Im Lockdown haben viele Menschen plötzlich Zeit und Muße ihre Wohnung aufzuräumen. Das lohnt sich: Denn wer in einem ordentlichen Umfeld lebt, hat auch ein geordneteres Innenleben, erklärt Aufräumexpertin Anika Schwertfeger (33).

Frau Schwertfeger, Sie sagen: „Einmal aufräumen und dann nie wieder“. Wie soll das bitte schön gehen?

Der Satz verspricht sehr viel, nicht wahr (lacht)? Ich meine die große Unordnung, die dauerhafte, die besiegt werden kann. Eine kleine Unordnung kann natürlich immer entstehen und sie ist auch erlaubt. Es geht vielmehr darum, sich einmal komplett seinem Hab und Gut zu widmen: Alles, was man besitzt, soll bewertet werden. Man fragt „Macht mich das glücklich?“, wenn man Kleidungsstücke und andere Gegenstände in die Hand nimmt. Wenn man ehrlich zu sich ist und sich traut, auszumisten, wäre der erste Schritt schon geschafft. Dann besitzt man nur noch das, was man braucht und was Freude bringt.

Und wenn jemand ganz viel Freude an dutzenden Paaren Schuhen hat?

Wenn jemand viele Schuhe besitzt, ist das okay. Es geht nicht um Minimalismus.

Sondern?

Darum, ein System zu schaffen, in dem alles seinen festen Platz hat. Dinge, die zusammengehören, sollte man auch zusammen aufzubewahren. Am besten gleich am Ort der Nutzung. So sind sie leicht verfügbar und leicht zurückzustellen. Ich sage: Unordnung zieht Unordnung an und Ordnung zieht Ordnung an (lacht). Ein gutes System macht das Leben einfach leichter.

Während der Corona-Pandemie hört man von vielen Menschen, dass sie ihre Wohnung, den Keller oder Dachboden entrümpelt haben. Warum ausgerechnet jetzt?

Weil man viel Zeit zu Hause verbringt und ja kaum Abwechslung da ist. Hinzu kommt, dass sich viele Menschen mit der Familie nun wenig Platz teilen – und je weniger Platz da ist, desto beengter fühlt man sich. Das führt zu einem erhöhten Stresslevel. Die Ordnung von Außen wirkt nämlich nicht nur beruhigend, sondern sie wirkt sich auch auf das Innere aus.

Was in Zeiten von weniger Struktur nicht unerheblich ist, oder?

Genau. Ordnung ist in Krisen der beste Helfer. Wenn man Chaos um sich herum hat, wirkt das wie etwas, das nicht abgeschlossen ist. Das schreit einfach nach Aktion.

Warum tun sich Menschen so schwer damit, Ordnung zu halten?

Was den meisten Menschen fehlt, ist ein richtiges Ordnungssystem. Im besten Fall hat jeder Gegenstand einen festen Platz und ist leicht erreichbar. Doch auch das beste System, funktioniert nicht, wenn der eigentliche Grund für die Unordnung eine innere Unruhe ist. Viele Menschen berichten davon, dass die Wohnung der Spiegel ihrer Seele ist. So zeigt sich das Chaos im Innen auch gern nach Außen. Im Umkehrschluss heißt das auch, dass man durch das Sortieren von Gegenständen auch seine Gedanken ordnen kann.

Was entgegnen Sie jemandem, der behauptet, er hat im Chaos seine eigene Ordnung?

Ich glaube zunächst, dass es nicht stört. Kreative sagen mir oft, dass Chaos sie kreativ macht. Das stimmt zum Teil auch: von unterschiedlichen Farben und Formen, die einen umgeben, gehen Reize aus, die das Gehirn stimulieren. Aber: Ein Spaziergang stimuliert wesentlich mehr – ohne die negativen Begleiterscheinungen, die Chaos so an sich hat. Etwa Aufschieberei. Alle – auch diejenigen, die erst skeptisch waren – sagen mir hinterher, dass sie mit dem neuen Ordnungssystem Zeit und Energie gewinnen. Und das ist doch genau das, wovon wir am wenigsten haben.

Chaos oder Unordnung können sogar zu körperlichen Beschwerden führen.

Eine Kundin hat mir von Schlafstörungen berichtet. Ein Blick in ihr Schlafzimmer offenbarte, dass ihr Schreibtisch mit stapelweise Papier darauf an ihrem Bett stand. Sie lag mit dem Kopf direkt an diesem ganzen unerledigten Papierkram. Kein Wunder, dass sie so nicht abschalten konnte! Rund ums Bett sollte sich so wenig wie möglich Zeug befinden, im besten Fall auch keine Technik. Das Schlafzimmer sollte immer eine Ruhezone zum Runterkommen sein.

