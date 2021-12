Mit diesem Menü wird Weihnachten zum Gaumen-Fest

Hannover

Auf den Tisch kommen Rinderfilet mit Gelber und Rote Bete, ein Entenbraten mit einem Hauch Exotik und als süßer Abschluss Kalter Hund mit Kompott.

Plattiertes Rinderfilet mit gelber und roter Bete

Quelle: Ilona Hottmann

Für das Rote-Bete-Tatar die Knollen aus dem Vakuumbeutel, zwei Essiggurken und die Cashewkerne mit einem Handmixer grob mixen. Dann Mayonnaise dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Knollen der Gelben Bete schälen, in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Mit etwas Salz, Zucker und Balsamico-Essig marinieren. Für das Dressing die beiden restlichen Essiggurken, geschälte und grob gehackte Schalotte und den Schmand alles mit einem Handmixer glatt mixen, anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Rinderfilet mit einer Küchenmaschine oder einem Messer in acht dünne Scheiben schneiden. Diese zwischen Frischhaltefolie legen und leicht plattieren (zum Beispiel mit einem Nudelholz).

Zum Anrichten drei Häufchen Rote-Bete-Tatar auf dem Teller platzieren. Die plattierten Filetstreifen darauflegen. Das Fleisch mit dem Dressing bepinseln und mit der Gelben Bete und der Erbsenkresse garnieren. Zum Schluss etwas Trüffel darüber hobeln oder reiben.

Zutaten für vier Portionen 120 Gramm Rinderfilet 4 Essiggurken 1 Packung gekochte Rote Bete 2 frische Gelbe Bete 1 Teelöffel Cashewkerne 1 Esslöffel Salat-Mayonnaise ½ Schalotte 3 Esslöffel Schmand 1 Teelöffel weißer Balsamico-Essig 1 kleine Knolle Trüffel Salz Pfeffer Zucker Erbsenkresse für die Garnitur

Entenbraten aus dem Ofen mit orientalischem Rotkohl, Kartoffelklößen und Glühweinsauce

Quelle: Ilona Hottmann

Rotkohl und Zwiebeln in feine Streifen schneiden, dann die restlichen Zutaten (bis auf Glühwein und Speisestärke) dazugeben und den Rotkohl ordentlich durchkneten und für ein paar Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Die Enten in einem Topf mit leicht kochendem, gesalzenem Wasser etwa fünf Minuten köcheln, dann herausnehmen und auskühlen lassen. Das Obst und die Zwiebel in etwa sechs Millimeter große Stücke schneiden, etwas salzen und die beiden Enten damit stopfen. Den Backofen auf 130 Grad vorheizen und die Vögel auf einer größeren Auflaufform oder Fettwanne etwa eineinhalb Stunden garen. Nach Ablauf der Zeit das Fett abgießen und auffangen.

Anschließend den Backofen auf 60 Grad stellen und die Enten warm halten. Erst 15 Minuten vor dem Servieren den Ofen auf 190 Grad hochstellen und die Vögel etwa zehn Minuten überkrusten.

So geht es weiter mit dem Rotkohl: In einem breiten Topf zwei Esslöffel des Entenfetts auslassen. Den Rotkohl passieren (die Flüssigkeit auffangen!) und in den Topf geben, etwa 30 bis 40 Minuten schmoren. Zum Schluss noch mit Salz, Pfeffer und Entenfett abschmecken.

Die Flüssigkeit von dem Rotkohl in einen weiteren Topf geben, mit Glühwein aufgießen und etwa 15 Minuten einkochen. Anschließend mit etwas Speisestärke abbinden und mit zwei Esslöffeln Entenfett aufmontieren.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So gelingen die Klöße für das Festmenü: Kartoffeln schälen und waschen. Die Hälfte davon mit Wasser bedeckt in einer Schüssel beiseite stellen. Die übrigen Kartoffeln in einem Topf mit gesalzenem Wasser bedeckt 20 Minuten kochen lassen. Das Wasser anschließend abgießen, Kartoffeln ausdämpfen und abkühlen lassen.

Die rohen Kartoffeln auf ein Küchentuch reiben und dann damit ausdrücken. Masse in eine Schüssel geben und die gekochten Kartoffeln darauf reiben. Etwas vom Mehl abnehmen und auf einen Teller geben. Das restliche Mehl unter die Kartoffelmasse mischen und das Ei unterrühren. Nach Bedarf salzen. 2,5 Liter leicht gesalzenes Wasser in einem Topf aufkochen. Aus der Kartoffelmasse mit bemehlten Händen zwölf Klöße formen, Loch in die Mitte stechen und mit Croûtons füllen, rund formen, dann in dem abgenommenen Mehl wenden. In leicht siedendem Wasser etwa 20 Minuten ziehen lassen.

Beim Anrichten die Enten mit einem großen Messer längs halbieren, Klößen und Rotkohl auf Teller platzieren, mit Glühweinsauce angießen.

Zutaten für vier Portionen Für den Entenbraten: 2 Enten 2 Äpfel 1 Zwiebel 1 Orange Salz und Pfeffer Für den Rotkohl: 500 Gramm Rotkohl,in feine Streifen geschnitten 1 Zwiebel 1 Esslöffel Rosinen 100 Gramm frischer Ingwer 200 Milliliter Rotwein 100 Milliliter Portwein, rot 100 Milliliter Apfelsaft 3 Esslöffel Preiselbeermarmelade 1 Teelöffel Cumin 1Teelöffel Ras el-Hanout 1Teelöffel Rosenwasser etwas Salz und Zucker 300 Milliliter Glühwein Für die Klöße: 750 Gramm Kartoffeln 80 Gramm Mehl 1 Ei Muskat Salz Croûtons aus altbackenem Brot

Kalter Hund mit Blutorangenkompott

Quelle: Ilona Hottmann

Die Spekulatiuskekse klein hacken, dann in einer Schüssel mit dem Kakaopulver vermengen. Die warme Butter (die aber nicht geschmolzen ist!) zugeben, alles gut vermischen. Zuletzt das Milchmädchen eingießen und alles gut durchmischen. Je nach Geschmack können auch gehackte Nüsse mit eingearbeitet werden. Die Masse als Rechteck formen und für mindestens eine Stunde kalt stellen.

Die Blutorangen mit einem Messer von der äußeren Schale befreien und die Filets vorsichtig herausschneiden. Zucker in einem Topf auf dem Ofen hell karamellisieren, Kardamom und einen Hauch geriebene Tonkabohne hinzufügen. Mit Weißwein ablöschen und fünf Minuten einreduzieren. Blutorangen und Pektin (oder anderes Verdickungsmittel) dazugeben und einmal aufkochen. Kalt stellen.

Zum Servieren Kalten Hund in Scheiben schneiden, mit Blutorangenkompott anrichten.

Zutaten für vier Portionen Für den Kalten Hund: 250 Gramm Speku-latiuskekse 150 Gramm Milchmädchen 100 Gramm Butter, weich 2 Esslöffel Kakaopulver eventuell gehackte Nüsse Für das Blutorangenkompott: 4 Blutorangen 40 Gramm Zucker 1 Gramm Pektin 50 Milliliter Weißwein etwas Tonkabohne etwas Kardamom

Von NP