Es gibt für jeden Menschen das richtige Spiel – davon ist NP-Spielekritiker Stefan Gohlisch überzeugt. Als Teil der Kritiker-Jury „Spiel des Jahres“ ist er zuständig für die Auswahl zum „Kinderspiel des Jahres“. Er ist Branchen-Kenner und gibt NP-Lesern einmal im Monat einen Überblick über Neuheiten auf dem Markt. Diesmal: „Mia London“ für Kinder und „Zombie Teenz Evolution“ für alle.

Außerdem stellt er die jeweils drei Nominierten in den Kategorien „Spiel des Jahres“, Kinderspiel und Kennerspiel 2021 vor. Und berichtet, welche Spiele die Jury darüber hinaus empfiehlt.

Für Kinder: „Mia London und der Fall der 625 Gauner“

Was ist das?Die weltbekannte Detektivin Mia London braucht Hilfe: Ein Schurke muss überführt werden. Die Verdächtigen tragen alle Hut, Brille, Schnauzbart und Fliege, doch die unterscheiden sich in Details. Nun ist es an den Kindern, den Unhold zu überführen – und das setzen Antoine Bauza und Corentin Lebrat in Form eines raffinierten Gedächtnisspiels um. Der Jury vom „Kinderspiel des Jahres 2021“ hat es so gut gefallen, dass „Mia London und der Fall der 625 Gauner!“, so der komplette Name, ein Preiskandidat ist (siehe Info).

Antoine Bauza, Corentin Lebrat: „Mia London und der Fall der 625 Gauner!“. Scorpion Masqué, für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 18 Euro. Quelle: Verlag

Wie spielt es sich? Jedes Kind bekommt seine Ermittlungsakte in Form eines Klapphefts. Auf diesen Klappen finden sich diese viermal fünf Merkmale. Dazu kommen doppelt so viele Karten mit den selben Bildern, also insgesamt je zehn Hüte, Brillen, Bärte und Fliegen.

Zu Beginn einer Partie werden die Kartenarten sortiert und je eine entnommen: Diese Kombination beschreibt den Täter. Bleiben also neun Karten, bei denen vier Motive jeder Art doppelt und eines nur einfach vorhanden ist. Nacheinander werden die Karten offen aufgedeckt: Beim Hut sind es noch vier Stapel, bei der Brille drei, beim Bart zwei und bei der Fliege – der vielleicht schwierigsten Kategorie – nur noch einer. Es wird also immer kniffliger.

„Mia London“ sucht den Gauner unter 625 Möglichkeiten. Quelle: Verlag

Alle Teilnehmenden stellen in ihrem Klappheft jene Merkmale ein, von denen sie glauben, dass sie nur einmal aufgedeckt wurden. Und nach nur knapp zehn Minuten Spielzeit wird geguckt, wer richtig lag.

Was taugt es? „Mia London“ schafft es, in großer Kompaktheit große Gefühle zu erwecken. Es bleibt einfach bis zum Schluss spannend, ob man mit seinen Hinweisen richtig liegt. Kinder fordern dann oft eine weitere Partie. Spätestens bei der sind die Erwachsenen zur Freude ihres Nachwuchs hoffnungslos überfordert: Zu groß ist der Déja-vu-Effekt.

Die Ausstattung ist wie bei so vielen Spielen aus dem frankophonen Bereich (und wie auch bei den beiden Mit-Nominierten) üppig und fantasievoll. Übrigens: Wer genau hinschaut, entdeckt Mia London auch als – dort namenlose – Figur von „Zombie Teenz Evolution“ (siehe unten). Dem auf Diversität bedachten Verlag hat das Bild des starken dunkelhäutigen Mädchens so gut gefallen, dass man sie öfter verwenden möchte. „Das Verbrechen hat viele Gesichter“, schrieb die Jury zu dem Titel: „Der Spielspaß auch.“

Zehn Kinderspiel-Kandidaten Außer „Mia London“ haben zwei weitere Spiele Chancen auf den Titel „Kinderspiel des Jahres 2021“; über beide wurde an dieser Stelle bereits berichtet. Beide stammen von dem französischen Autorenpaar Marie und Wilfried Fort, deren Spiel „Tal der Wikinger“ im Jahr 2019 den Preis holte. „Dragomino“ (Pegasus) ist ihre kindgerechte Version von Bruno Cathalas „Kingdomino“, dem Spiel des Jahres 2017, ein märchenhaftes Legespiel. „Fabelwelten“ (Lifestyle Boardgames) ist eine interaktive Gutenachtgeschichte. Am 14. Juni wird der Preis verliehen. Sieben weitere Titel empfiehlt die Jury: „Hipp Hopp Hippo“ (Schmidt), „Inspektor Nase“ (NSV), „Käpt’n Kuller“ (Schmidt), „Memo Friends“ (Goula/Jumbo), „Swip Sheep“ (Djeco), „Tapikékoi?“ (Djeco) und „Traumfänger“ (Space Cow).

