf der Homepage www.fruehlingsfest-hannover.de.

Handgemacht zeigt Kreatives und Kunst

„Handgemacht“ heißt der kreative Markt für Kunst und Kunsthandwerk auf dem Faustgelände. Angeboten werden Handarbeiten, selbst bemalte oder selbst genähte Kleidung, Seifen, Marmeladen, Taschen, Bilder, Skulpturen, Postkarten, selbst produzierte Musik und mehr; alles zu kleinen fairen Preisen. Einfach vorbeischauen und stöbern. Wer selbst noch ausstellen will www.kulturzentrum-faust.de/veranstaltungen/juli/24-07-21-handgemacht.html

Klassische Musik-Experimente

Geheimtipp für alle Fans von Streichinstrumenten. Das erste improvisierte Steichorchester (E.I.S.) mit deutschen und schweizerischen Musikern und Musikerinnen bietet auf dem Hermannshof, Röse 33, in Springe eine ganz besondere Klangperformance: Es experimentiert kontinuierlich an neuen Formen orchestraler Streichmusik. Tickets (15 Euro) und Reservierung: www.hermannshof.de.

Festival mit Musik und Skaten

Live-Musik und Skaten, die Kombination verspricht so richtig Power: Am Sonnabend steigt an der Gleis-D-Skatehalle, Hüttenstraße 22 B, das „Skate and Destroy Open Air Festival“. Vor der Laderampe treten mit Golden Soldier, Lady Crank, Kaak und Catapults vier Bands auf, die von Rock bis Pop-Punk begeistern und das, während Skater auf der Halfpipe zeigen, was sie können. Tickets kosten im Vorverkauf zehn Euro.

Bach, Lyrik und eigene Songs

Marie Spaemann Quelle: Kultursommer

Die Cellistin und Singer-Songwriterin Marie Spaemann ist eine musikalische Powerfrau: Im Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt wird sie ohne Rücksicht auf Grenzen zwischen Klassik, Soul und Jazz changieren, sich von Gaspar Cassadós Prélude zum hebräischen Volkslied, von arabischer Liebeslyrik über Bach zu eigenen Songs bewegen. Karten (15 Euro) unter www.reservix.de

