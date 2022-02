Hannover

Auf den Tag genau vor vier Monaten haben sie sich im Neuen Rathaus standesamtlich das Ja-Wort gegeben (bei Wind und zehn Grad). Nun feiern Marcel (32) und Marie Maschmeyer auf den Malediven (bei Sonne und 31 Grad) am Schnapszahltag des Jahres, dem 22.2.22, mitten im Indischen Ozean ihre Hochzeit noch einmal. Das Paar hat die Familie und Freunde um sich herum, Braut wie Gäste und Dienstleister gewähren in den sozialen Medien einiges an Einblicken.

Seit mehreren Tagen hält sich das Brautpaar auf der Insel Cocoa Island in den Korallenatollen von Süd-Malé auf. Vor allem Marie Maschmeyer lässt ihre Follower am traumhaften Erlebnis teilhaben: „Leute, ich sag’ euch wie es ist: Ich bin so, so glücklich“, offenbart sie in einem ihrem Videos. Zu dem Zeitpunkt waren Gäste von überallher auf der Anreise. „Wir können hier fünf richtig, richtig coole Tage miteinander verbringen und unsere Hochzeit feiern. Jackpot – richtig, richtig schön.“ Sie ist nach dem Master (Digital Management, Kommunikation und Marketing) als Beraterin tätig, er Gründer, Vorstand und Gesellschafter der Paladin AM InvAG mit Sitz in der List.

Auf den Malediven: Marcel und Marie Maschmeyer zeigen sich ganz locker und offen in den sozialen Netzwerken. Quelle: Screenshot Instagram/Montage Mirjana Cvjetkovic

Wer mal einen Blick auf die Internetseite des Luxusressorts (gehört zur Hotelkette Como) wirft, kann der Braut wahrscheinlich nur zustimmen: Es verfügt über 34 Überwasser-Suiten und -Villen auf Holzpfählen (75 bis 300 Quadratmeter), das Wasser schimmert türkis, der Sand ist hell und fein. Paradiesisch. Marie Maschmeyer postete Content, die sie mal mit Schnorchel und Taucherbrille im Bikini zeigen, mal aus eine Kokosnuss schlürfend, mal mit Laptop am Wasser sitzend. Homeoffice mal anders. In einem Video wendet sie sich an ihren Mann Marcel, den älteren Sohn von Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer (62): „Bärli, was machen wir gleich? Wir üben jetzt den Hochzeitstanz!“, antwortet sie selbst lachend und präsentiert gekonnt Tanzschritte im Sand.

Die Truppe aus Hannover kurz vorm Abflug: Benjamin Meusel mit seiner Frau Melanie (Mitte) und Künstlervermittlerin Sonia Ordoñez Alcantara. Quelle: Facebook/Sonia Ordoñez Alcantara

Vor Ort kostete das Paar, die beiden ernähren sich vegan, Kuchen, außerdem stand eine Weinprobe an, nichts wird dem Zufall überlassen. Dafür reiste jemand an, der sich mit edlen Schlückchen so richtig gut auskennt: Hannovers Spitzenkoch Benjamin Meusel (41)! Er trat die Reise über Frankfurt nach Malé mit seiner Frau Melanie (41) an und tauchte vor Ort schnell in einem Video vertieft in Unterlagen auf, wohl eine Liste mit Weinposten. Der Mann, der jahrelang hochkarätige Gerichte in der „Insel“ am Maschsee gezaubert hatte, bekochte das Brautpaar sowie die Gesellschaft schon nach der standesamtlichen Trauung im Herbst.

Grüßt aus dem Paradies: Sonia Ordoñez Alcantara (linkes Foto links mit Alexandra Prince, rechtes Foto mit Vanessa Ekpenyong) postet immer wieder Eindrücke von den Malediven. Quelle: Screenshot Facebook/Sonia Ordoñez Alcantara, Montage Mirjana Cvjetkovic

Er ist nicht der einzige, der aus Hannover mit anpackt, um die Feier unvergesslich werden zu lassen. Sonia Ordoñez Alcantara (42), „Weyk up“-Agenturchefin, Musikmanagerin und Künstlervermittlerin mit Sitz an der Goseriede in der City, saß mit den Meusels an Bord. Gleichzeitig reiste ihre Band Munique um Sängerin Vanessa Ekpenyong (40) an, die bereits auf den Hochzeiten von Gerhard Schröder (77) und dessen Frau Soyeon Schröder-Kim (52) sowie auf der von Fußballer Manuel Neuer (35) gespielt hatte. Außerdem sind Sängerin Alexandra Prince (46, schaffte es 1997 mit Sänger Nana, 53, und dem Hit „Lonely“ in die Charts) dabei, die Musiker Ante Perry, Ingvay, Valerio Lombardo und Luqo.

Um weitere Details rund um die Supersause kümmert sich Hochzeitsplanerin Kim Dahlem. Ihr Unternehmen verspricht maßgeschneiderte Konzepte, immerhin betreut sie Hochzeiten erst ab einem Budget von 40.000 Euro. So landete sie bereits in der deutschen „Vogue“ in der Top Ten der besten Hochzeitsplaner des Landes. Für ganz besondere Momente, vor allem im Nachhinein, sind die Foto- und Videospezialisten von „Weddings and Waves“ zuständig: Die Berliner Unternehmer waren schon in Hannover dabei, das Video von den Feierlichkeiten (unter anderem im Cavallo an der Dragonerstraße) ist ein echter Hingucker.

Freut sich auf die Hochzeit „ihres Bruders“: Lilly Krug zeigte sich so aus ihrer Unterkunft auf den Malediven. Quelle: Instagram/Lilly Krug

Darin sind auch Carsten Maschmeyer und seine Frau Veronica Ferres (56) zu sehen. Die Schauspielerin freut sich auf das Fest, schrieb bei Instagram ans Brautpaar gerichtet: „Eure Liebe ist so stark und schön und klar und ich freue mich so sehr über Euer Glück.“ Ihre Tochter Lilly Krug (20) spricht auf ihrer Instagramseite davon, dass „ihr Bruder“ heiratet. Nach dem zunächst sehr holprigen Start mit der Familie des neuen Mannes an der Seite ihrer Mutter haben alle Beteiligten das Prinzip Patchwork augenscheinlich erfolgreich umgesetzt.

Von Mirjana Cvjetkovic