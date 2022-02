Mit diesen Tipps und Büchern fällt Kinder das Lesen nicht so schwer

Hannover

Kinder, denen das Lesen schwer fällt, müssen viel üben – nur dann wird es ihnen auch gelingen, eine gewisse Lesegeschwindigkeit zu erreichen. Doch je älter Kinder mit Leseschwäche werden, desto schwieriger ist es, Bücher für sie zu finden, die sie nicht überfordern, aber vom Inhalt auch nicht unterfordern. Einige Kinderbuchverlage haben darauf reagiert – allen voran der Verlag Gulliver/Beltz mit der „super lesbar“-Reihe. Die Lektorinnen Caroline Eichenlaub und Elisabeth Gayer haben diese neue Reihe mit aufgebaut und betreuen sie.

Seit 2020 gibt es die „super lesbar“-Reihe. Was waren die Gründe?

Ob Pisa- oder Iglu-Studie: Die Zahlen der jüngsten Bildungsstudien sprechen für sich: Lesealter und Lesekompetenz stimmen bei Kindern in Deutschland immer weniger überein. Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Lesen altersgerechter Bücher haben, finden keinen passenden Lesestoff. Überforderung und Lesefrust sind häufig die Folge. Diese Kinder verlieren schnell die grundsätzliche Freude am Lesen und dadurch langfristig eine wichtige Schlüsselqualifikation für die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Wir haben uns die Frage gestellt, welche Bücher diese Kinder brauchen, damit sie erst gar nicht abgehängt werden, und haben die super lesbaren Bücher entwickelt.

Worüber handeln die „super lesbar“-Bücher?

Mittlerweile sind 15 Titel lieferbar, im Februar erscheinen drei weitere. Vom Roadtrip, Weltraum-, Science-Fiction- oder Schulabenteuer bis zur Detektivgeschichte ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wen wollen Sie mit der Serie erreichen?

Die „super lesbaren“ Bücher sind für Kinder und Jugendliche konzipiert, die sich mit dem Lesen schwertun und bei denen dadurch Lesealter und Lesekompetenz nicht übereinstimmen. Beispielsweise wegen einer Leseschwäche oder -störung (LRS), fehlender Erfahrung mit Schriftdeutsch, Konzentrationsschwierigkeiten oder Beeinträchtigungen bei der Hörverarbeitung. Hinzu kommen Ablenkung durch eine Vielfalt an medialen Angeboten und veränderte Lesegewohnheiten. Das vertiefte Lesen findet im Alltag weniger statt. Die Gründe, weshalb ein Kind Schwierigkeiten mit dem Lesen hat, sind also vielfältig und können jede Familie betreffen.

Was unterscheidet die „super lesbar“ Bücher von den üblichen Lesestarter-Geschichten?

Die Kinder sollen in die – altersgerechten – Geschichten eintauchen können und die Freude am Lesen (wieder) entdecken. Dies gelingt, weil die Geschichten sprachlich auf niedrigerem Leseniveau geschrieben sind: Lebensalter neun Jahre mit Leseniveau sieben Jahre; Lebensalter elf Jahre mit Leseniveau neun Jahre; Lebensalter 13 Jahre mit Leseniveau neun Jahre. Das erreichen wir beispielsweise über leicht zu verfolgende Geschichten, verhältnismäßig einfache Sprache mit vertrautem Wortschatz, überschaubare Satzstrukturen und Buchumfang.

Lesen muss nicht immer ein Problem sein. Quelle: Jens Büttner

Die optische Gestaltung unterstützt die Zugänglichkeit des Textes durch lesefreundliche Schrift in angenehmer Größe mit klaren Buchstaben, die nicht miteinander verwechselt werden können. Dazu kommt eine geringe Textdichte pro Seite mit kurzen Leseetappen. Sie ermöglichen schnelle Erfolgserlebnisse, Verschnaufpausen und bieten Orientierung. Wir achten auf ruhige Anordnung von Text und Illustrationen – beide ergänzen sich, ohne dass die Bilder beim Lesen stören. Wichtig ist auch ein angenehm mattes, blickdichtes Papier. All diese „Hilfsmittel“ drängen sich aber nicht auf. In erster Linie sehen die Kinder ansprechende Cover und Illustrationen, die der jeweiligen Lebenswelt entsprechen und Lust machen auf eine Geschichte.