Anika Schwertfeger * 8. September 1987 in Merseburg. Nach dem Abitur (Schnitt 1,6) geht sie nach Berlin und studiert Kommunikationsmanagement und Wirtschaftspsychologie. Sie arbeitet zunächst als Personalerin. Ihr Bruder schenkt ihr den Bestseller von Marie Kondo „Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“. Schwertfeger nimmt 2017 an einem Seminar in New York teil, lässt sich zum zertifizierten Consultant ausbilden. Seit dem ist sie als Aufräumcoach tätig. 2020 hat sie bei RTL mit „Raus damit! Anika räumt dein Leben auf“ sogar eine eigene TV-Show. Sie liebt Live Escape Games und steht sie auf „alles, was Adrenalin schafft“: Bungee- und Fallschirmspringen sowie Canyoning. Sie ist liiert, lebt in Berlin und liebt Italien: „Eros Ramazzotti, Pizza, Eis.“ Mehr Infos unter www.anikaschwertfeger.de

Wie sind Ihre Klienten?

Es wenden sich ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund an mich. Jedoch antworten alle auf meine Einstiegsfrage, warum sie denn aufräumen wollen, das Gleiche: im Leben mehr Struktur und Klarheit gewinnen. Dahinter können Trennungen, und Todesfälle stehen, der Wunsch, etwas abschließen oder hinter sich lassen zu wollen. Manche sind nur schlichtweg überfordert und brauchen Ruhe und Erleichterung.

Melden sich mehr Frauen oder Männer?

Eindeutig Frauen, es sind etwa 90 Prozent. Männer nehmen offenbar nicht so gerne Hilfe an, es kostet sie wohl mehr Überwindung, darum zu bitten.

Hat viel von ihr gelernt: Anika Schwertfeger (links) mit Marie Kondo. Quelle: Robert Orlowski

Was macht das äußerliche Aufräumen mit einem selbst?

Das Verrückte ist, dass sich viel mehr verändert als nur die Ordnung im Außen. Kunden berichten mir hinterher häufig, dass sie auch einen neuen Partner haben, ein weiteres Kind, umziehen wollen oder doch wieder gerne in ihrem Zuhause leben, den Job gewechselt haben. Aufräumen und ausmisten bringt viel mehr in Gang als nur eine ordentliche Wohnung. Es stärkt das Selbstbewusstsein, hilft Klarheit bei Entscheidungen zu schaffen.

Wozu gehören kann, sich von nicht guttuenden Beziehungen zu trennen?

Man darf sich erlauben, bei belastenden Beziehungen aus dem Leben der betreffenden Person zu treten. Ich selbst darf bestimmen, wie viel Zeit ich mit jemandem verbringen und wie viel Energie ich darauf verwenden will. Man sollte jedoch das Gespräch vorher suchen, denn manchmal lassen sich die Probleme lösen. Wenn nicht, darf man sich zurückziehen. Es muss ja kein Abschied für immer sein.

Marie Kondo, Autorin und Aufräumexpertin aus Japan, arbeitet mit Aufbewahrungsboxen. Quelle: picture alliance/dpa/AP

Sie haben Ihren Vater beim Amoklauf am Erfurter Gutenberg Gymnasium 2002 verloren. Er war Mathematik- und Physiklehrer, wurde von einem Schüler erschossen. Wie sind Sie mit den gesammelten Zeitungsartikeln über das Drama umgegangen?

Ich habe gemerkt, dass ich meinen Vater nicht festhalten kann, in dem ich an all diesen Dingen festhalte. Sämtliche Artikel hatte ich in eine Kiste gelegt und die hatte ich weggeschoben. Nach dem Hervorholen und Öffnen musste ich zunächst einmal Gefühle zulassen – und davor hatte ich sehr viel Angst. Nach dem ich Gefühle wie unterdrückte Trauer, Wut und Sehnsucht zugelassen hatte, fühlte ich mich befreit.

Und dann?

Habe ich geschaut, welche Dinge die schöne Zeit mit meinem Vater widerspiegeln und welche Groll hervorrufen. Das waren etwa diese Zeitungsartikel. Die habe ich regelrecht zerrissen und zerschnitten, mir gesagt „jetzt reicht’s damit“.

Sie sind zertifizierte „KonMari“-Beraterin von Marie Kondo, die Japanerin gilt als Königin des Ausmistens. Wie war das Treffen mit ihr?

