Hannover

Sie zeigen ihre Mode bei Instagram, beraten am Telefon oder drehen Modeclips für ihre Kunden – Hannovers Modeboutiquen lassen sich im Lockdown was einfallen. ein Überblick.

Filme im Geschäft Schönenberger

Das Geschäft zum Laufsteg gemacht hat Susanne Schönenberger vom Geschäft „Schönenberger“ (Brabeckstraße 15a) gemacht. Täglich postet sie auf Facebook und Instagram ein Video mit ihrer Freundin Maggie Menges. Das Profi-Model zeigt dabei den Look des Tages, spricht über Farben und Trends und weist auf Besonderheiten der Schnitte hin. So sind Schöneberger-Kunden modisch aktuell informiert und können täglich ein bischen stöbern. Gefällt ihnen ein Outfit, können sie es telefonisch bestellen und per Click and Collect abholen.

„Das Konzept läuft super. Die Kundinnen finden das toll, wenn sie die Sachen auch angezogen und in Bewegung sehen können“, sagt Menges. Einmal pro Woche drehen sie die Filme, Maggie Menges macht das Spaß: „Ich habe ja viel Teleshopping-Erfahrung, die kann ich hier gut einfließen lassen.“

Mode von Trend & Style per Whatsapp

An der Wallmodenstraße: Nicole Kondla beim Schaufensterverkauf. Quelle: Frank Wilde

Täglich aktualisiert Nicole Kondla ihren Whatsapp-Status. Wer das Verkaufs-Icon anklickt, entdeckt Fotos mit Kleidungsstücken, die die Shopbesitzerin meist auch selbst präsentiert. Seit acht Jahren hat sie das Geschäft „Trends & Style“ mit Casual- und Businessmode für Frauen in Kleefeld (Wallmodenstraße 10). Sie ist zufrieden mit der Whatsapp-Idee. „Das läuft gut. Wer etwas entdeckt, kann mich über Handy anrufen und einen Abhol-Termin vereinbaren“, erklärt die Modefrau das Vorgehen. „Oder ich berate ausführlicher per Video-Call.“ Um weitere Kundinnen anzulocken, dekoriert Nicole Kondla auch ihr Schaufenster immer wieder neu. An der offenen Tür berät sie die Kunden und gibt die Kleidung heraus. „Shoppen ist so wichtig für die Seele, gerade jetzt. Ich habe aktuell viele farbige Sachen – die machen einfach gute Laune“, sagt die Textilbetriebswirtin. Auch auf Instagram gibt es Einblicke. Das Geschäft ist telefonisch erreichbar unter 0179/ 764 26 93.

Junge Models werben für Lias

Das macht ihr Spaß: Charlotte dreht modische Videoclips. Quelle: Maike Jacobs

Hauptsächlich junge Kundschaft bedient Lias, das Geschäft für Kinderschuhe und -mode an der Osterstraße 31. Von daher hat Inhaberin Cornelia Christofzik auch ganz junge „Models“, die die Mode präsentieren. „Wir haben jetzt einige Filme für Instagram mit Charlotte gedreht. Sie ist die Tochter einer Freundin, die das super gerne macht“, freut sich Christofzik: „Am liebsten würde sie das jeden Tag tun!“ In den Filmen sieht man, mit wie viel Spaß Charlotte sich in den Kleidern dreht oder verschmitzt aus einer Glitzer-Clutch eine Geldbörse holt. Andere Instagram-Bilder zeigen Kinder von Stammkunden in aktueller Mode. „Die Mütter schicken mir nach dem Einkauf Fotos zum Posten“, erzählt Cornelia Christofzik. „Mein Geschäft lebt davon, dass die Kunden stöbern und anprobieren können. Das fehlt jetzt.“ Auch die Laufkundschaft ist in der City weggebrochen. Hier geht es zum Instagram-Auftritt. Neben „Click und Collect“ berät die Modefrau ihre Kunden am Telefon, schickt Fotos und liefert eine Auswahl nach Hause – so kann auch jetzt jeder sein Lias-Traumteil finden.

Fair Produziertes von Pepaferina

Am Fenster: Jutta Engelhardt von Pepafarina. Quelle: Andrea Tratner

Der Pariser Platz in Linden Mitte hat seinen Namen, weil die Eckhäuser in spitzen Winkeln gebaut sind. Großer Vorteil für Jutta Engelhardt, um ihre Kreationen zu präsentieren – „wir haben vier große Schaufenster“. Und in denen bekommt man einen Überblick über Mützen, Haarbänder, Röcke, Kleider und Shirts, die sie unter dem Label „Pepafarina“ schneidert. „Uns kennen viele vom Weihnachtsmarkt“, sagt die Designerin, die fair produzierte, farbenfrohe Stoffe verwendet. Der Laden ist auch Atelier, man kann Dienstag bis Freitag von elf bis 18 Uhr und Sonnabend von zehn bis 16 Uhr klingeln und an der Tür bezahlen.

