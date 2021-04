Hannover/Hohenhameln

Der Zeichentrick-Klassiker „Arielle, die Meerjungfrau“ kam vier Jahre nach ihrer Geburt in die Kinos, Katrin Gray (35) hat ihn als kleines Mädchen geliebt – wie so viele Altersgenossinnen. Im Mai 2012 beschloss sie, auch beruflich eine Meerjungfrau sein zu wollen. Klingt wie ein Märchen, ist aber ein gradliniger Karriereweg.

Mit Jobs als Unterwassermodel und der Eröffnung einer Meerjungfrauen-Schule in Thailand fing alles bescheiden an. „Ich wurde damals von vielen belächelt“, erinnert sich die als Katrin Schwarz in Hannover geborene frühere Miss Deutschland International. „Wenn du Pionierarbeit machst und eine Branche mit entwickeln darfst, musst du damit rechnen und dir ein dickes Fell zulegen.“

Meerjungfrauen-Kurse: Gray hat 16 Trainer ausgebildet

Neun Jahre nach den Anfängen lächelt niemand mehr über die in zweiter Ehe mit einem Schotten verheiratete Gray, die sich in ihrer Szene „Mermaid Kat“ nennt und ein kleines Imperium geschaffen hat: In sieben Bundesländern und Österreich bietet 16 Trainer ihrer Academy Meerjungfrauen-Kurse und Workshops an, es gibt Mermaid-Week-Reisen zu Traumzielen auf den Malediven, auf Tahiti und in Mexiko. Es gibt Nixen- und Piratenpartys, verschiedenste Veranstaltungsformate und den Kat-Online-Shop, in dem es von Stoff-Flossen bis zu Silikon-Oberteilen alles gibt, was die Verwandlung in eine Meerjungfrau perfekt macht.

Flossenproduktion: Katrin Gray arbeitet an einem Kostüm. Quelle: Florian Petrow

„Ich habe meinen Traum tatsächlich wahr machen können und erreicht, was ich wollte“, sagt Gray, der auf der Social-Media-Plattform Instagram fast 70.000 Fans folgen. Nach elf Auslandsjahren in Ägypten (ein halbes Jahr), Thailand (2,5 Jahre) und Australien (acht Jahre, zunächst in Sydney und nun in Perth) fehlte zum Glück der 2013 in Bangkok als „Best Model of Asia“ ausgezeichneten Frau nur eines: die Heimat.

„Die Zeit des Herumreisens ist vorbei“

„Wenn du jahrelang Abenteuer, Strand, Meer und Sonne hattest, wenn du geschwommen bist mit Delfinen, Haien, Walen und Krokodilen, wenn dein Kopf randvoll ist mit Ereignissen und Erlebnissen, brauchst du irgendwann einen Ort, der wirklich dein zu Hause ist“, sagt die ausgebildete Tauchlehrerin und überraschte zuletzt viele mit dieser Nachricht: „Die Zeit des Herumreisens ist vorbei – ich komme dahin zurück, wo mein Leben angefangen hat.“

Und das ist die Region Hannover-Hildesheim-Peine. Aufgewachsen ist Gray in Algermissen, zur Schule gegangen in Harsum, Abitur gemacht hat sie im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür. Und nun hat sie für Ehemann Ian (50) und Stiefsohn Ian junior (18), für Mutter Monika (64) und Stiefpapa Ingo (55), der sie inzwischen adoptiert hat, in Hohenhameln ein Anwesen gekauft, auf dem nicht nur gelebt werden soll.

Neue Heimat: Katrin Grey hat für die „Mermaid Kat World“ einen Gutshof in Hohenhameln gekauft. Quelle: Florian Petrow

„Hier entsteht die Mermaid-Kat-World“, schwärmt Gray stolz, als die NP zu Besuch kommt. Platz ist genug. Der ehemalige Gutshof der „Kiefernkate“-Besitzer liegt auf einem sechs Hektar großen Grundstück mit zwei Gebäudekomplexen: Der eine hat vier Wohnungen und ein Hallenbad mit acht Meter langem Becken. Der andere beherbergt den Shop, einen Geburtstagsraum, die Produktionsstätte für Mermaid-Monoflossen und eine großzügige Eventlocation. Auf dem Gelände im Hohenhamelner Ortsteil Soßmar gibt es einen Badesee und mehrere Gärten und Rasenflächen.

„Hier entsteht gerade etwas, von dem junge Mädchen träumen“, ist Mama Monika überzeugt. Sie steht mitten im Shop, in dem sie weltweit eingekaufte Lieblingsstücke anbietet: pinke Schlafanzüge, blinkende Schuhe, Piratenkostüme, Prinzessinnen-Outfits. „Ach, ich wäre auch gerne nochmal jung“, sagt die 64-Jährige. Wenn der Lockdown der Corona-Pandemie vorbei ist, können sie mit einem Ansturm kleiner Besucher und Besucherinnen rechnen.

Das Sortiment im Shop von Katrin Grey ist der Traum vieler Mädchen. Quelle: Florian Petrow

Noch muss Veganerin Katrin mit Ehemann und Fotograf Ian den Umzug organisieren von Australien nach Deutschland, Anfang Mai fliegt sie nochmal rüber und nimmt die Zwei-Wochen-Quarantäne eingesperrt in einem Hotel-Zimmer in Kauf. „Dann nehme ich Abschied von Down Under und bin wieder ganz und gar hier. Ich freue mich wahnsinnig darauf.“

Ausgewandert ist vor elf Jahren Katrin Felton, geborene Schwarz. Zurückkommen wird im November Katrin Gray, die Millionen unter dem Namen „Mermaid Kat“ kennen. Ihr ganz persönliches Märchen.

Von Christoph Dannowksi