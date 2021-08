Hannover

Nico Rosberg (36) macht es über die Show „Die Höhle der Löwen“, Thomas Müller (31) ist bei der hannoverschen Softwarefirma Smapone dabei: Viele Sportler investieren neuerdings in Start-ups: Fußballweltmeister Mario Götze (29) vertraut sein Geld einer Med-Tech-Firma aus Berlin an. Immer mehr Spitzensportler investieren ihr Geld in Start-ups.

Herr Götze, seit einiger Zeit tauchen Sie immer mal als Investor auf. Löst das Geschäftsfeld Start-up Investitionen in Immobilien ab?

Ich habe mir schon immer viel Gedanken gemacht, wie ich mein Geld anlege und habe die effektivste Form in Start-Ups gefunden, an deren Geschäftsmodelle ich persönlich glaube. Dabei ist das natürlich immer eine reine Bauchentscheidung. Nehmen wir meine Investition in die Med-Tech-Firma Plus Dental. Knapp ein Drittel aller Deutschen haben schiefe Zähne, sehnen sich nach einem gesunden, schönen Lachen – und das Unternehmen ist der modernste und günstigste Anbieter für unsichtbare Zahnschienen auf dem europäischen Markt. So schwer sind meine Entscheidungen also gar nicht.

Warum ausgerechnet die Firma? Hatten Sie Kummer mit Ihren Zähnen?

Ich sehe zwischen jungem Unternehmertum und Profisport viele Parallelen. Die Gründer haben alle eine starke Vision, ein Ziel, es gibt immer einen immensen Teamgeist, sonst würde das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Das imponiert mir, davor habe ich Respekt. Ich denke, ich kann viel vom Gründergeist lernen und auch viel aus meiner Erfahrung als Profisportler den Unternehmern mitgeben.

Und dann gibt es noch das Berliner Start-up Sanity Group, das einen Schwerpunkt auf die medizinische Wirkung von Cannabis legt. Was hat Sie hier motiviert, sich finanziell zu beteiligen?

Mir macht es große Freude, die Zukunftsvisionen der Start-ups zu teilen, zu hinterfragen, zu analysieren. Es gibt so viele großartige Ideen da draußen, unsere Welt wandelt sich so schnell. Das unternehmerische Denken und der Austausch mit den Gründern macht mir Riesen-Spaß. Der PlusDental-Chef Peter zum Beispiel ist ein echter Sportsmann, für ihn gibt es nur eins, den Sieg. Das gefällt mir. Das ist ähnlich wie im Fußball, da gibt es nur das eine Ziel.

Profikicker lebt im Hier und Jetzt

Zurzeit sind Sie in Holland zu Hause. Haben Sie sich gut eingelebt?

Ich fühle mich aktuell gerade sehr sehr gut und fit. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen, haben das Trainingslager erfolgreich abgeschlossen, und ich freue mich richtig auf die kommende Saison. Ich fühle mich privat und sportlich sehr wohl und bin glücklich und zufrieden. Ich lebe im Hier und Jetzt. Das ist wichtig.

