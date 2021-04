Mit Hämmern und Steinen: So trainieren die Highlander am Deister

Hannover

Die Highland Games haben eine lange Tradition, ursprünglich haben die schottischen Clans zu Zeiten der keltischen Könige in den Highlands Wettkämpfe abgehalten, um herauszufinden, wer die stärksten und schnellsten Männer sind. Sie bildeten dann die Leibwache des Königs, wurden Boten oder Krieger. Heute gibt es Highlander-Vereinigungen in aller Welt, die sich in Wettkämpfen messen. Einer der besten deutschen Highlander ist Torsten Hülsemann von den „Highlandern vom Deister“. Mit ihm bin ich verabredet.

Die Vorbereitung: Die Highlander sind harte Burschen, sie trainieren – nicht erst seit Corona – Sommer wie Winter draußen. Outdoor-taugliche Sportkleidung habe ich an und meine Wasserflasche nehme ich zu der Trainingswiese vom TSV Goltern mit.

Auch der Kopf ist beim Highlander-Training gefordert

Mit seinem durchtrainierten Körper und seinen weißblonden Haaren ist Torsten Hülsemann eine eindrucksvolle Gestalt, als Fitness-Trainer ist er seit 26 Jahren unterwegs – ich habe großen Respekt und bin gespannt. Da ist gut, dass wir mit vertrautem Mobility-Training starten. Auf dem Boden liegt eine Koordinationsleiter, die ich trippelnd, hüpfend, springend und seitlich im Vierfüßlerstand in der Plankposition immer wieder durchlaufe. „Dies bringt auch die Birne ans Arbeiten“, sagt Hülsemann. Bei mir sorgt es dafür, dass der Kopf gut abschaltet und ich mich ganz aufs Training einlasse.

Danach halte ich das erste eher unübliche Sportgerät in der Hand, einen mehrere Kilo schweren Sledgehammer. Es braucht schon einiges an Gleichgewichtsgefühl und Kraft, um den Hammer in der unteren Hälfte des langen Stils und mit dem schweren Kopf nach oben zu halten. In dieser Position gehen wir in den „Barbarian Squat“, eine Kniebeuge. Beim Ausfallschritt „Lunge Upper Cut“ führen wir während des Ausfallschrittes nach hinten den Hammer seitlich am Körper Richtung Boden. „Hier geht es um Kraft, Rumpfstabilität, Koordination – so trainieren wir nicht einzelne Muskeln, sondern komplette Bewegungen“, erklärt Hülsemann. Schließlich zeigt mir der Trainer Schwungtechniken als Vorübung für die Arbeit am Reifen. Dann darf ich mit voller Kraft den Hammer von hinten über den Kopf in einer kraftvollen Bewegung auf einen liegenden Traktorreifen donnern. Das ist Power pur, aber auch technisch sehr anspruchsvoll.

Am Reifen bleiben wir auch für das Kettlebell-Training, eines der Spezialgebiete von Torsten Hülsemann. Daher achtet er hier auch ganz genau auf die gerade ruhige Körperhaltung, denn das seitliche Rudern wird im einarmigen, am Reifen abgestützen Plank gemacht.

Highlander trainieren mit Seilen und schweren Steinen

Das Workout am „Battle Rope“ trainiert Ausdauer und Muskeln. Dazu versetze ich das Tau in Schwingungen – das sieht leicht aus, ist aber megaanstrengend, der Puls jagt nur so in die Höhe. Ein Trainingsintervall dauert maximal 20 Sekunden, danach gibt’s eine kurze Pause, bevor wieder geschwungen wird.

„Stone of Manhood“ ist eine Disziplin mit Tradition in Schottland: Man galt erst als Mann, wenn man den Stein auf Hüfthöhe anheben konnte. Es gibt verschieden schwere Steine, meiner mit 35 Kilo zählt zu den kleineren!

Hammerwerfen ist ebenfalls eine traditionelle Disziplin. Der „Scottish Hammer“ ist eine schwere Kugel mit Griffstange. Zuerst lerne ich die Schleudertechnik. Dabei schwingt man den Hammer im Kreis um sich herum, das fordert die schrägen Bauchmuskeln. Um bei der Flugkraft das Gleichgewicht zu halten, brauche ich eine komplette Körperspannung. Dann soll ich werfen. Ich gebe zu, dass ich erst mein Schleuderball-Schultrauma überwinden muss, bevor ich mich traue. Doch dann schleudere ich den Ball unzählige Male.

