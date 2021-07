NP-Koch Jörg Lange auf Weltreise mit Aprikose und Aubergine

Hannover

Hier finden Sie die Rezepte von Jörg Lange – und eine Liste mit den Zutaten, die Sie benötigen. Für gewöhnlich sind die Rezepte für vier Personen ausgelegt.

Französische Polenta mit Aprikose & Aubergine

Quelle: Christian Behrens

Mit Ziegenkäse und Kräutern der Provence wird es französisch. In einem flachen, ofenfestes Geschirr koche ich den Brei aus Polentagrieß, Gemüsebrühe, Milch und einem Stich Butter. Je nach gewünschter Intensität der Brühe würze ich mit Salz und Pfeffer nach, auch Muskat ist angenehm, wenn er frisch gerieben ist. Mein Tipp: Nur leicht abschmecken, dann gibt es ein schönes Wechselspiel mit der Aromenvielfalt des Belages.

Zuerst die Aubergine in Scheiben schneiden, mit Pfeffer, Zucker und Salz (wie ein gutes Steak) würzen und mit etwas Olivenöl beträufelt grillen. Von da aus kommen die Auberginenscheiben in eine geräumige Schale und werden mit einem weiteren Schluck Olivenöl, Kräutern der Provence und dem gehackten Knoblauch mariniert. Als nächstes schneide ich die gewaschenen Tomaten, Aprikosen und die Ziegenkäserollen in gleichmäßige Scheiben. Die Käsescheiben durch die Marinade ziehen, danach die Aprikosen und zuletzt die Tomaten (die etwas mehr Salz vertragen können!). Dann die Scheiben dekorativ auf die Polenta schichten und die letzten Tropfen Würz-Öl aus der Schale über das Kunstwerk geben. Abgedeckt mit Backpapier für 30 bis 40 Minuten im 160 Grad heißem Ofen backen – und kurz vor dem Servieren mit etwas Honig glasieren. Zuletzt mit frischen Kräutern garnieren.

Genießen Sie diese Polenta kalt, warm oder heiß mit einem frischen Salat und sommerlichen Rosé-Wein.

1 Aubergine 6 große Aprikosen 1 Knoblauchzehe 3 Tomaten 2 Ziegenkäserollen à 150 Gramm etwas Olivenöl 1 Tasse Polenta 2 Tassen Gemüsebrühe 1 Tasse Milch 1 Stich Butter Kräuter der Provence Salz, Pfeffer Honig Zucker, Muskatnuss frische Kräuter für die Deko

Orientalischer Reis mit Aprikose & Auberine

Quelle: Christian Behrens

Mit Knoblauch, Minze und Ras-el-Hanout wird es orientalischer. Hier schneide ich die Auberginen in Würfel und brate diese in etwas Olivenöl kräftig an. Das geht auch gut in einem Wok oder einer besonders hohen Bratpfanne – so fällt das Schwenken leicht! Haben die Auberginen eine goldbraune Farbe, kommt grobgeschnittene Zwiebel und gehackter Knoblauch hinzu. Etwas salzen und mit den passierten Tomaten auffüllen, mit Ras-el-Hanout würzen. Dazu noch ein Lorbeerblatt und ein Spritzer Zitrone (da ich nicht mit Wein abgelöscht habe und sonst spannende Säure fehlt).

Dann die geviertelten Aprikosen zugeben. Je nach Sorte und Reife bringen sie Süße, aber auch Säure, die ich mit Honig ausgleiche. Auf ganz kleiner Flamme lasse ich die Aromen zusammenköchelnd, bis sich durch Würzen ein perfektes Gleichgewicht aus Frucht, Schärfe, Süße, Säure und Salz ergibt. Parallel gart der Becher Reis in zwei Bechern gesalzenem Wasser (tolle Alternative: je ein Becher Salzwasser und ein Becher Kokosmilch) auf kleiner Flamme.

Im letzten Moment die gehackte frische Minze unterheben und genießen. Dazu passt natürlich auch ein kleines Lammkotelette, wenn es ein üppiges Mahl werden darf.

