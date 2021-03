Meditation auf dem Papier: Entspannung mit Mandalas

Hannover

Mandalas malen – das mag für viele noch eine Kindheitserinnerung sein, dabei ist es auch für Erwachsene eine Möglichkeit der Entspannung. „Durch das Mandala malen lässt sich Freude und Ruhe gewinnen“, so Tanja Repenning, pädagogische Malbegleiterin. Die 45-Jährige ist gelernte Mediendesignerin, zudem schloss sie ein Grundstudium in Pädagogik und Sozialpsychologie ab. Nach einer einjährigen Auszeit in Asien machte sie sich in den Bereichen Auftragsmalerei, Kunsthandwerk, Mediendesign und Malerei selbstständig, durch eine Fortbildung wurde sie zur pädagogischen Malbegleiterin. Zwei Jahre hat sie sich zudem intensiv mit dem Malen von „heilenden“ Mandalas beschäftigt.

Gestaltungshilfe: Mandala als Torte vorstellen

„Das innere Zentrum bildet den Mittelpunkt jeden Mandalas und ist immer Ausgangspunkt der Gestaltung“, erklärt sie. „Gerade in Zeiten von Corona kann diese Struktur einem Halt geben und es erleichtern seine innere Mitte wieder zu finden und zu stärken“, so Repenning weiter.

Bei der Gestaltung des Mandalas helfe es, sich das gesamte Mandala wie eine runde Torte vorzustellen, die in „Tortenstücke“ und „Ringe“ eingeteilt wird. Die Ringe orientieren sich am Zentrum, die „Tortenstücke“ strukturieren sie in verschiedene Abschnitte. Die Gestaltung beginnt im innersten Ring. Nach und nach werden die jeweiligen Abschnitte der „Tortenstücke“ ausgefüllt, ringweise geht es dabei immer weiter nach außen. Gemalt werden könnten zum Einstieg geometrische Formen und auch Objekte, die „eine symbolische Bedeutung haben, wie zum Beispiel ein Herz“, sagt Repenning.

Viele und spezielle Utensilien brauche es für das Mandala malen nicht. „Ich würde auf jeden Fall gutes, etwas festeres und vor allem glattes Papier nehmen“, so die freischaffende Künstlerin. Für die Kreisform des Mandalas helfe ein Zirkel, ein Geodreieck erleichtere die Einteilung in die genannten „Tortenstücke“. Ein Bleistift, Stärke B oder 2B, und ein Radiergummi würden zum Vorzeichnen gebraucht.

Buntstifte reichen für die Farbgebung

„Man muss nicht unbedingt Wasserfarbe haben, das geht auch richtig gut mit Buntstiften“, sagt Repenning. Sie empfiehlt weiche, qualitative Buntstifte für den Einstieg, mit ihnen ließen sich unter anderem Farbverläufe gut gestalten. „Wenn die Materialien einigermaßen Qualität haben, ist das Ergebnis besser und es macht so viel mehr Freude“, so die pädagogische Malbegleiterin.

Farbe an das eigene Gemüt anpassen

Freude und Entspannung stehen beim Mandala malen im Vordergrund, das zeigt auch die Farbgestaltung. „Wenn ich zum Beispiel ganz aufgewühlt bin, im Stress bin, würde es sich eher anbieten in Blautönen zu arbeiten“, erklärt Repenning. Naturtöne würden beruhigend wirken. Wer mit Einsamkeit zu kämpfen hat, solle eher auf „sonnige“ Farben setzen, wie gelb oder orange. Generell gelte es, Farben zu wählen, die einem ein positives Gefühl vermitteln. Dies sei nicht nur bei der Farbgebung, sondern bei dem gesamten Malprozess zu bedenken. „Es geht dabei um den Moment, nur in diesem Moment zu sein und zu tun, was einem gut tut“, so Repenning.

Der „Malfreiraum“ und weitere Angebote

In ihrem „Malfreiraum“ in Neustadt bietet Tanja Repenning die Möglichkeit zum freien Malen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies jedoch nicht wie üblich möglich. „Meine Idee ist es jetzt eher Angebote in Schulen, Kindergärten, Jugendhäusern und zum Beispiel auch im Kulturhaus in Garbsen zu machen“, erzählt sie. Die pädagogische Malbegleiterin freut sich über Anfragen. Zudem macht Repenning aktuell eine Ausbildung im Ausdrucksmalen. „Das geht mehr in die kunsttherapeutische Richtung“, erklärt sie. Mit diesem Wissen will sie ihr Malangebot im „Malfreiraum“ ab dem diesjährigen Herbst erweitern. Dieses Angebot soll sich besonders an Erwachsene richten und wird ihr derzeitiges „Malfreiraum“-Angebot an Kinder und Familien ergänzen. Außerdem verleiht Repenning ihre eigenen Arbeiten auch für private und öffentliche Ausstellungen, zur Zeit stehen ihre Mandala-Werke zur Verfügung. Die Kosten für alle Angebote sind individuell, für Kinder gibt es beispielsweise eine Bonuskarte. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.malfreiraum.info.

Von Stella-Sophie Wojtczak