Bestellen und abholen im Shop Ju-lie

An der Lister Meile: das Schaufenster von Ju-Lie. Quelle: Jacobs

Eigentlich lebt der Shop Ju-Lie (Gretchenstraße 7) neben Stammkunden viel von dem Laufpublikum an der Lister Meile. Daher dekoriert das Modeteam jetzt die Schaufenster regelmäßig neu. Wer dort ein Lieblingsteil entdeckt, kann telefonisch einen Abholtermin vereinbaren. Montags bis freitags (14 bis 18 Uhr) und sonnabends (zehn bis 13 Uhr) kann man sich an der offenen Ladentür beraten lassen. Außerdem präsentiert Ju-Lie täglich Fashion-Posts bei Instagram und Facebook.

Schlösser zeigt „Look of the Moment“

Gut gelaunt: Stephan Schlösser stellt Videoclips online. Quelle: Stephan Schlösser

Schlechte Laune liegt nicht in seiner Natur: „Ich bin Rheinländer, ich versuche immer, das Positive zu sehen“, sagt Stephan Schlösser, Chef vom Concept-Store Schlösser an der Luisenstraße 9. Und genauso sehen seine Filme auch aus, die er mehrmals pro Woche auf Instagram postet. Mit viel Humor und Charme präsentiert Schlösser, gefilmt von seiner Frau Alis, seine Ware vor der Kamera. Da sprüht er vor Energie, wenn er – ganz lässig – den „Look of the Moment“ zeigt. „So liebe ich das – Video hochgeladen, tack, tack tack, kommen die Fragen, kommen die Bestellungen – mega, vielen Dank, das ist immer wieder ein neuer Ansporn!“, zündet er sein persönliches Feuerwerk auf den sozialen Medien ab. Schlösser verkauft über Click & Collect oder liefert persönlich aus – Engagement in Krisenzeiten. Und was man den Videos auch ansieht: Der Modemann steht hinter jedem Teil, das er verkauft. Da macht das Zuschauen richtig Spaß. In seinem Geschäft bietet Schlösser übrigens hochwertige Mode für Frauen und Männer an – und zwar für jede Altersgruppe.

Freitags lädt Hahn zur Online-Modenschau

Rockige Mode: Ulli Hahn von Ullis Ullikat. Quelle: Ulli hahn

Am Mischpult zu wummernden Beats präsentiert Ulli Hahn von Ullis Ullikat (Schmiedestraße 6) seine Mode auf Facebook. „Fashion and Music“ nennt der Modemacher seine Online-Modenshow, die er freitags hochlädt. Hahn mixt Musik und kommentiert die Kleidung seiner Models, die zwischen den Kleiderständern im Geschäft entlanglaufen. Die Models sind Freunde von Ulli Hahn, die ihn jetzt unterstützen. Alles wirkt erfrischend unkonventionell und lässig – die gezeigte Kleidung stellt der Designer jeweils am selben Tag in den Ullikat-Internetshop.

Linden muss am 28. März blau machen

Am Salon: Leona Baltes mit dem Aktionsmotto. Quelle: Andrea Tratner

Wenn die Scilla auf dem Lindener Bergfriedhof blüht, dann ist es Zeit für das „Blaue Wunder“. Das Stadtteilfest fällt auch dieses Jahr aus, mehr als 40 Shops haben sich aber für eine Aktion zusammengetan. Unter „#WirMüssenBlauMachen“ fordern sie auf Instagram die Menschen auf, inhabergeführte Läden und Lokale in Linden zu unterstützen. Die Botschaft: „Kauft vor Ort.“ Zum Beispiel im „Salon“ am Lindener Markt, der im ersten Lockdown einen Onlineshop „aus dem Boden gestampft hat“, wie Mitarbeiterin Leona Baltes (Foto) erzählt. „Wir führen auch Teile mit Handyvideos vor.“ Am Sonntag, 28. März, werden markante Punkte im Stadtteil blau ausgeleuchtet, über Spotify kann man sich eine Playlist zum Bummel in Blau anhören. Ein Stadtteil zeigt Flagge!

Von Maike Jacobs und Andrea Tratner