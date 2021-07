NP-Koch Robert Awakjan macht Roastbeef mal ganz anders

Hannover

Ein schönes Stück Roastbeef – für Fleischfans ein echter Genuss. NP-Koch Robert Awakjan kennt Alternativen zur klassischen Variante.

Roastbeef-Steak À la Bordelaise mit Schalotten-Confit und Fries

Quelle: Nancy Heusel

Steak auf Zimmertemperatur erwärmen lassen. In einer großen Pfanne zwei Esslöffel Rapsöl erhitzen. Backofen auf 100 Grad vorheizen. Steak in der heißen Pfanne von beiden Seiten scharf anbraten. Pfanne vom Herd nehmen und das Steak im vorgeheizten Backofen je nach Dicke des Fleischstücks zehn bis maximal 15 Minuten garen. Jetzt sollte das Fleisch medium rare sein (siehe Profi-Tipp). Backofen ausschalten, die Tür öffnen und das Fleisch fünf Minuten im offenen Ofen nachziehen lassen.

Für die Bordelaise-Kruste Thymian und Petersilie fein hacken. Zwiebel und Knoblauch sehr klein würfeln. Alles in eine Schale geben und die restlichen Zutaten miteinander vermengen, bis eine schöne sämige Masse entsteht. Die Kruste später direkt vor dem Servieren auf vier Steaks verteilen und im Ofen bei Oberhitze (160 Grad) vier bis fünf Minuten überkrusten.

Die Sauce ist etwas aufwendig, man kann sie bereits am Vortag zubereiten. Dafür die Knochen rund 30 Minuten im Ofen bei 200 Grad schön braun rösten, herausnehmen und abkühlen lassen. Einen großen Topf auf mittlere Hitze bringen, das Öl in den Topf geben und das geputzte und grob zerkleinerte Wurzelgemüse hineingeben und rösten. Den Zucker dazugeben und das Gemüse leicht karamellisieren (vier bis fünf Minuten). Zwei Esslöffel Tomatenmark zugeben, weitere zwei bis drei Minuten anbraten, dann die Knochen zugeben. Mit dem Portwein nach und nach ablöschen und immer weiter reduzieren lassen. Den Bordeauxwein zugeben und die Sauce nochmals um die Hälfte reduzieren. Danach die Rinderbrühe angießen und alles vier bis fünf Stunden einkochen. Dann Deckel öffnen und die Flüssigkeit auf die Hälfte reduzieren lassen. Alles gut durch ein Sieb passieren. Die Sauce nochmals einkochen und etwas reduzieren, Speisestärke mit etwas Wasser anrühren und zum Binden in die leicht kochende Sauce geben.

Für das Schalotten-Confit die Zwiebeln schälen und sehr fein würfeln. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Zwiebeln darin glasig dünsten. Das Tomatenmark unterrühren und mit beiden Weinsorten und dem Essig ablöschen. Die Sauce salzen und zuerst zugedeckt bei mittlerer Hitze zehn Minuten, dann offen noch einmal zehn Minuten köcheln lassen, bis der Saft beginnt dick zu werden.

Für die Chips die Kartoffeln waschen und gründlich trocknen. Der Länge nach erst in zwei Zentimeter dicke Scheiben, dann jede Scheibe in zwei Zentimeter breite Stücke schneiden. Öl in einer tiefen schweren Pfanne erhitzen. Kartoffelstäbe in kleinen Portionen ins mäßig heiße Öl tauchen und fünf bis sechs Minuten hellgelb frittieren. Pommes frites mit einer Zange behutsam aus dem Öl heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Kurz vor dem Servieren das Öl noch einmal erhitzen. Pommes frites in Portionen nochmals knusprig und goldgelb frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen, mit etwas Salz würzen.

Die Pommes auf dem Teller neben dem Steak hashtag-förmig aufbauen, die Schalotten mit Hilfe von zwei Löffeln zu Nocken formen und mit der Sauce nappieren.

4 Roastbeef-Scheiben (à 180 bis 200 Gramm) 2 Esslöffel Rapsöl Salz, Pfeffer Für die Bordelaise-Kruste: 1 Esslöffel Thymian 3 Esslöffel Petersilie 1 Knoblauchzehe 30 Gramm Semmel-brösel 1 kleine Zwiebel 1 Esslöffel Olivenöl 20 Gramm weiche Butter Für die Bordeaux-Sauce: 1 Kilo Kalbs- oder Rinderknochen 1 Bund Suppengemüse 1 Zwiebel mit Schale 2 Esslöffel Rapsöl 2 Esslöffel Tomatenmark 350 Milliliter Bordeauxwein 350 Milliliter roter Portwein 2 Liter Rinderbrühe 1 Teelöffel Zucker 1 Esslöffel Speisestärke Für das Schalotten-Confit: 500 Gramm Schalotten 2 Esslöffel Rapsöl 1 Teelöffel Tomatenmark 200 Milliliter Madeirawein 200 Milliliter milder Rotwein 2 Esslöffel Aceto Balsamico Pfeffer, Salz Für die French Fries: 1 Kilo geschälte Kartoffeln 1 Liter Öl zum Frittieren

Roastbeef mit Mixed Pickles, Chips und Tartarensauce

Quelle: Nancy Heusel

Fleisch eine Stunde vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Das Roastbeef trocken tupfen und den Fettdeckel mit einem scharfen Messer diagonal gitterartig einschneiden.

Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Bei starker Hitze rundherum (etwa zwei Minuten von jeder Seite) braun anbraten. Fleisch auf ein Blech geben. Ein Bratenthermometer an der dicksten Stelle bis zur Mitte ins Roastbeef stecken.

Roastbeef im heißen Ofen bei 140 Grad auf der mittleren Schiene 40 Minuten braten (Umluft nicht empfehlenswert). Das Thermometer soll 60 Grad anzeigen. Roastbeef fest in Alufolie wickeln und langsam auskühlen lassen. Fleisch vor dem Servieren mit einem scharfen Messer quer in ein Zentimeter dünne Scheiben schneiden.

Für den Mixed-Pickles-Fond Wasser, Balsamico, Zucker, Senfsaat, Lorbeer und Pfefferkörner aufkochen. (Dieser Einlegefond wird auch „1,2,3-Fond“ genannt, weil man einen Teil Zucker, zwei Teile Essig und drei Teile Wasser braucht). Den Blumenkohl in Röschen putzen, die Karotte schälen und in eine beliebige Form bringen, Schalotte und gelbe Bete schälen und achteln. Alle Teile sollten eine ähnliche Größe haben. Das Gemüse kurz im Fond aufkochen und dann auskühlen lassen.

Für die Chips die Kartoffeln schälen, waschen, trocknen und in feine Scheiben hobeln. Die Scheiben auf Küchenpapier auslegen, mit einer Lage Küchenpapier bedecken und etwas andrücken. Das Papier abziehen und die Kartoffelscheiben portionsweise so lange im heißen Öl frittieren, bis sie an die Oberfläche steigen. Dann sofort mit dem Schaumlöffel herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Auskühlen lassen und salzen.

Mit einem Löffel die Tartarensauce streifenförmig über die Teller ziehen, die kalten Roastbeefscheiben in Röllchen formen und auf dem Saucenstreifen verteilen. Das eingelegte Gemüse auf Sauce und Fleisch drapieren und mit etwas Karottengrün ausgarnieren.

1 Kilogramm Roastbeef (Rinderrücken) 2 Esslöffel Rapsöl Salz, Pfeffer Für die Mixed Pickles: ½ Blumenkohl 1 Karotte 1 kleine Schalotte 1 gelbe Bete Für den Mixes-Pickles-Fond: 300 Milliliter Wasser 200 Milliliter heller Balsamico 100 Gramm Zucker Senfsaat, Lorbeer, Pfefferkörner Für die Tatarensauce: 2 Esslöffel Mayonnaise 2 fein gehackte Cornichons 2 Esslöffel fein gehackte glatte Petersilie 2 Esslöffel fein gehackte Kapern 2 Esslöffel fein gehackte Schalotten 1 hart gekochtes Ei (fein gehackt) etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Für die Kartoffelchips: 2 Kartoffeln (kleinere Sortierung, zum Beispiel Drillinge) 1 Liter Öl zum Frittieren Karottengrün für die Deko

Esterházy-Schnitzel mit Anna-Kartoffeln

Quelle: Nancy Heusel

Die Rindersteaks zwischen Frischhaltefolie behutsam klopfen. Fleisch beidseitig salzen, in Mehl wenden, abklopfen, durch die Eier ziehen und in den Bröseln wenden. Eine große Pfanne zum Vorheizen aufstellen und Öl hineingeben (etwa zwei Finger hoch). Die panierten Schnitzel vorsichtig in die Pfanne geben und goldgelb ausbacken. Während des Backens die Pfanne ein wenig rütteln, damit die Schnitzel gleichmäßig goldbraun werden. Schnitzel herausheben, auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Das geputzte Gemüse zu einer Julienne (feine Streifen) schneiden. Die Julienne in einer Pfanne mit Butter bissfest schmoren und leicht salzen. Das fertige Gemüse über das Schnitzel geben.

Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Die Auflaufform mit Butter ausstreichen. Den Rest der Butter zerlassen. Lagenweise die Kartoffeln in die Form schichten. Jede Schicht mit etwas Salz, Pfeffer und dem gehackten Rosmarin bestreuen. Zum Schluss Butter darübergießen. Anschließend bei 150 Grad rund 40 Minuten im Ofen backen.

Die Anna-Pommes auf den Teller geben, das Schnitzel leicht auf die Kartoffeln legen, die Gemüsestreifen mit Hilfe einer Pinzette aufrollen und auf das Schnitzel legen. Den Teller mit etwas Erbsenkresse ausgarnieren.

4 Rinderrücken- Steaks (à 120 Gramm) 1 Ei 100 Gramm Mehl 200 Gramm Paniermehl Öl zum Braten Salz, Pfeffer Für das Ester-házy-Gemüse: 1 geschälte Karotte 1 geputzter Lauch 1 geputzter Knollensellerie 1 Esslöffel Butter Für die Anna-Kartoffeln: 1 Kilo vorwiegend festkochende Kartoffeln, geschält 1 Zweig Rosmarin, gehackt Salz, Pfeffer 40 Gramm Butter kleine Auflaufform Erbsenkresse für die Deko

Von NP