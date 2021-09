Am 7. September knallten bei Christoph Eisermann (38) die Korken: Der umtriebige Gastronom („Food Mafia“) hatte Geburtstag. Die erste Tageshälfte ging er seinem Geschäft nach, „nachmittags war die Familie da und wir haben gegrillt“. Und wer den Mann mit der markanten Brille kennt, ahnt: Das wird noch nicht alles gewesen sein – in Sachen Feiern ist Eisermann Vorreiter.

Deshalb will er es Freitag, 10. September, krachen lassen – in seinem Biergarten am Stadtpalais in Celle (Langensalzaplatz), den er mit Markus Wehmeier (46) betreibt. Der wiederum hat am 11. September Geburtstag, „da bietet es sich an, reinzufeiern“, so Eisermann. „Wir schenken und selbst eine Party.“

Highlight: Schlagerstar Mickie Krause (51) tritt auf, los geht’s um 20 Uhr, Karten an der Abendkasse kosten 25 Euro. Aus diesem Grund haben die Jungs, die in Hannover zusammen die Läden „Masken Men“ und „Weihnachtswelt“ an der Karmarschstraße betrieben haben, den Biergarten mit Platz für 800 Gäste noch um eine Konzertfläche erweitert – hier können weitere 999 Krause-Fans feiern. „Das wird ein lustiger Abend“, ist sich Markus Wehmeier sicher. „Bei der Gute-Laune-Musik von Mickie Krause kann man einfach mal Fünfe gerade sein lassen.“