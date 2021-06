Hannover

Das gab’s noch nie in der jahrhunderte langen Geschichte der Marktkirchengemeinde. Das Führungs-Duo des Kirchenvorstandes, in dem bislang immer ein Pastor oder eine Pastorin war, besteht zum ersten Mal aus zwei kirchlichen Laien, dem Kaufmann Martin Germeroth (61) und der Dramaturgin Dr. Swantje Köhnecke (46).

Der gebürtige Kasselaner Germeroth übernimmt den Vorsitz von Ex-Lotto-Vorstandschef Reinhard Scheibe (78), die gebürtige Hamburgerin Köhnecke das Vizeamt von Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann (65), die am 13. Juni in den Ruhestand verabschiedet wird. Scheibe geht nach neun Jahren an der Spitze aus Altersgründen zurück ins zweite Glied des 15-köpfigen Gremiums, das die Verantwortung für 30 Hauptangestellte und ein jährliches Budget von zwei Millionen Euro hat.

„Kirche in der Stadt und in der Stadtgesellschaft weiter verankern“, seinem selbstgesteckten Ziel ist Scheibe wohl nahe gekommen, nicht ausgestanden ist der Streit über das von Markus Lüpertz (80) gestaltete Reformationsfenster, das Altkanzler Gerhard Schröder (77) der Marktkirche schenken wollte. Der Stiefsohn des Architekten klagt weiter, derzeit läuft die Berufung vorm Oberlandesgericht Celle. „Wir arbeiten daran, dass das Fenster in unserer Kirche Wirklichkeit wird“, sagt Martin Germeroth, der 20 Jahre Generalsekretär des CVJM war.

Wie zwei Drittel der Gemeindeglieder wohnt er nicht in der Gemeinde, sondern im Ort Oesselse. Köhnecke dagegen ist Südstädterin und arbeitet im Opernhaus, „mit dem Rad bin ich ruck zuck hier“. Die beiden übernehmen Verantwortung in einer Zeit des Aufbruchs mit neuem Stadtsuperintendenten Rainer Müller-Brandes (seit Mittwoch 53) und dem künftigen neuen Pastor Marc Blessing (53), aber auch in einer Zeit der Krise: Erstmals überhaupt ist die Zahl der Gemeindeglieder nicht mehr vierstellig, es sind nur noch 986.

Von Christoph Dannowski