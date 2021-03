Hannover/Hamburg

Sie schauen sich ungläubig im Inneren des ausgeschlachteten Stahlboots um. Es wird deutlich: Nicht viel wird vom Original bleiben, das sie im November 2018 für 30.000 Euro gekauft haben. „Es wäre billiger gewesen, alles neu zu bauen“, resümiert Fynn Kliemann (32) sichtlich geschockt. Er realisiert, dass sich aus der locker-spaßig wirkenden Low-Budget-Vision plötzlich ein finanzielles Mammutprojekt entwickelt hat. Auch Olli Schulz (47), der neben ihm steht, muss schlucken. Die Mimik gleitet ihm weg. „Wir haben ein Überraschungsei gekauft, das gefüllt war mit Scheiße.“

Es sind Szenen aus der neuen Netflix-Doku „Das Hausboot“. Eine Geschichte von zwei Tagträumern und Kindsköpfen, die vor drei Jahren das legendäre Hausboot des verstorbenen Schlager- und Countrystars Gunter Gabriel (†75) in Hamburg kauften. Jener Musiker, der vor seinem Durchbruch in den 70ern viele Jahre in Hannover lebte und im Juni 2017 ebendort an den Folgen eines Treppensturzes starb.

Olli Schulz und Fynn Kliemann: Ein ungleiches Duo

Gabriel war bekannt für sein Hausboot im Harburger Hafen. Gut 20 Jahre wohnte er dort. Das Boot trägt all den Charme und Charakter dieser Zeit in sich, den die neuen Bootsbesitzer auch zwingend erhalten wollen. Die Idee: Mit ein paar Handgriffen einen „kreativen Rückzugsort“ mit Musikstudio und Dachterrasse zu schaffen. Eine romantische Vorstellung. Denn von der anfänglichen Euphorie ist schon bald nicht mehr viel übrig.

Es ist der chaotische Musiker Olli Schulz, bekannt aus TV-Auftritten bei „Joko und Klaas“ sowie durch seinen Podcast „Fest & Flauschig“ mit Jan Böhmermann (40), der den Anstoß gibt. Er liest in der Zeitung vom Verkauf der sagenumwobenen „Magdeburg“. „Ich habe das gesehen und gedacht, was für eine witzige Idee.“ Ganz offensichtlich in einer Art Midlife-Crisis, holt er sich ein umtriebiges Allround-Genie an Bord: Fynn Kliemann. Heimwerker, Youtuber, Webdesigner, Sänger und „Werber“, wie ihn Schulz manchmal spitzzüngig nennt.

Cineteam Hannover produziert die Netflix-Doku für Kliemannsland

Zu verdanken sind diese Einblicke der Produktionsfirma „Cineteam“ aus Hannover, die bereits seit mehreren Jahren mit Fynn Kliemann zusammenarbeitet, wie Mitinhaber Tim Schäfer (45) der NP berichtet. „Er ist mir vor etwa sieben Jahren in einem Youtube-Video aufgefallen, da habe ich ihn einfach angerufen.“

Seither arbeiten sie zusammen, gründeten auch gemeinsam das Kliemannsland – ein alter Bauernhof in der Nähe von Rotenburg an der Wümme, der als Zentrum für Kreative genutzt wird. Für den entsprechenden Youtube-Kanal das Cineteam im Auftrag des NDR und des Jugendformats „Funk“ bis vergangenen August alle Videos produziert.

Bjarne Mädel: „Das Boot war ein Haufen Schrott“

Die vierteilige Netflix-Doku, die im Auftrag des Kliemannslands umgesetzt wurde, war das jüngste Projekt. Es wird sehr unterhaltend gezeigt, wie sich in zwei Jahren Bauzeit nicht nur ein modernes und ansehnliches Hausboot entwickelt, sondern auch eine besondere Freundschaft. Denn auf den ersten Blick passen die Protagonisten kaum zusammen. Auf der einen Seite der hyper-agile Frauenschwarm Kliemann, auf der anderen Seite Hallodri und Schnodderschnauze Schulz.

