Hannover

Vier kultige Senioren auf Mörderjagd, ein neuer Fall für Kommissar Bodo Völxen in Hannover, Intrigen und Machtkämpfe in Washington, die Weisheiten des großen Kampfkünstler Bruce Lee - wir stellen neue Bücher vor.

1. Susanne Mischke: Völxens elfter Hannover-Fall

Susanne Mischke: „Eiskalt tanzt der Tod“, Piper, 336 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin:Susanne Mischke wurde im Kempten geboren und lebte 17 Jahre in Hannover, wo sie ihre erfolgreiche Reihe um den Hauptkommissar Bodo Völxen begann. „Eiskalt tanzt der Tod“ ist bereits ihre elfter Hannover-Krimi. Heute lebt Mischke wieder im Allgäu.

Zurück in der Heimat: Susanne Mischke lebt wieder im Allgäu. Quelle: Matthias Becker

Das Buch: Mischke zu lesen, ist wie ein unterhaltsamer Bummel durch die Heimat. Denn immer wieder setzt die Autorin bekannte Schauplätze in Szene, wenn auch mitunter leicht verfremdet. Der Mord in ihrem neusten Buch findet in einer noblen Tanzschule im Zooviertel statt. Tanzlehrer Aurelio Martinez, begnadeter Tangotänzer und berüchtigter Frauenschwarm, wurde mit einem Kerzenständer erschlagen. Hauptkommissar Völxen hatte seiner Frau einen Tanzkurs zum Geburtstag geschenkt und schlüpft aus seiner Rolle als untalentierter Tanzschüler nur zu gerne in die des Ermittlers. Sein Team entdeckt schnell, dass hinter der schillernden Fassade des Lebemannes eine überaus dunkle Vergangenheit mit verstörenden Geheimnissen steckt. Eilenriede, Linden, List und Isernhagen: Wir folgen Susanne Mischke immer wieder gerne durch ihr mörderisches Hannover.

2. Kultig: Senioren auf Mörderjagd

Der Autor: Richard Osman ist im englischen TV als Moderator, Regisseur und Produzent bekannt. Er ist der Bruder von Mat Osman, Bassist der Rockband Suede. 2020 feierte er mit „Donnerstagsmordclub“ einen weltweiten Erfolg.

Richard Osman: „Der Mann, der zweimal starb“, Ullstein, 448 Seiten, 16,99 Euro. Quelle: Verlag

Das Buch:Weil ihnen in der illustren Seniorenresidenz Coopers Chase langweilig ist, nehmen sich Elizabeth (Ex-MI5-Agentin), Joyce (Krankenschwester mit großem Herz), Ron (ruppiger Gewerkschaftsfunktionär) und Ibrahim (feinsinniger Psychoanalytiker) donnerstags alte Kriminalfälle vor. Als Elizabeths Exmann Douglas unter falschem Namen in die Residenz einzieht, wird das Quartett in einen Strudel aus Intrigen gezogen – denn Douglas hat bei der Observation eines Mafiosi wertvolle Diamanten mitgehen lassen. Und die kühl kalkulierende Elizabeth soll ihm aus der Misere helfen. Osman hat ein Händchen für die Balance aus Spannung und typisch englischem Humor, seine Charaktere sind herzerwärmend und echt. Agatha Christi, die mit ihrem „Dienstagabend-Club“ das Vorbild gewesen sein dürfte, würden diese Senioren gefallen.

3. Bestseller: Jussi Adler-Olsen lässt in Serie morden

Jussi Adler-Olsen: „Natrium Chlorid“. Dtv, 530 Seiten, 25 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Jussi Adler-Olsen studierte Medizin, Soziologie und Politik, war Redakteur und Komponist sowie Koordinator der dänischen Friedensbewegung. Seit 1997 schreibt er Thriller.

Neunter Fall: Jussi Adler-Olsen schreibt eine Serie über Ermittler Karl Mørck. Quelle: Jens Kalaene

Das Buch:Die Aufnahme eines Cold Case führt zu einer grauenhaften Entdeckung. Drei Jahrzehnte lang wurden Menschen mit ähnlichen Hinweisen am Tatort ermordet. Waren die Fälle zu Beginn noch als Unfälle oder Selbstmorde getarnt, wurde später immer offensichtlicher gemordet. Ermittler Carl Mørck steht am Limit, denn wieder ist ein Mensch verschwunden! Ebenso fehlt von einem Mitarbeiter jede Spur. Und dann sitzen ihm selbst Ermittler im Nacken: Er wird verdächtigt, mit Drogen gedealt zu haben. So geht es Schlag auf Schlag mit großem Countdown und fiesen Cliffhanger.

