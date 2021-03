Hannover

Als Julia Penkina (43) 2005 ihr Modelabel gründete, hieß es einfach nur „Kina“. Sozusagen eine Hommage an ihre Heimat Russland, wo weibliche Namen häufig mit Kina enden. 2015 musste sie ihre Marke umbenennen, seitdem heißt sie „notmadeinKina“. Wer es laut ausspricht und die Wörter „not“, „made“, „in“ und „Kina“ trennt, wird das Wortspiel verstehen. Denn Penkinas Mode wird eben nicht in China (von vielen „Kina“ ausgesprochen) hergestellt – sondern ganz im Sinne der Nachhaltigkeit in Hannover. Aber das war nicht immer so.

„Anfangs habe ich nur designt, aber nicht selber produziert“, erzählt die Modeschöpferin. Dabei war Nachhaltigkeit schon damals selbstverständlich für sie. „Ich bin in der Ukraine aufgewachsen, dort war es normal, nachhaltig zu leben. Es gab nur Saisonales und Regionales, zum Einkaufen sind wir mit eigenen Behältern gegangen.“

Als die junge Penkina 1991 mit ihrer Mutter Verwandte in Wolfsburg besuchte, blieben sie. Das war allerdings nicht geplant. „Zu dem Zeitpunkt gab es einen Putsch in Russland, weshalb wir Angst hatten zurückzukehren. Wir kamen also mit einem Koffer und blieben mit einem Koffer.“ In der ersten Zeit habe sie in Deutschland kein Obst und Gemüse gegessen, „es hat für mich nach Plastik geschmeckt.“

Penkinas nachhaltiges Denken stammt aus Russland

Auch mit dem hiesigen Umgang mit Mode konnte sich Penkina nie ganz anfreunden. In Russland nähte die Mutter ihre Kleidung, mit sechs Jahren nähte die Tochter ihre Kleider selber. „Ich habe immer mit ihr gemeckert, wenn mir die Kleider nicht gefallen haben, ich hatte genaue Vorstellungen. Also fing ich selber an zu nähen“, erzählt die heute 43-Jährige.

„Für meine Mutter stand schon fest, dass ich Modedesignerin werde, als ich zweieinhalb war.“ Sie erzählt von einem Spaziergang mit ihrer Mutter, die kleine Penkina trug einen blauen Mantel und eine blaue Strumpfhose. „Ich konnte gerade sprechen und sagte zu ihr: ,Ich bin ein Mädchen mit Stil’“, erzählt die Hannoveranerin und lacht.

Sie nähte sich jedes Wochenende etwas, trotzdem konnte sie sich nicht vorstellen, Modedesignerin zu werden. „Ich dachte, das sei nur ein Hobby.“ Lieber wollte sie etwas „Solides“ lernen und kein Künstlerdasein führen. Obwohl – oder gerade weil– sie aus einer Künstlerfamilie stammt. Die Mutter war Schauspielerin und Regisseurin („Ich bin auf der Bühne aufgewachsen), die Urgroßmutter fertigte traditionelle folkloristische Tonfiguren an.

Eigentlich wollte sie keine Modedesignerin werden

„Ich war gut in Mathe und wollte Innenarchitektin werden. Das hätte meine Kreativität und mein logisches Denken vereint.“ Als sie sich an der Fachhochschule Hannover einschrieb, entschied sie sich im letzten Moment um – und setzte Innenarchitektur auf die zweite Wahl, Modedesign auf die erste. „Da hat wahrscheinlich mein Bauch entschieden.“

Es war wohl das Richtige, denn zwei Jahre nach ihren Abschluss gründete sie ihr Label, drei Jahre später konnte sie davon leben. „Ich habe die ersten Jahre in der Gastronomie gearbeitet und das Label nebenbei aufgebaut, um das Leben von mir und meinem Kind finanzieren zu können.“ Penkina wurde alleinerziehende Mutter, als ihr Sohn noch ein Baby war. Mittlerweile ist er selber erwachsen, die Mama wohnt in der Nordstadt, der Sohn in Linden-Mitte. „Das ist ja zum Glück nicht weit“, sagt sie und lacht.