LRS-Fachfrau rät: Nicht aufgeben! Wenn es Kindern schwerfällt, Buchstaben zu erkennen und Silben zu bilden, sie Worte nur stockend lesen und am Satzende nicht mehr wissen, was am Anfang stand, könnte eine Lese-Rechtschreibstörung (LRS) vorliegen. „Diesen Kindern gelingt die Automatisierung nicht: Sie speichern sich nicht Wörter als Wortbilder ab und können sie nicht wiedererkennen. Die Folge: Sie fangen immer wieder Buchstabe für Buchstabe an, die Worte zu entschlüsseln“, erklärt Annette Höinghaus, Pressesprecherin vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie: „Früher sprach man von Wortblindheit – analog zur Farbenblindheit. Bestimmte Synapsen im Gehirn sind nicht ausreichend vernetzt.“ Übrigens: Auch Albert Einstein war Legastheniker – LRS hat nichts mit Intelligenz zu tun! Doch genau das glauben viele Kinder: „Obwohl sie sich mehr anstrengen, sind sie langsamer und machen mehr Fehler als ihre Klassenkameraden. Das frustriert“, erklärt Annette Höinghaus: „Sie geben auf – nicht, weil die Inhalte sie nicht interessieren oder sie keine Lust haben, sondern weil die technischen Voraussetzungen fehlen. Ohne Lesefluss kein Lesegenuss!“ Die Fachfrau rät, möglichst früh mit einer Therapie zu starten und als Eltern nicht aufzugeben: „Lesen Sie gemeinsam! Bieten Sie immer wieder Bücher an. Die Kinder lernen lesen, es dauert nur viel mehr Zeit.“ Bei der Auswahl der Bücher sollte man auf serifenfreie Schrift – ohne die kleinen Querstriche am Ende von Buchstaben – achten, sie ist leichter zu entziffern. Auch Flattersatz, am besten mit großer Schrift und mehr Zeilenabstand – ist leichter zu lesen als enggedruckter Blocksatz. www.bvl-legasthenie.de/

Woran erkennt man die Bücher?

Lediglich ein roter ablösbarer Aufkleber auf dem Cover signalisiert, dass es sich um ein „super lesbares“ Buch handelt und eine dezente Angabe zu Alter und Leseniveau neben dem EAN-Strichcode auf der Rückseite des Buchs. Im Vergleich zu gängigen Kinderbüchern, handelt es sich bei den „super lesbaren“ Büchern also um inhaltlich genauso vollwertige, spannende Bücher, die etwas angenehmer und leichter zu lesen und zugänglicher gestaltet sind.

Bekommen Sie von jungen Lesern oder deren Eltern ein Feedback?

Wir arbeiten mit Testlesern zusammen, die uns schon vor Erscheinen des jeweiligen Titels eine Rückmeldung zum Inhalt, Layout und der Verständlichkeit der Geschichte geben. So können wir das Feedback der Zielgruppe bereits im Entstehungsprozess des Buches mit einbeziehen. Seit dem Start der „super lesbar“-Bücher im Frühjahr 2020 haben wir außerdem sehr viel Feedback erhalten von Eltern, Lehrern, Buchhändlern, Bibliothekaren, Verantwortlichen in der Leseförderung und den jungen Lesern selbst.

Häufig wird der geringe Umfang und die angenehme Schriftgröße der Bücher besonders positiv hervorgehoben und die Tatsache, dass die Bücher nach „echten“ Büchern aussehen in Abgrenzung zu expliziten „Fördermaterialien“.

Drei Beispiele aus der „super lesbar“-Reihe

„Molly und das Rätsel von Moorland“ (119 Seiten, elf Euro) ist ein Krimi mit fantastischen Elementen. Molly ist zu jung, um offiziell einen Fall zu lösen. Doch sie ist allein, als ein Hilferuf eingeht. So ergreift sie ihre Chance und gerät mitten in eine gruselige Monstergeschichte. Ideal für Kinder ab neun Jahre (Leseniveau sieben Jahre), die Detektivgeschichten mit Fantasy mögen.

„Die Quantastischen“ (96 Seiten, zehn Euro) ist ein schräges Weltraumabenteuer über einen Alien, in dessen Brust ein Menschenherz schlägt, das ihn immer wieder alienuntypisch handeln lässt. So zieht es ihn verbotenerweise zur Erde. Die Story ist skurril, ab elf Jahren (Leseniveau neun Jahre) für Kinder, die einen Sinn für schräge, humorvolle Geschichten haben.

In „Außer Kontrolle“ (79 Seiten, 9,95 Euro) findet Jonas eine Pistole und nimmt sie heimlich mit. Auch seine Kumpels sind begeistert, so können sie die verfeindete Bande richtig beeindrucken. Doch eine Spirale der Gewalt beginnt. Super spannend ab 13, Leseniveau ab neun Jahren.

