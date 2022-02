Hannover

Sie hat sich gefreut, vorbereitet und fokussiert – gereicht hat es am Ende dann nicht: Für Kat Rybkowski (39) war am Abend des 16. Februar im Halbfinale Schluss in Sachen „Miss Germany“, die Hannoveranerin qualifizierte sich nicht für das große Finale am 19. Februar. Die zweite Kandidatin aus der Region dagegen, Transfrau Gadou (21), hatte allen Grund zum Jubeln – sie hat es neben weiteren zehn Mitstreiterinnen in die letzte und entscheidende Runde geschafft.

Gruppenweise haben sich die Anwärterinnen vorgestellt, ihre Mission bei einer Onlineübertragung vorgetragen. Von der vierköpfigen Jury – darunter die amtierende Miss Germany Anja Kallenbach (34), Webvideoproduzentin Paula Maria (28) und Fotograf Yared Assefa – wurden etwa Professionalität und Entwicklungspotenzial betrachtet, auch die Internetgemeinde hätte mit abstimmen sollen – hätte. Ausgerechnet hier hakte es, der Server war überlastet. Die Macher sind nun darauf gedacht, dass es am Finalabend nicht noch einmal zu dieser dann doch peinlichen Panne kommt. Für das Halbfinale haben sie deshalb anstatt der geplanten zehn Teilnehmerinnen elf ins Finale gewählt. Immerhin ein kleiner Trost.

Schaffte es bis ins Halbfinale: Jetzt ist Reise für Kat Rybkowski vorüber. Quelle: Miss Germany/Stephan Glathe

Allerdings nicht für Rybkowski, ihr war am Ende anzusehen, wie enttäuscht sie war. Souverän hatte sie in weißpinkem Outfit in Gruppe drei ihr Anliegen vorgetragen: mit ihrem Projekt „Body for me“ anderen Frauen ein sportliches, gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen und mögliche psychische Erkrankung nicht aus dem Blick zu verlieren. „Klar war ich enttäuscht, aber jetzt drücke ich den elf Finalistinnen die Daumen“, gab sie sich am Tag danach fair wie eh und je.

Mitstreiterin Gadou (sie behält ihren richtigen Namen nach wie vor für sich) machte aus ihrem Herzenswunsch – „Ich will Star werden“ – kein Geheimnis. Die Voraussetzungen bringt die junge Hannoveranerin mit, ihre Mission ist ebenfalls stark: „Ich will Zeichen für Toleranz und Respekt setzen“, betonte sie, außerdem will sie andere Menschen bestärken, sich zu trauen, so zu sein, wie sie sind. Offenbar konnte Gadou damit punkten, wurde ins Finale gewählt. Das wird am 19. Februar ab 18 Uhr live bei twitch übertragen, die Finalshow beginnt um 20.45 Uhr.

Von Mirjana Cvjetkovic