Das Tollste an dem Seminar in New York war nicht nur, Marie Kondo zu treffen, sondern den Raum mit so vielen Menschen mit der gleichen Leidenschaft zu teilen. Zu einigen habe ich heute noch Kontakt, insbesondere zu meinen drei Kolleginnen aus Deutschland. Mit ihnen tausche ich mich wöchentlich aus – wir gehören zur ersten Generation. Mittlerweile hat sich hier eine kleine Community gebildet.

Welchen Tipp haben Sie in Sachen digitales Aufräumen parat?

Wenn mir Leute erzählen, dass ihr Desktop total aufgeräumt ist, sage ich: Zeig mir mal Deinen Download-Ordner (lacht). Auch hier gilt: löschen, was weg kann, eine Ablage mit System schaffen, E-Mails sortieren in „to do“, „in Bearbeitung“, „Archiv“. Man kann außerdem doppelte Fotos auf dem Handy löschen. Es gibt tolle Apps, die das unterstützen.

Die Marie-Kondo-Methode Ihre Strategie nennt Marie Kondo (36) „KonMari“. Diese erklärt sie Schritt für Schritt in ihrem 2011 veröffentlichten Buch „Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“. Der Weltbestseller wurde inzwischen mehr als sieben Millionen mal verkauft und in 40 Sprachen übersetzt. Im Englischen hat sich der Begriff „to kondo“ tatsächlich schon etabliert. Die Doku-Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“ läuft außerdem seit 2019 bei Netflix. Die Reihenfolge: Beim Ausmisten ist es wichtig, mit Struktur vorzugehen. Erst ist der Kleiderschrank dran, danach Bücher, Unterlagen und Papiere, dann Kleinkram (Kondo nennt dies „Komono“) und zum Schluss liebgewonnenene Erinnerungsstücke. Die Japanerin rät, nicht nach einzelnen Zimmern aufzuräumen, sondern nach genannten Kategorien. Die Kleidung: Anfangs wird sämtliche Kleidung (auch die aus den Kommoden, Regalen, Kisten im Keller!) auf einen Haufen gelegt. So bekommt man zunächst vor Augen geführt, wie viele Klamotten, Taschen und Schuhe man besitzt – der Schock ist Teil der Methode. Danach nimmt man jedes einzelne Teil in die Hand und schaut, wie viel „Sparkling Joy“ der Gegenstand versprüht: Bekommt man beim Berühren Glücksgefühle, behält man das Teil – wenn nicht, kommt es mit Dankbarkeit weg und wird idealerweise verkauft oder gespendet. Der Rest wird nach der beliebten Methode Kondos im Schrank und in Schubladen verstaut: zu einem rechteckigen Päckchen falten und senkrecht aufstellen – ein Kernprinzip der Japanerin. Der Kleinkram: Danach nimmt man sich Bücher und Papierkram vor, Modeschmuck, Kosmetik, CDs, Stifte, Kerzen und Haushaltsgeräte, sowie Andenken wie Fotos, Briefe, Eintrittskarten. Danach soll nur das übrig bleiben, was einen wirklich glücklich macht und mit Freude erfüllt. Laut Kondo ist es wichtig, sich von der Kleidung (besitzt man zuhauf) zu den Erinnerungsstücken (sind besonders) vorzuarbeiten. Für Letztere kann man eine besonders schöne Aufbewahrung aussuchen. Die Routine: Die Vorgehensweise braucht seine Zeit, lässt aber Routine und Entschlossenheit wachsen – Loslassen wird schlichtweg leichter. Wichtig: Alles, was wir irgendwann mal wieder anziehen, anschauen oder reparieren wollen, gehört auch weg. „Dieses irgendwann kommt nie“, ist sich Kondo sicher. Die neue Ordnung: Anschließend bekommt alles seinen festen Platz – eine Box für Kabel, ein festes Regal für alle Weingläser, eine bestimmte Schale für Schlüssel. Das sorgt dafür, dass man immer weiß, wo sich etwas befindet – und das kommt auch nach dem Gebrauch ohne Umwege dorthin zurück. „Was glauben Sie, warum immer wieder Chaos ausbricht, obwohl wir doch ständig aufräumen? Genau! Es liegt daran, dass nicht von vornherein ein fester Platz für die Dinge bestimmt wurde“, schreibt Kondo. „Gibt es jedoch eine Adresse, brauchen wir die Dinge nach Benutzung einfach nur dorthin zurückbringen.“ Wer diese neuen Gewohnheiten, dieses Ordnungssystem, verinnerlicht und beibehält, wird laut Kondo nie mehr lange aufräumen müssen.

