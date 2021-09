Hannover

Fast ein halbes Jahrhundert war sie in Gedanken an dieser Geschichte dran – nun kann Elena Kondraschowa (64) ihre Idee endlich auf größere Füße stellen: Die Konzertgeigerin und Musikwissenschaftlerin bringt mit dem Verein „Aktion Kindertraum“ und dem Pilotprojekt „Aus der Stille in den Klang“ hörgeschädigten Kindern durch speziellen Unterricht Musik näher – und ermöglicht so besseres Hören und Sprechen.

„Meine kleine Schwester ist im Kleinkindalter fast vollständig ertaubt“, erzählte die 64-Jährige gestern Vormittag bei einer Pressekonferenz im „Funky Kitchen“ auf dem Expo-Gelände. Kondraschowa spielte damals schon Geige, die zwölf Jahre jüngere Schwester schaute nicht nur fasziniert zu, sondern imitierte sie auch: Sie nahm einen Schaumlöffel und eine Flaschenbürste mit geriffeltem Stab, klemmte sich das Metallteil unters Kinn und spielte so auf ihre Art Geige.

Haben zueinander gefunden: Ute Friese vom Verein Aktion Kindertraum und Musikwissenschaftlerin Elena Kondraschowa. Quelle: Nancy Heusel

„Wahrscheinlich empfindet sie aufgrund der Vibration etwas“, dachte sich Kondraschowa – und begann, der Vierjährigen zunächst Geige und dann das Klavierspielen beizubringen. „Das Erlebnis hat mich einfach nicht mehr losgelassen.“ Wohlwissend, dass Hörgeschädigte „praktisch keine Möglichkeit haben, an Musik teilzunehmen“, versuchte sie, auf ihr Vorhaben an verschiedenen Stellen aufmerksam zu machen.

Kondraschowa beweist langen Atem

„Da kam ich, eine Frau, die gebrochen Deutsch spricht, aus Russland stammt, irgendwo hin, um etwas vorzustellen, was es nicht gibt“, berichtete sie lächelnd. Und erzählte, wie sie abblitzte. Kondraschowa allerdings hatte eine Vision – und blieb dran. Sie gründete den Verein „Aus der Stille in den Klang“ und stellte sich wieder vor. „Nun als Institution. Das war aber nicht besser, der Akzent war ja geblieben.“

Expertin: Anke Lesinski-Schiedat erläutert die Historie und den Effekt eines Cochlear Implantats. Quelle: Nancy Heusel

Die Musikpädagogin bewies Durchhaltevermögen und stieß nach und nach doch auf offene Ohren: unter anderem bei Barbara Eßer-Leyding (55), der Leiterin des Cochlear Implant Centrum „Wilhelm Hirte“. Die stellte einen Kontakt zur Hartwig-Claußen-Förderschule in der Südstadt her. Im Jahr 2018 schneite Kondraschowa zufällig bei Ute Friese (59) in den Räumlichkeiten des Vereins „Aktion Kindertraum“ hinein.

Acht Mädchen und Jungen bei Pilotprojekt dabei

„Aus einem angedachten Zehn-Minuten-Gespräch wurden drei Stunden“, erinnert sich Friese. „Ich war von ihrer Methodik, die sie mit Kindern mit Cochlea-Implantat praktiziert, so fasziniert. Was gibt es denn Schöneres, als Kindern Musik nahezubringen?“, so die eher rhetorische Frage der 59-Jährigen. Nun gibt es also das Projekt, das acht Mädchen und Jungen der Förderschule mit dem Schwerpunkt Hören ermöglichen soll, Geige und Klavier zu lernen.

Das Tolle: Das Ganze ist als wissenschaftliches Projekt aufgebaut, eine Studie soll im Anschluss entstehen, um noch mehr über die Zusammenhänge des therapeutischen Einsatzes der Instrumente und der Effektivität des Cochlear Implants zu erfahren. „Wir sind alle neugierig, was da oben passiert“, sagte Anke Lesinski-Schiedat (54) im Hinblick aufs menschliche Hirn.

Fakt ist: „Je mehr ich das Hörorgan fördere, desto besser ist das für das Reifen des Gehirns“, erläutert die Ärztliche Leitung des Deutschen Hörzentrums Hannover. Und betont neben dem organischen Aspekt: „Kommunikation ist die Basis für soziale Interaktion und ein wesentliches Tool, um Bildung zu erreichen.“

Friese muss nicht lange nach Botschaftern suchen

Botschafter für das Projekt waren übrigens „ruck, zuck“ (Friese) gefunden: Zum einen macht Hannovers Musikproduzent und DJ Mousse T (54) mit, außerdem beteiligt sich Sebastian Knauer (50). Der Pianist aus Hamburg ist leider krank (der Magen, gute Besserung!), ließ sich aber via Zoom in den Peppermint Pavillon schalten. Zu helfen, war dem 50-Jährigen wichtig, „vor allem einer Menschengruppe, die sich selbst nicht helfen kann – Kindern.“

Aus der Ferne live dabei: Pianist Sebastian Knauer ist bei der Pressekonferenz in den Peppermint Pavillon zugeschaltet. Quelle: Nancy Heusel

Mit seinem Musikerkollegen aus Hannover will er – sobald es die Corona-Lage wieder ermöglicht – ein Musikstück schaffen, das noch in diesem Jahr mit den „Pionier-Kindern“ uraufgeführt werden soll. Mousse T freut sich schon auf die Umsetzung „ des phänomenalen Projekts. Denn wer mich kennt, weiß: Musik ist so ein bisschen mein Ding“. Der 54-Jährige ist Vater eines Sohnes und will dabei helfen, „dass Kinder nicht so schnell von der Gesellschaft vergessen werden“.

Geige lässt „Vibrations“ spüren

Dass bei „Aus der Stille in den Klang“ eine Geige zum Einsatz kommt, ist für den Experten logisch: „Das Instrument befindet sich ganz nah am Körper, da spürt man die Vibrations.“ Bei seiner Wortwahl muss er lachen, MHH-Professorin Lesinski-Schiedat hatte kurz zuvor im gleichen Zusammenhang von Schalldruck gesprochen, Mousse T beschreibt es halt auf poppige Art.

Will endlich Geige hören und spielen: Jil Engelke ist Pionierin für des Projekts „Aus der Stille in den Klang“. Quelle: Nancy Heusel

Eine Projektpionierin war bei der Vorstellung auch dabei: Jil Engelke (11). Die Schülerin kam im Sommer 2010 hörgeschädigt zur Welt, ein Hörgerät konnte für einige Zeit Abhilfe schaffen. Als sich ihr Hörzustand verschlechterte, wurde dem aufgeweckten Mädchen im März diesen Jahres ein Cochlear Implantat eingesetzt.

Mama Daniela Engelke (45) freut sich, dass ihre Tochter an dem Projekt – sie wird Geige spielen – teilnehmen kann. „Musik ist etwas super Schönes. Ich war von Anfang an begeistert und ich möchte meinem Kind ja alle Möglichkeiten offenhalten, sich weiterzuentwickeln.“

Ob das über Klassik oder Popmusik passiert, ist total egal. Das wissen auch alle Musikexperten. „Kleine Kinder stehen total auf Barockmusik“, weiß etwa Elena Kondraschowa. Und Mousse T ergänzte: „Ob mein Song ,Sexbomb’ oder ein Stück von Beethoven: Die Melodie ist entscheidend.“ Er lacht: „Dass Beethoven auch Hits schreiben konnte, hat er schon vor 250 Jahren bewiesen.“

Von Mirjana Cvjetkovic