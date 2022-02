Hannover

Die Lange Laube hat sich zur Genießer-Meile am Steintor entwickelt. „Waffel Dream” setzt den Kontrapunkt zu mittlerweile drei Burger-Lokalen und serviert süße Kalorienbomben.

Das Ambiente

Quelle: Frank Wilde

Von der Decke hängen Industrielampen, ein Wandteppich mit (künstlichen) Grünpflanzen setzt einen Farbakzent, echte Palmen lockern den Raum auf. „Waffel Dream” ist ein Mix aus Mustern und Stilen: Schwarze Lederbänke und weiße Sessel wirken edel, eine lange Tafel mit einfachen Baststühlen eher bodenständig. Auf den Tischen stehen Teelichthalter, in denen am frühen Nachmittag aber keine Kerzen brennen. Dafür findet man die Objekte der Begierde am Bestelltresen: Hinter Glas stehen Schüsseln mit frischem Obst, aber auch ein Angebot an Süßigkeiten, das nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt.

Service: Wir schnappen uns am Tresen eine Speisekarte und studieren sie am Tisch, die Bestellung gibt man an der Kasse ab. Dort wird auch Impfstatus samt Personalausweis kontrolliert. Bezahlt wird sofort, Trinkgeld gibt man also erstmal auf Verdacht, kann mit Münzen in einem Sparschwein aber nachsteuern. Am Tag unseres Besuchs stehen zwei sehr junge Menschen an der Kasse und am Waffeleisen. Auf die Getränke warten wir gut 20 Minuten, die Waffel wird fast zeitgleich serviert, der Pancake trudelt mit Verspätung ein. Das Lokal ist an diesem Nachmittag in den Zeugnisferien gut gefüllt, viele Kinder werden offenbar von Eltern oder Großeltern ausgeführt. Es sind aber auch Gruppen junger Frauen da, denen man auf den ersten Blick in Kalorienangelegenheiten größte Zurückhaltung unterstellen würde.

Das Essen & Trinken

Essen & Trinken: 2016 eröffnete Berkan Arslan „Waffel Dream“ an der Langen Laube, die Idee brachte er aus einem Amsterdam-Urlaub mit. Inzwischen hat er deutschlandweit in 14 Städten Franchise-Lizenzen vergeben, „Corona hat das aber gebremst“, sagt er über die trotzdem beeindruckende Expansion.

Kalorienreich: Diese Süßigkeiten landen auf Waffeln und Pancakes, ein deftiges Frühstück wird nur bis 14 Uhr serviert. Quelle: Frank Wilde

Smarties, Raffaelo, Snickers, Twix, Duplo oder Toffifee: mit mehr als einem Dutzend „Specials” (je 60 Cent) kann man seine Basic-Waffel, die es auch in einer veganen und einer proteinreichen Variante gibt, versüßen. Der Grundstock mit Puderzucker kostet 4,50 Euro, acht Soßen von Apfelmus bis hin zu weißer Schokolade kosten je 50 Cent Aufschlag, Früchte kann man für 60 Cent pro Sorte dazu buchen, sieben Toppings werden mit jeweils 60 Cent berechnet. Wir stellen eine Waffel für 6,90 Euro zusammen, die aus dunkler Schokolade, für die Jahreszeit überraschend aromatischen Erdbeeren und süßer, bissfester Mango besteht. Auf dem gebackenen Teig schmilzt ein in Stücke gebrochenes Duplo, Krokant als Topping bringt angenehmen Crunch. Irritierend wirkt allerdings, dass die Hälfte des Tellers gähnend leer bleibt, laut Franchise-Vorgaben sollte neben der umgeklappten Waffel mit Schokosoße der Name meines Begleiters geschrieben stehen. Aber diese Info wurde an der Kasse leider nicht abgefragt.

Der Pancake „Exotic Dream” (7 Euro) ist eine von zehn komponierten Variationen. Drei fluffig gebackene kreisrunde Pancakes stapeln sich zu einem Turm, in den Zwischenschichten finden sich weiße Schokolade, halbierte Raffaelo-Pralinen, knackig-frische Ananas- und Mango-Stücke. Der extrem süße Triple-Decker lässt sich prima mit Messer und Gabel schneiden, macht aber quasi schon nach den ersten Bissen pappsatt.

Zumal wir mit einem Milchshake „Oreo” (4,70 Euro) in das nachmittägliche Kaloriengelage gestartet sind. Gekrönt ist das Glas von einer üppigen Sahnehaube mit Schokostreuseln. Zieht man am Strohhalm, saugt man auch kleine Kekskrümel in den Mund – herrlich! Eine gute (und leichtere) Alternative sind die hausgemachten Limonaden (3,70 Euro). In der Version Zitrone-Limette schmecken wir beide Früchte heraus, außerdem frische Minze.

Unser Fazit

„Waffel Dream” ist eine echte Versuchung. So versüßen wir uns den Winter.

Von Andrea Tratner