4. Jo Nesbø: Sieben „Eifersuchts“-Geschichten

Jo Nesbø: „Eifersucht“, Ullstein, 272 Seiten, 22,99 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor:Der Norweger Jo Nesbø ist ein Multitalent. Er war als Sänger der Rockband Di Derre erfolgreich, hat auch als Finanzanalyst, Journalist und Makler gearbeitet. Berühmt ist er für seine „Harry Hole“-Krimis.

Multitalent: Jo Nesbø hat viele Karrieren gemacht. Quelle: Alejandro Garcia

Das Buch: Eine Sammlung von sieben Kurzgeschichten, von denen die längste das übergreifende Thema „Eifersucht“ am intensivsten behandelt. Der Athener Ermittler Nikos Balli soll auf der Insel Kalymnos einen Vermissten finden. Zwischen Julian und seinem Zwillingsbruder Franz gab es Streit – um eine Frau. Balli glaubt an Mord – zumal der Fall bei ihm alte Wunden aufreißt. Erst als er sich der eigenen Vergangenheit stellt, kommt er zu einer Lösung. Nesbø ist Meister der dicken Wälzer, doch auch seine Miniaturen sind spannend und kraftvoll.

5. Arttu Tuominen: Finnischer Stern am Krimi-Himmel

Der Autor:Eigentlich ist Arttu Tuominen Ingenieur für Umwelttechnik, dreifacher Vater und Fußballfan. Aber geschrieben hat der 40-Jährige immer gern. Aktuell ist er der Star am finnischen Krimi-Himmel. Eine vierteilige Krimireihe hatte der Autor in einem Kleinverlag veröffentlicht, bevor er „Was wir verschweigen“ schrieb – und den finnischen Krimipreis einheimste. Das Buch wird international vermarktet.

Arttu Tuominen: „Was wir verschweigen“. Lübbe, 416 Seiten, 16 Euro. Quelle: Koll, Verena

Das Buch: Es ist die Geschichte zweier Jungs sehr ungleicher Herkunft. Sie schwören sich ewige Freundschaft, selbst falls sie sich mal aus den Augen verlieren sollten. Das tun sie. Und dann stehen sie sich Jahre später als Kommissar und Mordverdächtiger gegenüber. Große Spannung, erzählt auf vielen Ebenen, aber teils mit sehr drastische Gewaltszenen. Angelegt auf sechs Bände.

6. Sam Bourne: Machtkämpfe in Washington

Der Autor: Sam Bourne ist das Pseudonym für den britischen Journalisten Jonathan Freedland. Nach einem Studium der Politik und Ökonomie an der Oxford Universität arbeitete er für „Washington Post“ und „New York Times“, inzwischen ist er als Redakteur und Kolumnist beim „Guardian“ in London tätig. Freedland wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet.

Sam Bourne: „Die Kampagne“, 446 Seiten, 12 Euro, Bastei Lübbe Verlag. Quelle: Verlag

Das Buch:Die USA befinden sich im Wahlkampf. Natasha Winthrop, renommierte Anwältin in Washington DC und heimliche Anwärterin auf die Bewerbung als Präsidentschaftskandidatin, wird eines Abends in ihrem Haus von einem Mann attackiert und beinahe vergewaltigt. Sie tötet den Angreifer. In Notwehr? Das behauptet Winthrop. Zunächst wird sie in den sozialen Medien gefeiert, doch dann tauchen Zweifel an ihrer Version auf. Die Stimmung schlägt immer wieder um. Von einem Tweet zum anderen, von einer Nachrichtenmeldung zur nächsten, verschwimmen hier Meinungen, Wahrheiten und Spekulationen.

Maggie Costello, die Frau in Washington, die jede Krise bewältigen kann, soll schließlich Licht in den Sumpf aus politischen Interessen, Fake News und Korruption bringen. Nicht nur Costello fragt sich, wer ist Natasha Winthrop? Tragisches Opfer oder berechnende Tatverdächtige? Das Buch gibt nicht nur einen tiefen und teils erschütternden Einblick in den Machtkampf ums Weiße Haus. Es geht um sexuelle Übergriffe auf Frauen, bei denen die Täter zu oft noch unbehelligt davonkommen. Ein Polit-Thriller mit vielschichtigen Charakteren und Atmosphäre, der zum Nachdenken anregt.

7. Anne Glennconner: Eine Hofdame ermittelt

Die Autorin:Lady Anne Glennconner wurde als Tochter des Earl of Leicester geboren. 1971 wurde sie Hofdame von Prinzessin Margret, die wie Glennconner selbst ein Anwesen auf der Karibikinsel Mustique hatte. Heute lebt die 90-Jährige in Norfolk.

