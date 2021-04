Seggebruch

Glamour im Schaumburger Dörfchen Seggebruch an einem grauen April-Donnerstag: Schauspielerin Radost Bokel (45) kam auf Einladung von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (62) angereist, dieser hatte auch seine Frau, Prinzessin Mahkameh (40) dabei.

Seggebruch liegt nur einen Steinwurf (etwa acht Kilometer) vom Bückeburger Schloss entfernt. In dem Dörfchen gibt es seit vergangenem Jahr den Mehrgenerationenpark, ein Haus für Menschen mit Behinderung, die Schirmherrschaft hat der Fürst übernommen. „Die Gründerin, Manuela Tarbiat-Wündsch, kam auf mich zu und ich habe sofort zugesagt.“ Ihm imponiere der Wille der Mutter eines autistischen Sohns, solch ein Projekt ins Leben zu rufen. 2017 hatte die Bückeburgerin den Verein gegründet, seit 2020 gibt es den Mehrgenerationenpark.

Der Mehrgenerationenpark: Das soziale Projekt in Schaumburg steht vor dem Aus. Quelle: Dröse

Doch der steht jetzt vor dem Aus: Die Bewohner sind eingezogen, Arbeitsplätze sind geschaffen, das Projekt sollte sich über das integrierte Restaurant finanzieren. Durch Corona musste es schnell wieder schließen. Hilfen vom Staat bekommt es nicht, da neu gegründete Gastromien davon ausgeschlossen sind. Der Fürst möchte den Mehrgenerationenpark retten. Deshalb hat er am Donnerstag eine Pressekonferenz einberufen, Radost Bokel sollte das Medieninteresse steigern. „Ihr gebührt an diesem Tag besonderer Respekt, sie ist sechs Stunden mit dem Zug angereist“. so Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe. „Ich hatte sie gefragt und sie hat sofort zugesagt. Sie sagt, sie sei vor allem Mutter.“

Auf dem Weg mach Bückeburg zum Mehrgenerationen Haus, um gemeinsam mit Alexander Schaumburg etwas zu bewegen... wish us luck 🍀❤️😇 Posted by Radost Bokel on Wednesday, April 7, 2021

Auch dem Fürsten liegt das Projekt als dreifacher Vater am Herzen. Wenn er darüber spricht, sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus. „Es geht nicht nur darum, den Mehrgenerationenpark hier zu retten, es sollte ein bundesweites Beispiel sein, wonach weitere entstehen.“ Mit Öffentlichkeit und Spenden hofft er auf eine Chance für das Projekt. „Das muss jetzt unbedingt gerettet werden!“ Auch Radost Bokel ruft auf ihrer Facebook-Seite zum Spenden auf.

Von Josina Kelz