Wie im Original

Quelle: proLog

Speziell für leseschwache Kinder hat der ProLog-Verlag die „Drei ??? Kids“ in einer „Edition LesenPlus“ herausgebracht. Die Bücher sehen wie die Originale aus, haben den gleichen Inhalt, sogar die Nummerierung der Seiten entspricht dem Original, damit betroffene Kinder im Unterricht mitarbeiten können. Anders an diesen Büchern ist aber die Verwendung von Fibelschrift in 13 Punkt. Grapheme wie sch, mm, uh, chs sind etwas enger gesetzt, lange Worte durch kurze Worte und seltene Worte durch gebräuchlichere ersetzt. Die Sätze sind kurz und in Flattersatz geschrieben.

Viele Klassiker

Quelle: Arena

Die Arena-Serie „Klassiker einfach lesen“ bietet Weltliteratur wie Moby Dick, Robinson Crusoe, Sherlock Holmes und ganz neu „Huckleberry Finns Abenteuer“ (68 Seiten, neun Euro). Das Buch ist farbig illustriert, in großer, serifenfreier Schrift gedruckt, Sätze und Kapitel kurz gehalten. Allerdings gibt es viele herausfordernde Namen wie Mississippi, Illinois, Abner Moore, Missis Loftus. Man sollte als Eltern genau schauen, ob es dem Leseniveau des Kindes entspricht und bei entsprechenden Worten helfen. Empfohlen bis zehn Jahre, Leseniveau ab sieben Jahre.

Im Baumhaus

„Das magische Baumhaus“ ist seit 15 Jahren ein Bestseller unter Lesestartern. Ganz neu gibt es den ersten Band als Graphic Novel (Loewe, 12 Euro) mit bunten Bildern und extrem wenig Text für einen ersten Leseerfolg. Vielleicht gelingt so der Einstieg, dass sich dann Kinder mit Leseschwierigkeiten zumindest auch an die „Junior“-Ausgaben mit großer Schrift, kürzeren Sätzen, farbigen Illustrationen und verkürzter Geschichte heranwagen.

Wenig Text

Quelle: Überreuther

Mit „Viel Bild und wenig Schrift“ wirbt der Verlag Ueberreuter für Bücher, die leichter zu lesen und optisch besonders gestaltet sind. So ist „Mega dumm gelaufen“ (Rüdiger Bertram, 12,95 Euro) eine lustige, rasante Comicstory mit großer, serifenloser Schrift, die frei im Bild ohne Sprechblasen steht. Vom Leseniveau her ist es ab sieben Jahren.

Abenteuer Lesen

Quelle: Anja Stein

„Abenteuer Lesen“ ist eine Serie, die sich an Kinder von sieben bis zwölf Jahre richtet. Die Bücher (Tredition-Verlag, je ab 7,99 Euro) sind in zwei Lesestufen erhältlich, neben der normalen auch eine „Leichter-Lesen-Version“. Diese wird speziell für Kinder mit Leseschwierigkeiten im späten Grundschulalter und zu Beginn der weiterführenden Schule entwickelt. Die Bücher haben größere, serifenfreie Schrift mit größerem Buchstabenabstand, klare Sätze und vielen Absätzen. Schwierige Worte sind in schwarz-grauen Silben gegliedert. Herausgegeben wird die Serie von Anja Stein, die auch Lerntherapeutin ist.

Loewe Wow und Graphix

Quelle: Loewe Wow

Der Loewe-Verlag hat zwei Reihen neu aufgelegt, um Kinder fürs Lesen zu begeistern: Loewe Wow! sind aufregende oder witzige Geschichten, die in einer Kombination aus kurzen Texten und Bildern bestehen. Die Wow-Bücher (zehn bis zwölf Euro) gibt es für die Altersklassen sechs bis 12 Jahre. Sie sind vom Lesen nicht anspruchsvoll und richten sich eher an leseunlustige Kinder als an LRS-Kinder, denn Schriftgröße und -typen (auch Schreibschrift) wechseln häufiger. Motivierend: Viele Protagonisten wie Cornibus von Luzifer Junior, Nano von Minecraft, Kater Winston sind beliebten Kinderbüchern entnommen.

Geschichte als Comic erzählen die Graphix-Bücher (15 Euro). Illustrationen und abwechslungsreiche Seitengestaltung sorgen für Lesespaß. Die Geschichten greifen altersgerechte, aktuelle Themen auf wie Liebe, Selbstwahrnehmung, Outing, Mobbing auf. Ideal für Jugendliche, denen das Lesen schwer fällt, für die aber Comicschrift kein Problem ist.

Von Maike Jacobs