Im Kern verbindet sie jedoch die Musik, das Kreative. Sie kennen sich noch nicht lange, gehen trotzdem das Projekt an. Spontan und undurchdacht. Und so kommt es, wie es kommen muss: „Das Boot war ein Haufen Schrott“, resümiert Schauspieler Bjarne Mädel (53; Tatortreiniger, Stromberg), nachdem er den Kahn mit Kumpel Schulz besichtigt hat. „Das hab ich schon nach zehn Sekunden gesehen.“

Das dämmert auch zunehmend den beiden Musikern, während sie das Hausboot rigoros von Gabriels Hinterlassenschaften befreien. Zum Vorschein kommen schimmlige Decken, kaputte Rohre, verrostete Wände. Aus dem Traum wird mehr und mehr ein Alptraum. Entsprechend des erfolgreichsten Hits von Gunter Gabriel, „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“, kommt auch Kliemann schon früh die Erkenntnis: „Wir brauchen mehr Kohle.“

TV-Koch Tim Mälzer gibt Unternehmer-Tipps

Vor allem brauchen sie einen Plan. Dafür holen sie sich den jungen Bootsbauer Max Luth (25) dazu, der als Bauleiter den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Mit seinem Know-how setzt er in der Folge die Ideen der naiven Schiffsinhaber in einen Plan um. Es wird geflext, geschweißt, geschliffen, gelötet. Allem voran der handwerklich begabtere Kliemann ist an der Seite von Max zu sehen, während Schulz – selten um eine Ausrede verlegen – meist zu spät kommt oder nur daneben steht. „Ich bin der, der im Hintergrund viel organisiert“, sagt er schelmisch.

Ist in der Doku auch zu sehen: TV-Koch Tim Mälzer gab Olli Schulz und Fynn Kliemann Unternehmer-Tipps. Quelle: Georg Wendt

So ist es auch Schulz’ Aufgabe, das nötige Geld zu besorgen. Ein Thema, das zunehmend für hitzige Spannungen bei den Projektpartnern sorgt. Denn die Rechnungen übersteigen bei weitem die geplanten Dimensionen. „Am Ende haben wir hier sicherlich eine halbe Million reingesteckt“, gesteht Kliemann dem erfolgreichen TV-Koch Tim Mälzer (50), den die Bootsinhaber um Unternehmer-Tipps bitten.

Mälzer ist von dem Projekt angetan, empfiehlt neben der wenig profitablen künstlerischen Idee etwa mit Hochzeiten auch Geld reinzuholen. Den Harburger Hafen als Liegeplatz gibt er mit einem Augenzwinkern zu bedenken: „Ihr kennt die Arroganz der Hamburger. Das ist für die eine andere Stadt. Wie Hannover.“

„Fynn und Olli sind natürlich Profis vor der Kamera“

Für die Hausboot-Doku hat die Hannover-Firma Cineteam die beiden Musiker an etwa 40 Tagen begleitet. „Wir haben einfach gedreht“, so Produzent Schäfer. Geskripted sei es nicht gewesen, versichert auch Regisseurin Regina Schlatter (34): „Es ist alles genauso gewesen, wie es gezeigt wird.“ Sie gibt aber auch zu: „Fynn und Olli sind natürlich Profis vor der Kamera.“

Am Stichkanal Linden: Regieleiterin Regina Schlatter präsentiert das Modell des Hausbootes, das in der Doku für Detailaufnahmen genutzt wurde. Quelle: Rainer Dröse

Wegen der freundschaftlichen Atmosphäre am Set hätten die beiden das aber auch mal vergessen: „Mir gefällt besonders die Szene am Ende, wo beide ganz persönlich über ihre weiteren Zukunftspläne sprechen.“ Schulz will ein Jahr auf Alkohol verzichten, Kliemann kündigt an, kürzer zu treten: „Sonst bekomme ich irgendwann einen Nervenzusammenbruch.“

„Das Hausboot“ geht bei Netflix durch die Decke

Dass sie Bauarbeiten so lange hinziehen würden, hatten die Macher nicht erahnt: „Wir haben mit einem halben bis ganzen Jahr gerechnet.“ Zwei Jahre sind es geworden. Weitere drei Monate hätte der Schnitt gedauert. Mühen, die sich gelohnt haben. Seit Ausstrahlungsstart am 9. März ist die Doku durchgehend unter den Top-10 der beliebtesten Angebote auf Netflix. „Ich bin superglücklich, dass es den Leuten gefällt“, freut sich Schlatter.

Fertig: So sieht das Hausboot jetzt aus. Quelle: Netflix/Jonas Neugebauer

Auch Kliemann und Schulz sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Genauso wie mit ihrem neuen alten Kahn, der – mit ein paar Bildern, der ursprünglichen Raumaufteilung und dem altrosa Anstrich in Altrosa – immerhin noch ein bisschen von Gabriels Geist in sich trägt. Kliemann resümiert am Ende: „Ganz lange war das dumm. Aber jetzt ist es richtig klug, dass wir das gemacht haben.“ Und Schulz ergänzt: „Jetzt können wir endlich mal was Freundschaftliches machen.“

Von Jens Strube