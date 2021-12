Hannover

Im NP-Test der Woche hat sich NP-Redakteurin Maike Jacobs bei ihrer Namensvetterin umgeschaut – in „Maike’s Restaurant“ am Rathausplatz in Hemmingen.

Das Ambiente

Tolles Essen – und viel Farbe. Quelle: Frank Wilde

Es ist einer der ersten Tage der 2G-plus-Regel, und wir betreten – ausgestattet mit Impfzertifikaten, aktuellem Test und Personalausweis – „Maike’s Restaurant“. Am Eingang werden wir von der Chefin mit einem strahlendem Lächeln empfangen – sie freut sich wirklich über jeden Gast, der in diesen Zeiten auswärts essen geht. Gewissenhaft kontrolliert sie alle Dokumente, bevor sie uns zu unserem Tisch führt.

Wir müssen uns erst mal umschauen: Denn hinter der eher nüchternen Außenfassade präsentiert sich das „Maike’s“ von innen überraschend groß, farbenfroh und gemütlich. Eine Atmosphäre, in der wir uns sofort wohlfühlen. Überall gibt es etwas zu entdecken, ohne dass die Räume überladen wirken. Im Stil ist das Lokal gehoben bürgerlich eingerichtet und liebevoll dekoriert. Kräftig strahlende, satte Farben lockern die Atmosphäre auf.

Der Service

Maike Hoffmann ist ein echter Gute-Laune-Mensch. Mit einem strahlenden Lächeln nimmt sie unsere Wünsche auf, berät uns kompetent und gibt Tipps. Selbst in dieser für Gastronomen schwierigen und unsicheren Zeit lässt sie sich überhaupt nicht von der schlechten Stimmung unterkriegen, im Gegenteil: „Wir machen eben das Beste daraus“, sagt sie zu uns. Sie und Restaurantleiter An­dreas Benke haben den ganzen Abend die Tische im Blick, fragen bei den Gästen immer wieder nach. Hoffmann erzählt uns auch von ihrer eigenen Jagd am Ith, von der sie das hochwertige Wildfleisch für ihr Restaurant bezieht.

Maike Hoffmann im Gastraum. Quelle: Frank Wilde

Plötzlich bittet die Chefin im ganzen Restaurant um Ruhe und kündigt zwei Polizisten an, die die 2G-plus-Regel überprüfen wollen. Sie bittet um Verständnis „für die kleine Showeinlage“ und strahlt in die Runde. Die Polizei tut freundlich ihren Dienst, wir sitzen vor unseren dampfenden Tellern und scrollen erst mal wieder Impfzertifikate herunter – so sind eben Restaurantbesuche in Corona-Zeiten.

Essen und Trinken

Das Restaurant bietet gutbürgerliche Küche mit tollen Klassikern wie Königsberger Klopse mit Kapernsauce, geschmorte Ochsenbäckchen oder Matjes „Hausfrauenart“. Das Angebot umfasst aber auch Spaghetti Bolognese oder Thaicurry mit Hühnchen (15 Euro), für das wir uns entscheiden. Das knusprig angebratene Fleisch ist fest und sehr zart, der Curry-Geschmack kommt mit Milde durch. Das Gemüse mischt sich leicht angebraten und knackig darunter.

Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen – über die Festtage außerdem spezielle Weihnachtsmenüs. Quelle: Frank Wilde

Des Weiteren wählen wir die Bandnudeln mit Lachs (15 Euro) und sind von der großzügigen Menge an Fischstückchen überrascht – hier wurde nicht gespart. Der Fisch ist ebenfalls saftig und zart, die Sauce mit Champignons und Lauch süffig und cremig. Da wir mit dem Auto in Hemmingen sind, verzichten wir auf alkoholische Getränke und bleiben bei Wasser (ein Liter 6,50 Euro) und Cola (0,2 2,30 Euro). Zum Nachtisch teilen wir uns einen Vanillejoghurt im Glas mit karamellisierten Walnüssen und Amaretto-Biskuit (6,50 Euro) – ein gelungener süßer Abschluss, der aber nicht zu schwer im Magen liegt.

Das Fazit

Maike Hoffmann und Andreas Benke sind Gastronomen, die Gastlichkeit leben und mit toller bürgerlicher Küche begeistern. Auf 47,60 Euro beläuft sich unsere Rechnung – das empfinden wir als völlig angemessen.

Von Maike Jacobs