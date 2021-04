Hannover/Berlin

Jule Gölsdorf (45) ist jetzt Frühaufsteherin, denn ihr Wecker klingelt seit Neustem um 3 Uhr morgens. „Der Trick ist, sofort aufzustehen und nicht zu dösen“, so die Moderatorin, die seit zwei Wochen Teil des Sat1-Frühstücksfernsehens ist. Um vier Uhr startet seitdem ihr Arbeitstag, die Sendung beginnt um halb sechs und endet um zehn Uhr. Jede halbe Stunde, das erste Mal um 5.55 Uhr, moderiert Gölsdorf die Nachrichten.

„Dazwischen laufe ich zurück in die Redaktion, um zu schauen, ob sich etwas an der Nachrichtenlage geändert hat und schreibe entsprechend meine Moderation um.“ Früh morgens ist die Hannoveranerin also schon ordentlich auf Zack. Noch einer ihrer Tricks: „Ich lasse die High Heels unten im Studio stehen, denn die Redaktion befindet sich im dritten Stock“, verrät sie.

Jule Gölsdorf * 12. Januar 1976 in Würzburg als Tochter des Unternehmers Dieter Gölsdorf, dessen Duesenberg-Gitarren von internationalen Stars wie Johnny Depp, den Rolling Stones und Peter Maffay gespielt werden. Sie wächst als Julia Alica in Hannovers Südstadt auf, macht hier ihr Abitur, studiert Politik und PR und absolviert ein Volontariat bei „NBC Giga TV“. Von 2003 bis 2012 moderiert sie die Kindernachrichten „Logo!“ beim ZDF, im Anschluss einige Jahre beim „Hessischen Rundfunk“. Bis 2021 moderiert Gölsdorf zwölf Jahre bei „N-tv“, seit 2016 „Bingo“ beim NDR. Außerdem hat sie Romane, Sachbücher und Krimis geschrieben, manche unter ihrem Autorennamen Dana Phillips. Gölsdorf nimmt auch Schauspielrollen an, unter anderem war sie im „Tatort“ und bei „Alarm für Cobra 11“ zu sehen. Ihr Ausgleich: Sport. Gölsdorf macht viel Yoga, geht laufen und fährt leidenschaftlich gerne Ski.

Seit 18 Jahren Fernsehmoderatorin

Wobei die Absätze nach 18 Jahren als TV-Moderatorin kein Problem mehr für sie sind, die hektische Medienwelt und die Kamera auch nicht. Dennoch fragt man sich: Wie schafft diese Frau das alles? Neben ihrem neuen Job beim Frühstücksfernsehen in Berlin moderiert Gölsdorf jeden Sonntag in Hannover „Bingo“ an der Seite von Michael Thürnau (57) sowie bei „NDR Info“ in Hamburg. Und dann schreibt sie auch noch Bücher, schauspielert und macht einen Podcast.

Bingo: Seit 2016 moderiert Jule Gölsdorf mit Michael Thürnau (links) jeden Sonntag um 17 Uhr live im NDR. Quelle: Helmbrecht

Gölsdorf lebt in Frankfurt, dorthin zog sie 2003 für ihren ersten Moderationsjob bei der ZDF-Kindernachrichtensendung „Logo!“. Ihre Heimat kommt dabei aber nicht zu kurz, mit dem Sonntag bei „Bingo“ verbindet sie einen Besuch bei Mama Hannelore (71). „Meine besten Freundinnen wohnen auch in Hannover, das bleibt einfach mein Zuhause.“ Papa Dieter Gölsdorf (68) lebt inzwischen in Madrid, auch dahin zieht es die Jetsetterin regelmäßg.

Zwischen TV, Radio, Podcast und Büchern

Wie sie zwischen all den Jobs und Orten einen kühlen Kopf bewahrt? „Durch meinen Hund“, verrät sie mit einem Lächeln. „Lange Spaziergänge, mit ihm spielen und kuscheln.“ Gölsdorfs Zwergpudel heißt Fred – und die Hundefreundlichkeit des Sat1-„Frühstücksfernsehen“ war ein starkes Argument für das Jobangebot. „Wir haben da den Studiohund Berta, vorher war es Lotte. Ich kann kaum erwarten, dass Fred und Berta sich kennenlernen“, freut sich die Hundebesitzerin.

„Ich darf Fred auch mal mit zur Arbeit nehmen, das finde ich so toll.“ Als „Frühstücksfernsehen-Gesicht“ Karen Heinrichs (47) Jule Gölsdorf als neue Nachrichtenmoderatorin ankündigte, blendete sie ein Foto der Hannoveranerin mit Fred ein. „Das war so süß“, freut sich Gölsdorf über ihren Einstand.

GlücklichHundebesitzerin: Jule Gölsdorf mit Zwergpudel Fred. Quelle: privat

Der neue Job sei großartig, schwärmt sie. „Das ,Frühstücksfernsehen’ ist ein Mix aus Unterhaltung und Information. Wenn die Kollegen an mich übergeben, müssen wir einen Übergang zwischen Talk und Nachrichten hinbekommen, das bindet mich als Person natürlich viel mehr ein als bei einer reinen Nachrichtensendung.“

Ein Beispiel: Eines Morgens sprach „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing (41) über verschiedene Partytypen. Bei der Überleitung zu den Nachichten fragteer Gölsdorf, welcher Typ Mensch sie auf Feiern sei. „Ich sagte: Ich bin eher der Typ, der ewig an der Bar steht und dabei tolle Gespräche führt. Ich offenbare also wirklich einiges von mir“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Ins Bett gehen muss Gölsdorf inzwischen um 21 Uhr. „19.30 Uhr wäre aber besser, ich arbeite noch dran.“ Dennoch, das frühe Aufstehen ist ihr recht. „Ich kann morgens besser arbeiten. Wenn ich abends moderiere, werde ich schneller müde.“ Und am Wochenende wird dann richtig ausgeschlafen? „Naja, um acht Uhr bin ich ausgeschlafen“, sagt sie und lacht.

Dann will der Hund auch raus. Mit dem hat sie übrigens ein eigenes Business – sozusagen: Gölsdorf macht seit Dezember einen Hunde-Podcast, „Auf die Schnauze“ heißt er. Darin trifft sie prominente Hundehalter, sie ging bereits mit Boxerin Regina Halmich (44), Fußballer Roman Weidenfeller (40) oder Autorin Ildikó von Kürthy (53) und ihren Hunden Gassi. „Hunde-Eltern haben diese besondere Verbindung, da entstehen tolle Gespräche“, so Gölsdorf. Neue Hundefreunde hat sie ja beim Sat1-„Frühstücksfernsehen“ nun auch.

Von Josina Kelz