Hannover

Als Marc Mrosk (39) 22 Jahre alt war, zog er nach Los Angeles. Vier Jahre später kehrte er zurück in seine Heimat Hannover. Als Frank Pawler im selben Alter war, kam er aus dem Irak-Krieg zurück in die USA. Dass Mrosk und Pawler ihre Heimat verlassen und wieder zurückgekehrt sind, ist aber die einzige Parallele zwischen Buchautor Mrosk und Pawler, dem Hauptcharakter in Mrosks Buch „Only the Good bleed“ (übersetzt: „Nur die Guten müssen bluten“).

Darin schreibt der Hannoveraner über einen Kriegsveteran, dessen Frau bei seiner Rückkehr weg ist: Sie hat Pawler für seinen Chef verlassen. „Liebeskummer kenne ich natürlich auch“, sagt Mrosk und lacht. Tatsächlich ist er damals für die Liebe nach Los Angeles gezogen, heiratete und gründete eine Familie. Die Beziehung ist inzwischen gescheitert, der Sohn 20 Jahre alt und Mrosk wieder liiert. Mit seiner Partnerin lebt er in der Südstadt.

Mrosks prägende Jahre in den USA

Doch wie prägend die Jahre in den USA für Mrosk gewesen sein müssen, wird in seinem Buch deutlich. Die Geschichte spielt in New Mexiko, alleine der englische Titel und das Cover könnten kaum amerikanischer sein: ein Oldtimer auf einer Straße, die an die Route 66 erinnert. „Ich war schon immer fasziniert von Amerika, bereits als Kind träumte ich von L.A. Es erschien mir der perfekte Ort für Leute wie mich, die ein bisschen verträumt sind und sich zur Kunst hingezogen fühlen.“ Schon in jungen Jahren lernte er seine amerikanische Ex-Frau im Internet kennen. „Das fügte sich gut“, sagt er und lacht. Der amerikanische Traum schien zum Greifen nah.

Doch die Realität sah anders aus: Als Schriftsteller schaffte er in Übersee den Durchbruch nicht. Zwar arbeitete der Autor für ein deutsch-amerikanisches Magazin und absolvierte ein Fernstudium in Journalismus, musste sich und seine kleine Familie aber auch mit Jobs als Lagerarbeiter über Wasser halten.

Er gab eigene Literaturmagazine heraus

„Im Journalismus Fuß zu fassen, war damals schon schwer.“ Er schlug sich mit Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, dem „Kriminal Magazin“ oder Filmrezensionen im „Deadline Magazin durch – und versuchte sich mit eigenen Magazinen: 2009 bis 2013 gab er das Literaturmagazin „Lost Voices“ heraus, danach vier Jahre lang „Rogue Nation“. Daraus ist ein Blog entstanden (rogueblogue.de), den der Schreiber bis heute pflegt.

Zurück in Deutschland konzentriere sich der 39-Jährige auf die Buchbranche, heuerte in einer Buchhandlung an. „Ich habe schon als Kind Geschichten geschrieben, vor allem Kurzgeschichten. Es zog mich aber auch zum Film.“ Also schrieb er Drehbücher und veröffentlichte kleinere Texte in Magazinen. „Als ich dann in der Buchhandlung arbeitete, entdeckte ich meine Liebe zu Büchern.“ Also fing er an, selbst eines zu schreiben.

Die Verlagssuche dauerte Jahre

2015 entstand „Only the Good bleed“. „Die Verlagssuche zog sich ein paar Jahre hin.“ 2020 erschien sein Krimi „Schwarz“, doch „die Zusammenarbeit mit dem Verlag war ein Reinfall.“ Bis Mrosk Andreas Barthel (46) kennenlernte, der neben seiner Produktionsfirma „Independent Entertainment“ mit seiner Geschäftspartnerin Susanne Duhme (57) den jungen Buchverlag „Robido“ führt. „Eigentlich habe ich ihn wegen eines Drehbuchs kontaktiert. Ich habe ihn gefragt, ob er es verfilmen möchte.“

Mittlerweile liegen vier Drehbücher und genauso viele Filmprojekte auf dem Tisch. „Und dann habe ich ihm noch erzählt, dass ich ein unveröffentlichtes Buch habe.“ Im Mai 2021 erschien es nach sechs Jahren Wartezeit. „Endlich“, freut sich Mrosk. „So richtig aufgegeben hätte ich aber nie.“

Stolz: Marc Mrosk kann jetzt sein eigenes Buch ins Regal stellen. Quelle: Wilde

Jetzt hofft er, „dass ein paar Menschen das Buch lesen und mir Feedback geben“, so der zurückhaltende Mann. Das große Geld erwartet er nicht. „Ich bin Künstler, ich mache das nicht, um reich zu werden, sondern weil es meine Leidenschaft ist. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht schreibe.“ Von dieser Leidenschaft leben zu können, „wäre ein großer Traum. Dann könnte ich mich auch ausschließlich darauf konzentrieren.“

„Only the Good bleed“ schrieb Mrosk neben seinem Job in der Buchhandlung und einem Minijob in der Drogerie. „Seitdem habe ich noch mehr Bücher geschrieben, aber jetzt warte ich erstmal die Resonanz ab. Vielleicht sagen die Leute ja auch: Junge, lass es besser mit dem Schreiben“ , sagt der 39-Jährige und lacht.

Selbst dann würde er wohl nicht aufhören. „Der Trieb ist noch zu groß.“ Die Träume auch: „Es wäre so toll, ,Only the Good bleed’ als Film zu sehen.“ Der wäre aber nichts für zarte Gemüter: Nicht nur der Titel, sondern auch der Inhalt des Buches ist blutig. „Überzogen und überbrutal“, fasst Mrosk zusammen. Er selbst steht auf die Genres Pulp und True Crime. „Wenn ich schreibe, schreibe ich nicht, was der Masse gefallen könnte – sondern in erster Linie, was ich gerne lesen würde.“

Die Inspiration holte er sich unter anderem bei dem Filmklassiker „Rambo“ und dem Buch „Wir erschossen auch Hunde“, worin Autor Phil Klay (38) von seinen Erlebnissen im Irak-Krieg berichtet. Mrosk selbst hat seinerzeit für einen Artikel einen Kriegsrückkehrer in den USA interviewt. „Sicherlich ist aus diesem Interview auch etwas eingeflossen.“

Ob er Frank Pawler gerne mal treffen würde? „Unbedingt!“, bejaht der Autor. „Man baut eine Bindung zu der Figur auf. Und auch wenn man selber bestimmen kann, wie es weitergeht: Der Charakter entwickelt ein Eigenleben und irgendwann kann man kaum noch schreiben, was man will.“

Von Josina Kelz