Für alle: „Zombie Teenz Evolution“

Was ist das?„Zombie Teenz Evolution“ ist der Überraschungskandidat unter den diesjährigen Nominierten der Jury. Nicht nur, dass es kaum jemand in den einschlägigen Foren auf dem Schirm hatte. Es ist auch ein Spiel, dessen Vorgänger, „Zombie Kidz Evolution“, noch auf der Kinderspiel-Empfehlungsliste gelandet war. Schaut man genauer hin, verwundert es nicht mehr: Ein ohnehin gutes Spiel ist nicht nur erwachsener, sondern auch noch besser geworden.

Wie spielt es sich? Im Vorgänger mussten Kinder ihre Schule von (recht drolligen) Zombies befreien. Nun ist es eine diverse Gruppe im Teenageralter, die sich der Aufgabe stellt: In dem kooperativen Spiel haben die Wiedergänger die ganze Stadt überlaufen. Nun müssen die Teenies die Zutaten für ein Gegenmittel holen.

Annick Lobet: „Zombie Teenz Evolution“. Scorpion Masqué, für zwei bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 25 Euro. Quelle: Verlag

Würfelgesteuert wanken die Zombies über den Spielplan. Aktionsbasiert versuchen die Spielenden, Kisten aus den Spielplan-Ecken in dessen Mitte zu bugsieren. Und das möglichst schnell: Nach gewisser Zeit bauen sich die Zombies praktische Trampoline und sind deutlich agiler unterwegs – diese Zombiehatz nimmt sich zu keinem Zeitpunkt ernst. Die Grundaufgabe ist eine nette Knobelei. Doch dieses Spiel lernt dazu: Alle paar Partien kommen neue Regeln und Kniffe hinzu.

„Zombie Teenz Evolution“ ist ein sehr launiges Spiel. Quelle: Verlag

Was taugt es?„Zombie Teenz Evolution“ macht einfach neugierig. Man will sehen, was sich noch in der Schachtel verbirgt. Die augenzwinkernde Aufmachung spricht Menschen jedes Alters an und fesselt. Mehr kann man von einem Familienspiel kaum verlangen.

Zehn „Spiel des Jahres“-Kandidaten Welcher Titel auch immer am 19. Juli zum Spiel des Jahres gekürt wird, es wird ein kooperatives Vergnügen. Denn auch die beiden anderen Kandidaten neben „Zombie Teenz Evolution“ (siehe links) stellen die Spielenden vor Herausforderungen, die sie nur gemeinsam lösen können. Beide wurden übrigens bereits groß auf der monatlichen Spieleseite der NP vorgestellt. Mit ins Rennen geht „Die Abenteuer von Robin Hood“ (Kosmos) von Michael Menzel, ein üppiges Abenteuer im Sherwood Forest mit einem Spielplan voller Überraschungen wie ein Adventskalender und einem Buch, das über mehrere Episoden durch die Geschichte führt. In eine sehr putzige Welt voller Verbrechen führt Johannes Sichs „MicroMacro: Crime City“ (Edition Spielwiese/Pegasus) – Kern ist ein gewaltiges Wimmelbild, durch das man sich rätselt. Fünf weitere Spiele empfiehlt die Jury: mit „Biss 20“ (Drei Magier) und „Punktesalat“ (AEG/Pegasus) zwei pfiffige Kartenspiele, das Detektivspiel „The Key: Sabotage im Lucky Lama Land“ (Haba), das taktische „Chakra“ (Game Factory) und das – ebenfalls kooperative – Eisenbahnspiel „Switch & Signal“ (Kosmos).

Die Kandidaten für das „Kennerspiel des Jahres“

Aufmerksame NP-Leser kennen die Kandidaten für das „Kennerspiel des Jahres 2019“ bereits: Alle drei Spiele wurden in den vergangenen Monaten auf dieser Seite vorgestellt.

Auf ein großes Abenteuer auf den Spuren von Indiana Jones werden Spielerinnen und Spieler in Michaela Stachovas und Michael Stachs „Die verlorenen Ruinen von Arnak“ (CGE/Heidelbär) geschickt. Auf genial komprimierte Punktejagd geht es in Bruce Glasscos Kartenspiel „Fantastische Reiche“ (Strohmann Games). Und Peter Rustemeyer lässt seine Spielerinnen und Spieler in „Paleo“ (Hans im Glück) den harten Überlebenskampf in der Steinzeit nachvollziehen. Welcher dieser Titel den Preis holt, wird am 19. Juli bekannt gegeben.

Der Bereich der Kennerspiele, also jener Titel für Menschen, die schon etwas geübter sind im Umgang mit Regeln und größere Herausforderungen suchen als das, was das klassische „Spiel des Jahres“ bietet, wächst stetig. Das zeigt sich auch in einem ungewöhnlichen starken Jahrgang in diesem Bereich.

Vier weitere Titel empfiehlt die Kritikerjury: „Aeon’s End“ (Pegasus) und „Riftforce“ (1 More Time Games) sowie die besonders anspruchsvollen Spiele „Gloomhaven: Die Pranken des Löwen“ (Feuerland) und „Wasserkraft“ (Feuerland).

Von Stefan Gohlisch