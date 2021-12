Mit diesen Styling-Tipps kommen Sie zum Fest ganz groß heraus

Hannover

Den Baum schmücken, schnell das letzte Geschenk verpacken – dann kann Weihnachten endlich kommen. Nachlässiger Jogginghosen-Chic kommt für Model Jo-Ann Bornträger an Heiligabend nicht in Frage. Zum Fest mit der Familie trägt sie ein grünes Kleid mit leicht glänzendem Strukturmuster und gesmokter Kragenpartie. Es fällt schön luftig und engt nicht ein. Das wird spätestens nach dem reichhaltigen Weihnachtsessen am Abend wichtig. Der schwarze Blazer aus Lederimitat macht das Kleid erwachsener und gibt dem Outfit eine coole Note. Dazu passen elegante Pumps oder Boots mit dicker Profilsohle. Das Kleid und der Blazer sind bei C&A für jeweils 39,99 Euro erhältlich.

Gemütlicher Adventssonntag

Quelle: Frank Wilde

Die Vorbereitungen für Weihnachten sind in vollem Gang. Hektik lassen wir dabei aber nicht aufkommen. Stattdessen bereiten wir für unsere Liebsten ein richtig tolles Frühstück vor und genießen die gemeinsame Zeit. Am Nachmittag ist Zeit, um Freunde zu einer kleinen Runde an der frischen Luft oder auch digital zu treffen.

Model Jo-Ann Bornträger zeigt, wie man für alle Gelegenheiten gut gerüstet ist: Zur Leggings aus Lederimitat kombiniert sie eine weiße Longbluse und einen Pullover mit Alpakawolle.

Das komplette Outfit gibt es bei C&A. Leggings und Bluse kosten jeweils 19,99 Euro, der Pullover 39,99 Euro und die Boots 24,99 Euro. Den Hut gibt es für 19,99 Euro.

Entspannte Feiertage

Quelle: Frank Wilde

Alle Weihnachtslieder sind gesungen, alle Geschenke ausgepackt und die meisten Plätzchen verputzt. Am ersten Weihnachtsfeiertag lassen wir es entspannt angehen. Ein bequemes Outfit, das aber auch optisch etwas hermachen darf, muss her.

Mit einem weichen Strickkleid kann man einfach nichts falsch machen. Damit kann man sich nämlich in den Lieblingssessel kuscheln, ohne Knitterfalten oder einen zwickenden Bund befürchten zu müssen. Dazu kombiniert Model Jo-Ann Bornträger einen gemütlichen Mantel mit Hahnentrittmuster.

Das Strickkleid und der Mantel sind bei Agatha Moden für jeweils 119 Euro erhältlich.

Glitzernde Silvesternacht

Quelle: Frank Wilde

Hoffnungsvoll blicken wir auf ein neues Jahr. Wir lassen 2021 hinter uns und atmen noch einmal tief durch, während der Neujahrs-Countdown beginnt.

Auch wenn wir den Jahreswechsel zu Hause erleben, ist ein schickes Outfit eine gute Idee. Wenn wir uns heute nicht in Schale werfen, wann denn dann? Model Jo-Ann Bornträger zeigt in dem Outfit von Agatha Moden, wie man die Balance zwischen festlich und gemütlich hält.

Zur schmalen Hose (98 Euro) trägt sie eine edle Seidenbluse (179 Euro). Der knielange Strickmantel aus Glitzergarn (149 Euro) macht das Outfit silvestertauglich. Der reich verzierte Gürtel (49 Euro) und die Statement-Kette (49 Euro) ergänzen die Kombination perfekt.

Wir lassen es funkeln

Quelle: Frank Wilde

Die Feiertage sind die beste Gelegenheit, um den allerschönsten Schmuck auszuführen. Außerdem veredeln Ketten und Co. jedes noch so schlichte Outfit. Es darf gern glitzern und funkeln. Wenn die Einzelteile aufeinander abgestimmt sind, wirkt das Gesamtbild nicht überladen.

Und ganz nebenbei: Diese wunderschönen Teile eignen sich auch hervorragend als besonderes Weihnachtspräsent.

Model Jo-Ann Bornträger kombiniert zu den Ohrclips in Schwarz (115 Euro) und Silber eine strukturierte Kette (235 Euro, beides Parfümerie Liebe). Damit hat sie beim restlichen Outfit freie Wahl: Das kleine Schwarze oder ein eleganter Jumpsuit passen dazu ebenso wie eine Kombination aus Lederimitat-Hose und weißer Bluse.

Spaziergang am Neujahrstag

Hannover, LEBEN, Festtagsmode, mit Jo-Ann (Foto: Frank Wilde) Quelle: Frank Wilde

Ein Gefühl von Neustart liegt in der Luft: Alles auf Anfang! Der 1. Januar ist ein besonderer Tag. Gute Vorsätze anpacken (und vielleicht direkt wieder aufgeben), die Weihnachtsdeko im Keller verstauen und dann raus an die frische Luft!

Für einen ausgedehnten Spaziergang, der den Kopf freipustet, ist eine kuschelige Weste in cremigem Weiß eine gute Wahl. Helle Töne liegen jetzt im Trend. Deshalb empfiehlt es sich, in dieser Farbwelt zu bleiben. Die zarten Rosatöne des Grobstrickpullovers (89 Euro) und der Tasche (79 Euro) passen super dazu. Die weiße Mütze (39 Euro) sorgt für warme Ohren. Die Boots (109 Euro, alles bei Agatha Moden) sind ein besonderer Hingucker: Innen sind sie aus Plüsch mit transparentem Obermaterial.

Wir haben die Haare schön

Quelle: Frank Wilde

Jedes Outfit wirkt erst rund, wenn das Drumherum auch stimmig ist. Man muss kein großer Haarkünstler sein, um eine tolle Frisur zu zaubern.

Schöne Haar-Accessoires mit glitzernden Verzierungen machen aus einer einfachen Alltagsfrisur einen festlichen Hingucker. Anfänger nehmen einfach die Haare aus dem Gesicht nach hinten und fixieren sie mit einer glitzernden Spange. Wer ein bisschen geübter ist, kann einen französischen Zopf von unten nach oben flechten. Die Flechttechnik bleibt gleich, nur beginnt man den Zopf im Nacken und arbeitet sich nach oben. Die restlichen Haare zum Dutt binden und mit einer Spange verzieren.

Bei Parfümerie Liebe gibt es eine große Auswahl an hübschen Haaraccessoires. Die abgebildeten Modelle sind ab 24,50 Euro erhältlich.

Von Janina Fesser