Die letzte Disziplin des Tages ist der Gewichtshochwurf „Weight for Height“. Die Schwungbewegung ist ähnlich wie vom Kettlebell-Swing, nur dass man jetzt im richtigen Moment das Gewicht auch loslassen muss, damit es über die Stange fliegt.

Die Kombination aus explosiver Kraft und Technik hat dieses Training rundherum abwechslungsreich gemacht. Ja, die Zeit auf der Highlander-Wiese war richtig anstrengend. Aber was viel wichtiger ist: Dieses körperliche Austoben hat riesig Spaß gemacht! Und das macht jeden Muskelkater wett.

Info: Die Highlander vom Deister gehören neuerdings zum Turn- und Sportverein Goltern (Ohweg 21, Barsinghausen).

Interview mit Highlander-Trainer Torsten Hülsemann

Torsten Hülsemann hat Wirtschaft studiert, ist im Fitnessstudio „Gym!me“ angestellt und arbeitet als Personal Trainer mit „Deistertraining“ selbstständig. Schwerpunkte sind Langhanteltraining, Kettle Bell, Mobility, Functional Training. Außerdem veranstaltet er Bootcamps, derzeit auch online.

Was ist ein Highlander?

Die Highland Games sind ein schottischer Nationalsport. Es gab sie schon bei den keltischen Königen. Es gibt im Einzel verschiedene Disziplinen, neben Hammerwerfen und Gewichtshochwurf, welche wir in der Probestunde auch ausprobiert haben, gehören dazu noch Steinstoßen, Gewichtsweitwurf mit zwei Drehungen und „Cabertoss“, also Baumwerfen.

Wie sind Sie selbst darauf gekommen? I

ch komme ursprünglich vom Kugelstoßen und Diskuswerfen. Ein Bekannter hatte 2007 von einem Mannschaftswettbewerb gehört und gefragt, ob ich nicht auch Lust dazu hätte. Seitdem bin ich dabei geblieben. Ich trainiere gerne draußen, sowohl im Sommer als auch im Winter.

Was reizt Sie an diesem Sport besonders?

Ich mache einfach gern Sport und die Disziplinen sind eine schöne Herausforderung. Ich mag es, zu den Wettkämpfen in die ganze Welt zu reisen – ich war schon siebenmal in den USA, auf Island, in Frankreich, Österreich, Ungarn, Belgien und zweimal in Schottland auf Wettkämpfen. Man trifft dort viele nette Menschen, es ist sehr kameradschaftlich. Bei den Mannschaftswettbewerben gibt es viele weitere Disziplinen wie Tauziehen, Hufeisenwerfen oder Fassrollen. Das ist wie ein Spielplatz für große Kinder.

Können auch Frauen teilnehmen?

Ja, nur die Gewichte sind etwas leichter.

Reicht dieser Sport, um fit zu bleiben?

Highlandgames-Training mit ein bisschen Kraft- und Ausdauertraining ist eine prima Kombination.

Wie bereiten Sie sich vor?

Ich treibe jeden Tag Sport, mache Krafttraining und trainiere das Werfen.

Was ist Ihre Lieblingsdisziplin?

Immer das, was am besten klappt. Ich mag den „ Weight for Distance“, also den Gewichtsweitwurf, bin aber eigentlich als Kugelstoßer im Steinstoßen am erfolgreichsten. In der Leichtgewichtsklasse unter 200 Pfund habe ich von 2013 bis 2015 den Weltrekord gehalten: Ich habe den Zehn-Kilo-Stein aus dem Stand 11,18 Meter weit gestoßen. Derzeit ist das noch Europarekord.

Und was ist für Sie eine Herausforderung?

Beim Hammerwerfen verliere ich meist ein paar Plätze – ein halber Meter weniger kann einen schon vier, fünf Plätze kosten. In der Gesamtwertung gibt es Punkte für die jeweilige Reihenfolge in einer Disziplin.

Sie sind Personal Trainer, jagen Sie alle Kunden hier über den Platz?

Nein, da bin ich nicht missionarisch unterwegs. Viele Trainingsinstrumente hier gehen über das Übliche hinaus, aber Steine heben oder werfen muss niemand. Aber wenn der Kunde sich das wünscht, bin ich natürlich dabei.

Mehr über Torsten Hülsemann erfährt man auf seinem Blog „Fang an, bleib dran“, zu finden auf den gängigen Podcastplayern. Als Personal-Trainer ist der Highlander hier erreichbar.