Anne Glennconner: „Lady Blake und das Grab im Meer“, Rowohlt, 384 Seiten, 12 Euro. Quelle: Verlag

Das Buch:Viel Autobiografisches steckt in diesem Krimidebüt. Denn Lady Veronika Blake ist die ehemalige Hofdame der 2002 verstorbenen Prinzessin Margret. In diesem Jahr ist auch der Roman angesiedelt. Auf Mustique verschwindet eine reiche junge Erbin, eine Villa brennt nieder, tote Korallen mit unheilverkündenden Obeah-Symbolen tauchen auf. Als ein Sturm aufzieht, sind Lady Blake und der junge Polizist Nile bei der Tätersuche auf sich gestellt. Kuscheliges „Cosy Crime“, das an Agatha-Christie-Krimis erinnert, dessen Ende aber uninspiriert ist.

8. Ronja von Rönne: Roadtrip zwischen Leben und Tod

Ronja von Rönne: „Ende in Sicht“, dtv, 256 Seiten, 22 Euro. Quelle: dtv

Die Autorin:In Berlin geboren, in Bayern aufgewachsen. Ronja von Rönne studiert Theaterwissenschaften, bricht Publizistik nach der Einführungsveranstaltung ab, schreibt sich für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim ein. Seit 2012 bloggt sie, schreibt für „Die Welt“, lehnt den Axel-Springer-Preis für einen Essay ab – weil sie „keine Galionsfigur des Antifeminismus“ sein will. Sie ist verheiratet, lebt in Berlin.

Eigensinnig: Ronja von Rönne lässt sich nicht verbiegen. Quelle: Andreas Arnold

Das Buch:Zwei Protagonistinnen, die unterschiedlicher nicht sein können, kommen zufällig zueinander. Was sie eint, ist ihre Todessehnsucht. Hella (69), ein verblasstes Sternchen am Schlagerhimmel, macht sich auf den Weg zu Dignitas in die Schweiz, als Juli (15) von einer Autobahnbrücke vor ihren alten Passat fällt. Ein Roadtrip folgt, mit Tiefgang – und Schwächen.

9. Shannon Lee: Die Philosophie des Kampfkünstlers

Shannon Lee: „Be Water, my Friend“, Piper, 288 Seiten, 16 Euro. Quelle: Piper

Die Autorin:Shannon Lee ist die Tochter von Kampfsportlegende Bruce Lee. Als ihr Vater starb, war sie vier Jahre alt. Sie wächst in Hongkong und Los Angeles auf, wird Schauspielerin, steht außerdem an der Spitze der Bruce Lee Foundation. Sie ist Mutter einer Tochter, Wren.

Idol: Diese Statue von Kampfkünstler Bruce Lee steht in Hongkong. Quelle: Jerome Favre

Das Buch:Der Titel geht auf eine Äußerung von Bruce Lee zurück. „Sei Wasser, mein Freund“, sagte er einst und appellierte damit an die Menschen, nicht starr, sondern für Veränderung bereit und fähig zu sein, sich anzupassen. Der Mann, der 1973 im Alter von nur 32 Jahren starb, war mehr, als nur Kampfkünstler und Schauspieler, „er hatte diese zutiefst philosophische und inspirierende Seite“, so Shannon Lee. In ihrem Buch teilt sie die Lehren ihres Vaters, vertieft Kapitel für Kapitel die einzelnen Lektionen seiner Philosophie, macht sie zu einem Ganzen. Berührend sind die bisher zum Teil unveröffentlichten Schriftstücke, die Shannon Lee einordnet – sie betreffen ihr eigenes Leben, das ihres Vaters, aber auch die gesamte Gesellschaft. Eine weise, wunderbare Reise durch Strömungen des Lebens.

10. Aharon Appelfeld: Auf der Flucht

Der Autor: Aharon Appelfeld starb 2018 in Tel Aviv. Die Judenverfolgung überlebte er im Ghetto, in Lagern, den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge bei der Roten Armee. Nach Israel kam er 1946, hier wurde er Professor für Literatur und Schriftsteller.

Aharon Appelfeld: „Sommernächte“. Rowohlt Berlin, 222 Seiten, 22 Euro. Quelle: Rowohlt

Das Buch: Es ist eines der Spätwerke, das jetzt in Deutschland erschienen ist. Der elfjährige Janek, den seine jüdischen Eltern dem blinden Veteran Sergej anvertraut haben, erlebt die Fürsorge des alten, wohnungslosen Mannes. Sie ziehen umher und sorgen füreinander. Doch als jüdisches Kind ist Janek in Gefahr. Viel ist sicher von Appelfelds Kindheit in dieses Buch eingeflossen. Sehr dicht und in fast nüchterner Sprache nimmt er seine Leser mit auf diese Wanderung, die trotz allem eine Botschaft für das Leben ist.

Von amt, jub, mc, mai, vek, klm