Der Anfang ist zugleich das Ende. Minutiös rekonstruiert Siegfried Tesche (64) in „Motorlegenden – James Dean“ (Motorbuch-Verlag, 240 Seiten, 29,90 Euro) „die letzten acht Tage im Porsche 550 Spyder“ – in dem Auto starb Hollywood-Star James Dean (†24) am 30. September 1955 bei einem Unfall. Ein Fordfahrer hatte an einer Kreuzung der California State Route nahe Salinas Dean und seinem Mechaniker Rolf Wütherich (†53) die Vorfahrt genommen.

„Es war wieder große Detektivarbeit“, sagt der Garbsener lachend, der seit Jahrzehnten ausgewiesener James-Bond-Experte ist und im Stuttgarter Motorbuch-Verlag schon einen Band in der „Motorlegenden“-Reihe über die Fahrzeuge des Kultagenten geschrieben hat. Drei Monate akribische Recherche investiert er in das James-Dean-Projekt, baute Kontakte auf, sammelte Informationen. „Ich habe mir in der Hinsicht hoffentlich einen guten Ruf erarbeitet.“

„Little Bastard“: So nannte James Dean (rechts) seinen Porsche, mit dem er bei einem Rennen starten wollte. Quelle: Archiv, dpa

Hat er. Denn Tesches Rekonstruktion liest sich atemlos. Der Wagen, mit dem Dean Anfang Oktober 1955 bei einem Rennen starten wollte, trug die Startnummer 130 und den Schriftzug „Little Bastard“. Tesche zitiert aus dem Arztbericht, der Deans Renntauglichkeit („seine neuromuskulären Reflexe sind normal“) bescheinigte, schildert, dass der nagelneue Wagen schon kleine Blessuren hatte.

Deans tödlicher Unfall war „einfach Pech“

„James Dean ist gerne nachts über den extrem kurvigen Mulholland Drive bei Los Angeles gerast“, erzählt Tesche, der in dem Kapitel auch Strafzettel notiert, einen beschädigten Blinker, einen Halt an der Tankstelle auf dem Weg zum Austragungsort des Rennens. Am Unfall trug der wagemutige Schauspieler keine Schuld – „er hat einfach Pech gehabt. Aber über sein Tempo im Moment des Zusammenpralls wurde viel diskutiert, es gibt viele Theorien.“ Sein Porsche 550 Spyder sei ein sehr flaches, silberfarbenes Auto gewesen, die kalifornische Sonne habe tief gestanden. „Ein tragischer Moment.“

„Giganten“, „Jenseits von Eden“ und „...denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Drei Filme, von denen zwei erst posthum in die Kinos kamen, begründen den Mythos James Dean. „Er ist tot, aber immer noch präsent“, findet Tesche, der in seinem Buch deshalb eine Zeittafel bis ins Jahr 2020 (da taucht das Getriebe des Unfallwagens bei einem Porsche-Restaurator wieder auf) weiterführt. „Sein Leben hat nachgewirkt.“

Wichtiger Zeitzeuge: Siegfried Tesche traf 2020 Porsche-Techniker Herbert Linge (rechts). Quelle: Barbara Schmidt

Es war ein Leben im Rausch der Geschwindigkeit. „Schon als Teenager hatte er ein Fahrrad mit Hilfsmotor“, beschreibt Tesche Deans Jugend im ländlichen Indiana. „Er ist immer schnell und eher rücksichtslos gefahren“, wurde „One Speed Dean“ genannt, weil er nur Vollgas kannte. Sein Geschenk für den High-School-Abschluss war der Besuch eines Autorennens in Indianapolis – „da muss es ihn gepackt haben“.

Wichtiger Gesprächspartner war Porsche-Techniker Herbert Linge (92), den Tesche im vergangenen Sommer in Stuttgart traf. „Er hat James Dean einst persönlich gesprochen – und vor allem dessen Mechaniker Rolf Wütherich ausgebildet.“ Linge hatte in den 1950er Jahren den Porschevertrieb in den USA aufgebaut, kennt die gesamte Firmengeschichte.

„James Dean wurde bevorzugt behandelt“

„In Deutschland war Porsche schon erfolgreich, in den USA nicht – die Leute mussten erst von Autos mit Gangschaltung überzeugt werden“, beschreibt Tesche die wirtschaftliche Situation. Dean – und auch sein früher Tod – trugen maßgeblich zum Erfolg von Porsche in den USA bei. „Man musste damals bekannte Namen haben“, erzählte Linge im Interview freimütig. „James Dean wurde bevorzugt behandelt“.

„Motorlegenden – James Dean“, Motorbuch-Verlag, 240 Seiten, 29,90 Euro. Quelle: Motorbuch-Verlag

Ein roter Ford Sedan, mit dem er zur High School fuhr, ein gebrauchter Chevrolet für das Jura-Studium am College, MG, Porsche Speedster, ein Wagen mit Anhänger, schließlich der verhängnisvolle Porsche Spyder. „Es ist ein Mysterium, alle seine Autos sind verschollen“, erzählt Tesche über den Amateur-Rennfahrer James Dean. „Diese Faszination hat mich beflügelt.“

Infos über Gagen, Talente und Fahrstil von James Dean

Im „Motorlegenden“-Band erfährt man aber auch viel über den Schauspieler, der als freigiebig, sensibel, scheu galt. Seine miesen Gagen („erst beim nächsten Film wäre er gerecht bezahlt worden“), seine vielen Talente („er war auch Fotograf, Bildhauer, spielte Klavier“), aber auch immer wieder sein riskanter Fahrstil. Tesche schmunzelt: „Viele sind nur einmal mit ihm gefahren und dann nie wieder eingestiegen.“

Der 64-jährige Autor hat eine Leidenschaft für Autos, Oldtimertreffen und Besuche in Automuseen eingeschlossen. „Ich kann mich an schönen Formen und Geräuschen erfreuen“, sagt Tesche, der früher selber Porsche fuhr („lang ist’s her“). Jetzt stehe ein alter BMW in der Garage – „eine Familienkutsche“.

James Dean wäre am 8. Februar übrigens 90 Jahre alt geworden.

Von Andrea Tratner