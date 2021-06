Hannover

Die eckige Sohle ist zurück, spitz zulaufende Schuhe legen eine Pause ein. Von zarten Riemchen bis zu klobigen Sohlen: Diese Sandalen sind ein Muss. So läuft es im Sommer 2021!

Glitzernde Deko

Sand, Muscheln und Seesterne lassen uns vom Urlaub an exotischen Orten träumen. Das spanische Label Alma en Pena vereint all dies in dem bequemen Riemchenschuh aus Leder. Model Jo-Ann Bornträger hat sich die süßen Sandalen schon mal geschnappt. Die schimmernde Sohle und die auffällige Muschel-Dekoration aus Strasssteinchen, die in der Sonne glitzert, dürfen uns gern den ganzen Sommer lang begleiten – egal, ob und wohin wir in den Urlaub fahren. Das feminine Design passt nämlich nicht nur auf die Strandpromenade, sondern auch zum Ausflug in die Eisdiele um die Ecke.

Die glitzernden Sandalen von Alma en Pena sind bei Schuh Neumann für 99,95 Euro erhältlich.

Minimalistisch unterwegs

Pantoletten aus Glattleder. Quelle: Frank Wilde

Auf den ersten Blick kommen die Pantoletten von ILC ganz schlicht daher. Die Plateausohle mit den tollen Rundungen sorgt für Raffinesse und macht den Schuh zum Trendobjekt. Zu Outfits mit klaren Schnitten und ohne Schnickschnack passen sie jederzeit perfekt. Inspiration bietet der „Scandi-Style“, der weltweit kopierte Kleidungsstil der Skandinavier. Dieser zeichnet sich durch minimalistische und hochwertige Teile aus, die zusammen zeitlos elegant wirken. Die Marke ILC stammt zwar aus den Niederlanden, hat jedoch für ihre Designs die skandinavische Zurückhaltung übernommen.

Die Pantoletten aus Glattleder sind in Beige mit weißer Sohle und in Schwarz bei Schuh Neumann für jeweils 59,95 Euro erhältlich.

Trendfarbe Sabei

Sandalen aus weichem Leder. Quelle: Frank Wilde

An Grün kommt in der Mode gerade niemand vorbei. Neben den klassischen Olivtönen hat sich je-doch vor allem das etwas sanftere Salbeigrün als Trendfarbe hervorgetan. Der Graustich lässt die Farbe ruhig und edel wirken. Die Sandalen von Inuovo aus weichem Leder verbinden die Farbe der Saison mit goldenen Details und der angesagten Plateausohle. Das Label, das 2009 in Istanbul gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klassiker neu zu interpretieren. Dabei setzt das Unternehmen auf Farben aus der Natur. Die Palette reicht von Himmelblau bis Apfelrot.

Die bequemen Ledersandalen gibt es bei Schuh Neumann für 79,95 Euro.

Gesteppte Optik

Modell mit Lederriemen. Quelle: Hersteller

Elegantes Schwarz, Zitronengelb, frisches Weiß, Beige oder doch lieber Hellblau? Eddie Rodriguez macht es uns nicht leicht, einen Favoriten aus seiner Sandalen-Palette auszuwählen. Das Modell mit Lederriemen in Steppoptik wirkt in jeder Farbe sommerlich leicht und schick. Einmal hineingeschlüpft lässt sich feststellen, dass die Sandale einen ausgesprochen schlanken Fuß macht. In Kombination mit einem leichten Sommerkleid ist sie ein unkomplizierter Begleiter, aber auch seriös-eleganten Outfits verpasst sie eine lässige Note. Stepp-Sandale zu Stoffhose mit Bügelfalte? Aber ja! Einfach ausprobieren. Der Effekt überrascht.

Die Sandalen von Eddie Rodriguez sind bei Gisy in allen Farben für jeweils 69,95 Euro erhältlich.

Eckige Sohle

Mules von Konstantin Starke. Quelle: Hersteller

Stilbewusste greifen in diesem Sommer zu Sandalen mit eckiger Zehenkappe. Spitz zulaufende Schuhe haben jetzt erst einmal Pause. Die unter Mode-Fans als „Square Toes“ bekannte Form schummelt große Füße etwas kleiner und begeistert auch mit ihrem Tragekomfort. Die Zeiten, in denen wir unsere armen Zehen in enge Schuhspitzen gequetscht haben, sind nun vorbei. Zu verdanken ist der Trend Daniel Lee (35), Designer beim Luxus-Label Bottega Veneta. Er brachte die eckige Sohle zurück auf den Laufsteg und löste damit die Wiedergeburt des Schuh-Karrees aus.

Günstiger, aber genauso schick sind diese Mules von Konstantin Starke (Gisy, 139 Euro) in Hellgrün, Himmelblau oder Schwarz.

Für den festen Stand

Modell mit klobiger Optik. Quelle: Hersteller

Diese Sandalen sind definitiv eine Besonderheit. Ihre klobige Optik polarisiert. Trotzdem (oder vielleicht auch gerade deswegen) sind sie jetzt ein Top-Trend für den Sommer. Modeblogger feiern die sogenannten „Grandad Sandalen“ und kombinieren sie zu edlen Satinkleidern, gerade geschnittenen Jeans oder lässigen Anzügen. Der Schaft in Steppoptik umfasst den Fuß fast komplett. Für noch mehr Standfestigkeit sorgen die Klettverschlüsse mit goldenen Nieten. Für diesen Schuh braucht es schon etwas Modemut, aber in der richtigen Kombination wird dieser sicherlich belohnt.

Die Sandalen von Q79 gibt es bei Gisy für 129 Euro.

Geflochtenes Leder

Schuh mit Flechtdeko. Quelle: Hersteller

Das spanische Unternehmen KMB kennt sich mit Trends und dem Schuhhandwerk bestens aus. Bereits seit 1980 produziert die Marke hochwertige Lederschuhe. Einer der absoluten Top-Trends in diesem Sommer ist geflochtenes Leder. Die Pantolette in cremigem Beige von KMB (Görtz, 89,95 Euro) punktet zusätzlich mit der farblich abgesetzten Profilsohle. Dank des bequemen Fußbetts hat das Modell gute Chancen, unser täglicher Begleiter zu werden. Der Schuh ist außerdem wunderbar leicht zu kombinieren, da er sowohl zum Sommerkleid als auch zu luftigen Palazzo-Hosen oder zur Jeans passt.

Das Modell ist auch in Schwarz erhältlich und sorgt so für stärkere Kontraste.

Zarte Riemchen

Sandale mit Fußbett. Quelle: Hersteller

Ein bequemes Fußbett trifft auf die Trendfarbe Salbei und schmale Riemchen. Klingt nach einem richtig guten Fang für die Sommergarderobe? Auf jeden Fall. Der gewellte Lederriemen auf dem Oberfuß verleiht der Sandale der Marke Cox eine sehr feminine Optik ohne dabei zu verspielt zu wirken. Mit Shorts und Shirt kombiniert geht es auf Fahrradtour, mit Jeans und lockerem Blusentop in den Biergarten. An besonders warmen Tagen werfen wir einfach ein Tunikakleid über und hängen uns die Basttasche an den Arm. Der Sommer kann kommen!

Die Sandalen von Cox gibt es bei Görtz für 59,95 Euro.

Von Janina Fesser