Mit der NP gratis zum Winterzauber in Herrenhausen – und noch mehr Tipps für die Woche

Mehr als 100 Aussteller sind beim „Winterzauber Herrenhausen“ beteiligt, von Donnerstag, den 4. November, bis Sonntag, den 7. November, wird der Ehrenhof des Schlosses festlich illuminiert und lädt ein zum Stöbern nach Geschenken für den Adventskalender oder den Heiligabend-Gabentisch. Es gibt Baumkuchen und Christbaumschmuck, Kunsthandwerk und Herrnhuter Sterne, außerdem jede Menge Winter-Leckereien. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt neun Euro, Kinder bis 17 Jahren sind frei. Die NP verlost 5 x 2 Tickets im Wert von 120 Euro. Schnell eine Mail mit Namen, Adresse und Handynummer senden an: np-aktion@neuepresse.de

Die Gewinner erhalten ihre beiden Karten per Post. Viel Glück!

Mit „Antikörper“ ins Theater am Aegi

Christian Ehring. Quelle: Horst Klein

Ist Kabarettist Christian Ehring unter die Virologen gegangen? „Antikörper“ nennt er seine aktuelle Tour, die Desimos Spezialclub nun unter 2G-Regeln auf die Bühne des Theaters am Aegi bringt. Am Montag, den 1. November, wird der „Extra3“-Moderator, der für seinen tiefgründigen Humor bekannt ist, von 19.30 Uhr an pointiert die Lage der Nation erklären. Tickets kosten 27,90 bis 35,05 Euro.

„Liebesgeschichte“ im Südstadt-Möbelhaus

Julia Goehrmann. Quelle: Franson

„Eine Liebesgeschichte“ ist ein Musicalkonzert mit der Sängerin Julia Goehrmann (Foto) und den beiden Musikern Markus Matschkowski und Axel LaDeur von der „Musical Factory Hannover“. Zu dritt treten sie am Dienstag, den 2. November, im Sofaloft an der Jordanstraße 26 auf und erzählen von 19.30 Uhr an die Liebesgeschichte eines Paares. Zum Programm gehören bekannte Hits aus Kinofilmen, die sich um die Liebe drehen. Tickets kosten fünf Euro. Mehr Infos über die Inszenierung unter: www.musical-factory-hannover.de

In der ZAG Arena tanzen die RTL-Profis

Die Jury-Mitglieder Jorge Gonzalez (l-r), Motsi Mabuse und Joachim Llambi bewerten mit Nummerntafeln den Tanz eines Prominenten während der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Quelle: Rolf Vennenbernd

Im Fernsehen schaut ihnen ein Millionenpublikum zu, wenn sie ihre Wertungstäfelchen zücken: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bringen den RTL-Hit „Let’s Dance“ am Freitag, den 5. November, nach Hannover. In der ZAG Arena an der Expo-Plaza tanzen von 20 Uhr an nicht nur die Gewinner der aktuellen Staffel Rúrik Gíslason und Renata Lusin, sondern auch Profis und Kandidaten aus früheren Shows. Es gibt noch Karten in der Preiskategorie 109,90 Euro unter eventim.de

Krimi-Abend mit Katrine Engberg

Katrine Engberg Quelle: Les-Kaner

Fans freuen sich auf die Kopenhagener Kommissare Anette Werner und Jeppe Kørner: Die Krimiautorin Katrine Engberg (Foto) stellt am Mittwoch, den 3. November, von 19.30 Uhr an in der Veranstaltungsetage der Buchhandlung Leuenhagen & Paris an der Lister Meile 39 „Das Nest“ vor. Es gilt die 2G-Regel, Tickets kosten 15 Euro. Begleitet wird die Autorin von Schauspielerin Gisa Zach, die deutsche Passagen liest.

