Hannover

Wer sich durch diesen Instagram-Account scrollt, dem läuft das Wasser im Mund zusammen: ein appetitlich angerichteter French Beef Burger mit Rosmarinkartoffeln, Rucola und Birnenscheiben aus dem französischen Bistro „Mon Bonheur“. Ein in Szene gesetzter Falafel-Teller aus dem syrischen Restaurant „Al-Dar“. Die frisch servierte Kürbissuppe aus dem „Zurück zum Glück“. Woher kommt dieses Gastro-Glück mitten im Lockdown der Corona-Pandemie?

„Wir kochen die Rezepte nach, das sind unsere Interpretationen“, verraten Marina Matthiesen (32) und Christina Scherer (30) die Idee hinter ihrem Account „Hannover eats“, den auf Instagram bereits mehr als 2000 Leser abonniert haben. Die magische Marke haben die Freundinnen erst vor wenigen Tagen geknackt – und sich selber die Krone aufgesetzt. Ihr ausgelassenes Video zu „Rain on me“ von Lady Gaga (34) und Ariana Grande (27) macht gute Laune.

Statt „Vorglühen“ machen sie „Voressen“

Die beiden sind ein Team, das merkt man auch im Videocall mit der NP. „Wir kennen uns seit 14 Jahren“, erzählt Scherer von der gemeinsamen Jugend in Sarstedt. Als Teenager haben sie sich ins Nachtleben gestürzt – aber immer mit einer guten Basis: „Andere haben sich vor der Disco zum Vorglühen getroffen, wir haben zusammen gekocht oder sind in großen Gruppen essen gegangen“, erzählt Marina Matthiesen von Restaurantbesuchen mit bis zu 20 Leuten. Die Geschmacksrichtungen waren vielfältig: „Wir haben viele Kulturen im Freundeskreis.“

Von der Großmutter gelernt: Christina Scherer kocht seit ihrer Kindheit. Quelle: Frank Wilde

Die Leidenschaft für gutes Essen verbindet die beiden bis heute. Und noch mehr – beide arbeiten seit Jahren bei der Firma „Paulmann Leuchten“. Scherer hat nach dem Abitur BWL in Hamburg studiert, ist 2015 aber zurück nach Hannover gekommen. Matthiesen hat im Bereich Marketing Karriere gemacht, dann in den Vertrieb gewechselt. „Wir machen alles zusammen“, sagen sie fröhlich.

Zum Beispiel Städtetrips an angesagten Restaurants ausrichten. „Kulinarik steht da an erster Stelle“, betont Scherer. Und Matthiesen schwärmt vom Besuch in London nicht von Tower Bridge oder Westminster Abbey, sondern vom „French Aussie“ in einem Frühstückslokal – „das war geräucherter Lachs mit pochiertem Ei und Spinat“, erinnert sie sich mit einem wohligen Seufzen.

Suche nach Hinweisen: Marina Matthiesen studiert Kochbücher. Quelle: Frank Wilde

Und genau diese Schwärmerei brachte die beiden Hannoveranerinnen im Mai 2020 dazu, „Hannover eats“ zu starten. Ihr Motto: Mitten in einer Pandemie sollte man nicht auf Genuss verzichten, schon gar nicht im Lockdown. „Wir wollten irgendwas mit Essen machen“, war der grobe Plan der beiden Marketing-Fachfrauen. Ihre Idee ist charmant: Matthiesen und Scherer kochen ihre Lieblingsrezepte aus Hannovers Restaurants nach – und veröffentlichen die Rezepte (sie nennen sie „Interpretationen“) dazu.

„Die Skepsis der Wirte war anfangs natürlich groß“, erinnert sich Christina Scherer. „Wir bekamen oft zu hören, dass Zutaten und Zubereitung Familiengeheimnis seien, die Rezepte waren unter Verschluss.“ Aber die Freundinnen gingen detektivisch an die Sache heran. „Manchmal bringt einen ja schon die ausführliche Beschreibung des Gerichts auf der Speisekarte auf die Spur“, sagt Matthiesen mit einem Augenzwinkern.

Der Schlüssel zu Aromen und Zutaten

Was auch hilft: „Im Restaurant das Essen zu fotografieren ist gesellschaftsfähig geworden.“ Das Club-Sandwich im „La Rock“, die Pizza „Grüne Ader“ in der „Stadtmauer“ – beim Essen ist dann Konzentration angesagt. „Wir versuchen, uns die Zutaten einzuprägen, Aromen herauszuschmecken“, erklärt Scherer die Methode. Daheim wird in Kochbüchern nachgeschlagen und experimentiert.

Ist viel Versuch und Irrtum dabei? „Wir liegen meistens richtig“, sagt Scherer, die zwei Töchter hat (1 und 5) selbstbewusst. Ihre Eltern stammen aus Russland, sie ist in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, hat in der Küche viel von ihrer Oma gelernt. „Meine Großeltern waren Selbstversorger, sie hielten Hühner und Kaninchen, hatten einen großen Gemüsegarten“, erzählt die 30-Jährige. „Bei Christinas Familie bekam man immer sofort einen Teller vorgesetzt“, sagt auch Matthiesen.

Was steckt drin? Marina Matthiesen (rechts) und Christina Scherer kochen für ,,Hannover eats'' Restaurantgerichte nach. Quelle: Frank Wilde

Natürlich fiebern die „Hannover eats“-Gründerinnen dem Ende des Lockdowns entgegen. Solange wird Essen zum Nachkochen bestellt. „Wir wollen den Leuten aber nicht nur Rezepte, sondern auch Tipps geben – wir erzählen die Storys der Lokale.“ Damit habe man auch bei vielen Gastronomen das Eis gebrochen, erzählt Scherer.

„Wir bekommen inzwischen sogar Anfragen, die Wirte merken, dass sich die Leser auch an unseren Empfehlungen orientieren.“ Neue Restaurants wie „The Wild Duck“ mit französisch-asiatischem Crossover an der Podbi oder der Italiener „Casa Mia“ an der Vahrenwalder Straße seien gerade im Lockdown froh, Gesprächsthema zu werden und neue Kunden zu finden.

Nach dem Fotografieren ist das Essen kalt

Neben Instagram entwickeln die Freundinnen auch eine Internetseite mit ihrem Blog, arbeiten sukzessive alle seit Mai entstandenen Rezepte ein. So zum Beispiel auch die Anleitung für die quietschbunten Macarons nach dem Vorbild der Patisserie Elysée, deren Zubereitung der NP-Fotograf begleitet hat. Die haben übrigens einen Vorteil – sie werden nicht kalt. „Das ist unser Essen nämlich immer, nachdem wir es auf Tellern arrangiert, ausgeleuchtet und fotografiert haben“, erzählt Scherer.

Es wird Ernst mit „Hannover eats“. Das merken die beiden Frauen auch im Alltag. „Einfach nur mal Pommes mit Mayo bestellen, das ist nicht – es muss schon komplizierter sein.“ Nur einem Prinzip wollen die Food-Bloggerinnen treu bleiben. „Wir kochen nie etwas mit Koriander nach!“

Wir haben Marina Matthiesen und Christina Scherer nach dem Rezept gefragt, dessen „Interpretation“ ihnen am besten gelungen ist und das sie den Lesern empfehlen würden. Hier gehts zur „Pizza Burrata“ aus dem „Casa mia“.

Von Andrea Tratner