Hannover

Philipp Lyding (41) sitzt in einem Büro der schicken, frischbezogenen Räume im Göttinger Hof, Michael Kessler (39) in einem anderen. Außer ihnen hält sich in dem 650 Quadratmeter großen zweigeschossigen Loft-artigen Bürokomplex niemand auf. Ach, doch: Kesslers Sohn Jona (4) rennt in unserer Videokonferenz immer wieder durchs Bild. Arbeiten mit Kind – auch erfolgreiche Unternehmer wie Lyding und Kessler kennen das. „Im Kühlschrank habe ich eine Tupperdose mit Apfel und Paprika, gib Jona das ruhig“, sagt Lyding, der selber zwei Kinder hat. Auch zwei Söhne, genau wie Kessler.

Es sind nicht die einzigen Parallelen der beiden Gründer: Sie kennen sich bereits seit Studienzeiten, von 2001 bis 2007 studierten sie Wirtschaftsingenieurwesen an der Leibniz Universität Hannover. Die beiden wurden unzertrennlich, hatten die gleichen Interessen: Sport, Reisen (sie verbrachten zusammen Urlaube, surften unter anderem in Kalifornien, Mexiko und Südfrankreich), ihr gemeinsamer Fokus im Studium: Energieeffizienz. In Zürich machten sie zusammen ihren Abschluss.

In Studienzeiten: Michael Kessler (links) und Philipp Lyding beim Surfen in Kalifornien. Quelle: privat

„Ich habe mich an Michael gehängt, er war immer einen Tick intelligenter und fleißiger als ich. Davon habe ich sehr profitiert“, berichtet Lyding und lacht. „Das stimmt nicht! Das kannst du so nicht sagen“, sagt Kessler und schüttelt empört den Kopf. „Auf jeden Fall bist du besser im Verhandeln als ich.“ Für die beiden war schon damals klar: Sie ergänzen sich so gut, dass sie nach dem Studium weiter zusammen arbeiten wollen.

Also machten sie sich selbstständig mit ihrem größten beruflichen Interesse – Häuser energieffizienter machen – und gründeten 2012 am Schwarzen Bären (sie lebten gleich um die Ecke in Linden-Mitte) das Internetportal „Energieheld“. „Ohne handwerklichen oder IT-Background“, ergänzt Lyding. Scheint geklappt zu haben, denn das Portal kam an. Es vermittelte Eigenheimbesitzern, die ihre Häuser sanieren wollten, die passenden Handwerker. „Uns ist bei Recherchen aufgefallen, wie kompliziert es ist, einen Handwerker zu finden.“ Also verkuppelten sie Eigentümer und ihre fleißigen Helfer.

Das Portal wuchs, sodass die wenigen Mitarbeiter mit den vielen Kundenanfragen ohne großes Callcenter kaum noch händisch – mit Telefon, Mail und Excel-Tabellen – hinterher kamen. Es brauchte eine Software, die das Kundenmanagement digitalisierte und vereinfachte. Also entwickelten sie sie. Und diese Software ist heute der Kern von „Lyke“ (aus den zwei Anfangsbuchstaben beider Nachnamen) – Energieheld haben Lyding und Kessler inzwischen verkauft, ihre Handwerker-Software „Hero“ (abgeleitet von Energieheld) ist jetzt ihr Fokus.

„In der Arbeit mit all den Handwerkern haben wir gemerkt, wie altmodisch viele noch arbeiten und wie kompliziert das die Koordination und Bürokratie für sie macht. Also haben wir ihnen die Software angeboten.“ Dafür wurden die Gründer inzwischen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Niedersachsenmetall und zuletzt vom Branchenmagazin „Wirtschaftswoche“ und der Telekom mit dem „Digital Champion Award“.

Das Team wuchs, im Capitol wurde es für die knapp 50 Mitarbeiter allmählich eng. „Wir mussten uns immer mehr Etagen dazu mieten, die aber im ganzen Hochhaus verteilt waren und nur über den Fahrstuhl zu erreichen waren. Das war irgendwann lästig.“ Also zogen sie in die neuen Räume im Göttinger Hof in Ricklingen – theoretisch zumindest. Denn die Einweihung stieg nur zu zweit: Die Pandemie kam dazwischen. Die hochmodernen Räume sind bislang leer geblieben. Aber ab und an schauen ja zumindest die Kids vorbei und bringen Leben ins Haus.

Die vier Jungs besuchen übrigens – natürlich – denselben Kindergarten, die Frauen verstehen sich auch. Beide Familienväter haben ein Haus gekauft, in Wettbergen und Badenstedt („Und nein, wir sind nicht handwerklich begabt und ja, wir brauchten viele Handwerker“). Ihre Hochzeiten feierten die Männer nur mit einem Jahr Abstand (Kessler 2017, Lyding 2018). Wird es ihnen nicht zu viel, zusammen zu arbeiten und privat auch so eng zu sein? „Nö, wir gehen uns nur selten auf die Nerven“, sagt Lyding.

Die beiden teilen sich sogar ein Büro – obwohl genug Platz für zwei Räume wäre. „Wir sitzen hier aber nicht immer die gleiche Zeit zusammen ab“, erklärt Lyding, der das Reden übernimmt. „Wir haben beide eine hohe Wertschätzung für unsere Familie und wollen nicht die Geschäftsmänner sein, die ihre Frauen und Kinder nie sehen. Das Bild ist veraltet.“ Für sich und ihre Mitarbeiter setzen sie auf flexible Arbeitszeiten. „Lieber arbeiten wir nochmal ein paar Stunden abends, wenn die Kids im Bett sind“, sind sie sich einig.

„Deine Äpfel und Paprika sind übrigens inzwischen aufgegessen, Philipp“, unterbricht Kessler. Ob es bei all den Übereinstimmungen keine Unterschiede zwischen den beiden gibt? „Wie gesagt, Michael ist intelligenter“, sagt Lyding und lacht, woraufhin Kessler verärgert schnaubt. „Und Michael ist optimistischer, ich bin eher der Zweck-Pessimist.“

Von Josina Kelz