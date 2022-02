Hannover

Ihre herrliche Hochzeitsparty will einfach nicht enden. Marcel (32) und Marie Maschmeyer feiern ihr Liebesglück weiter mit Familie und engsten Freunden auf den Malediven. Nach dem Aufwärmen bei der „White Night“ – alle trugen weiße Klamotten – folgte die Trauung am Schnapszahltag, dem 22.2.2022. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert und getanzt. Weiter ging es mit einer Poolparty, überall in den sozialen Medien sah man entspannte und glückliche Gesichter.

Vorweg die Braut, die die wohl schönsten Momente nicht nur für sich festhält, sondern auch bei Instagram teilt. Auch ihr Schwiegervater, der Unternehmer, Investor und „Höhle der Löwen“-Juror Carsten Maschmeyer (62), meldete sich von der Insel Cocoa Island: „22.2.22 – für immer zu zweit. Welch besonderer Moment! Marcel und Marie, wir sind überglücklich, eure kirchliche Hochzeit mit euch zu feiern. Wir freuen uns sehr über euer gemeinsames Glück und wünschen euch von Herzen alles Liebe!“ Den Post hat er mit seiner Frau, Schauspielstar Veronica Ferres (56), geschrieben, auf ihrer Instagram findet sich derselbe Text mit demselben Bild – da nehmen die beiden die Frischvermählten in ihre Mitte.

Getraut wurden Marie und Marcel Maschmeyer von Martin Dreyer (56), einem freikirchlichen Theologen aus Berlin. Der Mann, der einst die „Jesus Freaks“ (Verein, der sich als außerkirchliche christliche Glaubensbewegung sieht und Elemente der Jugendkultur gebraucht) gründete sowie das Projekts „Volxbibel“ initiierte, schrieb bei Instagram: „Ihr seid ein absolutes Traumpaar. So feinfühlig. Mit großem Herz. Und ganz viel Charme. Danke, dass ich euch vor Gott, Familie und Freunden verheiraten durfte. Es war mir eine Ehre.“

Ein Kuss für die Ewigkeit: Marie und Marcel Maschmeyer auf den Malediven. Quelle: Instagram

Über die ganzen feuchtfröhlichen Tage posteten Gäste der Hochzeitsgesellschaft Fotos und Videos, bedankten sich bei dem Brautpaar für das schön Fest. Da heißt es etwa: „Uns fehlen die Worte. Ihr zwei habt unser Herz berührt. Danke für eine unvergessliche Hochzeit und eure Freundschaft. Wir wünschen euch nur das Beste.“ Dass alle nur das Beste bekamen, dafür sorgten neben Dienstleistern aus ganz Deutschland auch Leute aus Hannover: Spitzenkoch Benjamin Meusel (42) und Sonia Ordoñez Alcantara (42), „Weyk up“-Agenturchefin und Musikmanagerin. Letztere wurde mit ihrer Band Munique engagiert, die Sängerinnen Vanessa Ekpenyong (40) und Alexandra Prince (46) rockten die Insel.

Veganes Menü von Spitzenkoch Meusel

Meusel kreierte ein Menü mit Wassermelonen-Tomatensuppe und weißem Tomatenschaum, Risotto Milanese mit gegrilltem Spargel und schwarzem Trüffel, es gab Linsen, Bohnencurry, Schokoladen-Brownies mit frischen Früchten. Marcel und Marie Maschmeyer ernähren sich vegan, schon nach der standesamtlichen Trauung im Neuen Rathaus am 22. Oktober vergangenen Jahres gab es bei der Feier am Abend ein veganes Menü.

Von Mirjana Cvjetkovic