Penkina wohnt gleich um die Ecke von ihrem Atelier am Engelbosteler Damm, das hat sie seit 2008. Zunächst hatte sie im Erdgeschoss noch einen Laden, wo sie ihre Mode und die von anderen Labels verkaufte. 2017 schloss sie ihn. „Ich bin viel unterwegs, ich fahre wie eine Vertreterin durch die Gegend und stelle meine Klamotten vor – in Boutiquen, auf Messen, besonders häufig in Österreich.“ Dort sei die Wertschätzung für nachhaltige und individuelle Mode höher. „In Hannover ist die Zielgruppe nicht groß.“

Ihre Stammkunden bräuchten keinen Laden – „die rufen mich an und verabreden sich mit mir im Atelier – oder ich komme zu ihnen. Ich habe auch viele Kunden in anderen Städten, zum Beispiel in Köln oder Wien.“ Ihre Kundinnen seien vor allem Geschäftsfrauen. Denn Penkina macht nur Mode für Frauen, Hosen gibt es in ihren Kollektionen (zwei mal pro Jahr erscheint eine mit rund zehn Teilen) nicht.

„Weil ich selber keine Hosen trage – aus Überzeugung“, sagt sie und zeigt auf ihr schwarzes Kleid. „Ich kann eine Familie ernähren wie ein Mann, Autos reparieren wie ein Mann, renovieren wie ein Mann, ich kann alles wie ein Mann. Dann muss ich mich nicht auch noch kleiden wie ein Mann.“ Außer an einem Tag pro Jahr, da macht sie eine Ausnahme: am Vatertag. „Ich war für meinen Sohn immer Mutter und Vater in einer Person. Dann kann ich auch den Vatertag feiern. Und dann trage ich eine Hose.“

Außer der Hose gibt es in ihrem Kleiderschrank nur ihre eigene Mode – und ein paar wenige Vintage-Teile. Ihr Stil: schlicht, langlebig („Ich trage heute noch meine Schwangerschaftskleider“), einfach und vielfältig kombinierbar, nicht zu eng. „Wenn es nur nach meinem persönlichen Geschmack gehen würde, gäbe es nur schwarze Teile“, sagt sie und lacht. „Aber für meine Kunden integriere ich auch ein wenig Farbe, aber immer nur ein kleines bisschen.“

So wurde „Kina“ zu „notmadeinKina“

Zurück zum Markenname. „Als die Zeit von Hashtags kam, hatte ,Kina’ keine Chance mehr – denn das ist der Hashtag für Henna-Abende, also die traditionellen Junggesellinnenabschiede in orientalischen Ländern. Gegen diesen Hashtag kam ,Kina’ nicht an.“ Also nannte sie sich in „notmadeinKina“ um.

Und das passt, schließlich designte Penkina immer nachhaltig, mit Zero-Waste-Schnitttechniken („Ich spiele immer Tetris mit den Stoffen“) und natürlichen Stoffen (robuste Schurwolle), verzichtete komplett aus Plastik wie Polyester in ihrer Kleidung. Heute sind die Naturstoffe zertifiziert, die Produktion ist in Hannover, die Designerin näht selber (mit der Hilfe von ein paar Aushilfen) – und zwar nur auf Bestellung. So wird nichts überproduziert und weggeschmissen.

Ihre Idee: Julia Penkina vor dem Schaufenster von Mate. Die Designerin sah in Russland, dass Mode in den leeren Schaufenstern hing. Quelle: privat

Seit März hängt Penkinas neuste Kollektion in acht leeren Gastronomie-Schaufenstern der Stadt, unter anderem bei „Bobo“ und „Broncos“. „Die Aktion mit den leeren Schaufenstern kenne ich aus Russland, das gab es dort schon in der ersten Welle. Das habe ich dann ,Fashion Born in Hannover’ vorgeschlagen.“

