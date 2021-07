NP-Köchin Rebecca Nonnast bringt mit Tomaten den Sommer auf den Tisch

Hannover

Vier spannende Rezepte hat NP-Köchin Rebecca Nonnast für Sie vorbereitet.

Bunter Tomatensalat mit Burrata

Bunter Tomatensalat mit Burrata. Quelle: Ilona Hottmann

Die Tomaten waschen und abtrocknen. Die kleinen Tomaten halbieren, größere Tomaten in Stücke schneiden. Die rote Zwiebel in feine Streifen schneiden und das Basilikum ebenfalls sehr fein schneiden.

Alles zusammen in eine Schüssel geben und den gepellten Knoblauch mit einer Knoblauchpresse zu den restlichen Zutaten dazugeben. Alles mit dem Öl, dem Balsamico, Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.

Den Tomatensalat auf die Teller verteilen, je eine Kugel Burrata daraufgeben und servieren.

Zutaten für vier Portionen 4 Kugeln Burrata 75 Milliliter Olivenöl 1 Kilogramm bunte Tomaten 50 Milliliter Aceto Balsamico 1 kleine rote Zwiebel 2 Zweige Basilikum 1 Zehe Knoblauch Salz, Pfeffer, Zucker

Tomatensorbet mit Basilikumöl

Tomatensorbet mit Basilikumöl. Quelle: Ilona Hottmann

Die Tomaten waschen, kleinschneiden und in einen Messbecher geben. Abrieb von der Limette und Ahornsirup dazugeben und alles mit einem Pürierstab fein pürieren. Die Masse durch ein sehr feines Sieb geben und in einer Schüssel im Tiefkühler gefrieren lassen. Das Sorbet in der ersten Stunde des Frierens alle 25 Minuten gut durchrühren.

Das Rapsöl und das Olivenöl auf etwa 82 Grad erhitzen. Die gewaschenen und trocken getupften Basilikumblätter mit einem Pürierstab in das warme Öl einpürieren. Durch ein Sieb in eine eisgekühlte Schüssel geben und kaltrühren.

Das Tomatensorbet in einem Glas anrichten, das Basilikumöl darübergeben und genießen.

Zutaten für vier Portionen 1,5 Kilogramm vollaromatische Tomaten Abrieb von einer halben Biolimette 20 Milliliter Ahornsirup 50 Milliliter Olivenöl 50 Milliliter Rapsöl 1 Bund Basilikum Salz, Pfeffer

Tomaten-Ziegenfrischkäse-Tarte mit Kräuter-Crunch

Tomaten-Ziegenfrischkäse-Tarte mit Kräuter-Crunch. Quelle: Ilona Hottmann

Die Tomaten waschen und ungefähr 200 Gramm von ihnen halbieren. Mit der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer würzen.

Die Knoblauchzehen pellen und in feine Scheiben schneiden und gleichmäßig auf dem Backblech verteilen. Die Tomaten mit 50 Millilitern Olivenöl beträufeln und alles bei 100 Grad Umluft für etwa zwei Stunden im Ofen dörren. Die restlichen Cocktailtomaten ebenfalls halbieren und beiseite stellen.

Aus dem Ziegenfrischkäse und 50 Millilitern Olivenöl eine Creme herstellen. Kräuter sehr fein schneiden und zusammen mit dem Pankomehl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze in 50 Millilitern Olivenöl kross anrösten. Den Blätterteig in Rechtecke schneiden und im Ofen für fünf Minuten bei 200 Grad backen. Die Ziegenfrischkäsecreme in einen Spritzbeutel füllen und auf die ausgekühlten Rechtecke aus Blätterteig drapieren.

Die restlichen Tomaten halbieren und zusammen mit den Ofentomaten gleichmäßig auf der Tarte verteilen. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer sowie dem Kräuter-Crunch garnieren.

Zutaten für vier Portionen 300 Gramm Ziegenfrischkäse 800 Gramm Cocktailtomaten bunt 100 Gramm Minitomaten „Tomberries“ 150 Milliliter Olivenöl ½ Bund Rosmarin ½ Bund Thymian ½ Bund Basilikum ½ Bund Kerbel Abrieb von ½ Zitrone 2 Zehen Knoblauch 150 Gramm Pankomehl 500 Gramm Blätterteig Zucker, Salz, Pfeffer Spritzbeutel

Tomaten-Rosmarin-Focaccia

Tomaten-Rosmarin-Focaccia. Quelle: Ilona Hottmann

Die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen. Das Mehl in eine Knetmaschine geben und mit dem Salz und dem Hefewasser vermengen. Für mindestens zehn Minuten auf mittlerer Stufe durchkneten lassen. An einem etwa 20 Grad warmen Ort mit einem Geschirrtuch abgedeckt zwei Stunden ruhen lassen.

Danach für weitere 22 Stunden im Kühlschrank lagern. Drei Stunden vor dem Verwenden den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und in vier gleich große Ballen formen und nochmals abgedeckt an einem 20 Grad warmen Ort ruhen lassen. Tipp: Man kann die Teigballen auch in einer verschlossenen Plastikbox gehen lassen.

Den Ofen auf maximale Stufe (mindestens 250 Grad) vorheizen. Die Cocktailtomaten waschen und halbieren. Den Knoblauch pellen und in feine Scheiben schneiden, den Rosmarin zupfen und grob hacken. Die vier Teigballen mit der Hand unter Einsatz von etwas Hartweizengrieß von innen nach außen in tellergroße Fladen drücken (knapp 30 Zentimeter Durchmesser). Die halbierten Tomaten mit der Schnittfläche nach oben auf den Fladen verteilen. Knoblauch und Rosmarin ebenfalls über die Fladen geben und alles großzügig mit Olivenöl beträufeln. Grobes Salz über die Fladen geben und diese im Ofen bei voller Hitze für fünf bis acht Minuten backen.

Zutaten für vier Portionen 610 Gramm Mehl (Typ 00) 360 Milliliter Wasser 25 Gramm Meersalz 3,5 Gramm frische Hefe 150 Milliliter bestes Olivenöl extra Vergine 75 Gramm Hartweizengrieß ½ Bund Rosmarin 5 Zehen Knoblauch 400 Gramm Cocktailtomaten 40 Gramm grobes Meersalz

Von NP