Reis Zutaten 1 Aubergine 10 Aprikosen 300 Milliliter passierte Tomaten 2 Zwiebeln 1 Teelöffel Ras-el- Hanout-Gewürz 1 Lorbeerblatt Salz, Honig Olivenöl zum Braten 1 Spritzer Zitronensaft 2 Knoblauchzehen 4 Stiele Minze 1 Becher Basmatireis (evtl. 1 Becher Kokosmilch)

Asiatisches Curry mit Aubergine & Aprikose

Quelle: Christian Behrens

Hier kommen Currypaste, Ingwer und Koriander zur Geltung. Dabei schneide ich die Aubergine dicker und gröber, bevor ich sie zusammen mit gehacktem Ingwer, Zwiebel, Knoblauch und Currypaste in etwas Öl anschwitze. Dann mit Sahne auffüllen, so können die Gewürze der Currypaste ihr Aroma voll entfalten.

Ich lasse das Curry in den ersten Minuten kräftig köcheln und gebe Zucker und Salz hinzu, bis Ingwer-Frische, Curry-Würze, Knoblauch-Schärfe mit Süße und Salzigkeit auf einem Level sind. Dann kommen die vorgekochten, gewürfelten Kartoffeln hinein, sie mildern die intensive Aromapower und machen das Curry für uns angenehm.

Zuletzt hebe ich die halbierten Aprikosen und das geschnittene Koriandergrün unter und serviere das fertige Gericht mit einer Handvoll gerösteter, gesalzener, karamellisierter Nüssen aus meiner Snackbar. Wer mag, probiert am Tisch auch gerne noch ein paar erfrischende Spritzer einer halben Limette für seine Portion.

Curry Zutaten 8 Aprikosen 1 Aubergine 2 Zwiebeln 1 walnussgroßes Ingwerstücke 2 Knoblauchzehen 1 Teelöffel Currypaste ½ Liter Küchensahne 2-3 Esslöffel brauner Zucker Salz 1 Esslöffel Öl ¼ Bund Koriandergrün 500 Gramm gekochte Kartoffeln vom Vortag 100 Gramm Nüsse (geröstet, karamellisiert, gesalzen) evtl. 2 Limetten

Italienische Pasta mit Aprikose & Aubergine

Quelle: Christian Behrens

Wie eine Bolognese koche ich dieses italienische Sugo. Die Soße wird dabei auf jeden Fall gelingen, wenn Sie nur darauf achten, das diese zwei bis drei Stunden Zeit hat, auf kleinster Flamme vor sich hin zu köcheln.

Aubergine grob würfeln, Karotten putzen und Sellerie entfädeln, Zwiebel schälen, alles klein würfeln. Aubergine kräftig in Olivenöl anbraten, dann zunächst Karotte, dann Sellerie, dann Zwiebel, und zuletzt den gehackten Knoblauch zugeben. Ist alles gut geröstet, bräune ich in einer Ecke der Pfanne das Tomatenmark. Dann mit Wein ablöschen und die klein geschnittenen Fleischtomaten (vorher die Strunkstücke entfernen) und die entkernten Aprikosen in Vierteln dazugeben. Zugedeckt köchelt es vor sich hin, bis ein schlotziges Ragout entstanden ist. Dabei ergänze ich verdampfte Flüssigkeit am Ende durch das Kochwasser der Pasta. So wird gewürzt: Erst mit Pfeffer, Zucker und Salz, zum Ende auch mit Balsamico und frischem Oregano.

Serviert werden die bissfest gegarten Maccheroni mit einem großzügigen Löffel cremiger Ricotta, frischen Frühlingslauch-Ringen und gehobeltem Parmesan.

Pasta Zutaten 1 Aubergine 2 Schalotten 4 Stangen Sellerie 1-2 Karotten 2 Esslöffel Olivenöl 2 Fleischtomaten 1 Teelöffel Tomatenmark 2 Knoblauch 1 Schuss Weißwein Balsamico 6 große, feste Aprikosen 4 Stiele Oregano 500 Gramm Maccheroni 250 Gramm Ricotta Parmesanspäne Frühlingslauch

