Hannover

In ein paar Wochen wird Alina Zimmermann 30 Jahre alt. Für manche eine unangenehme Wahrheit, für die Ex-Gastronomin ein Grund zum Feiern: „Ich freu’ mich drauf. Ich glaube, in den 30ern komme ich richtig zur Ruhe.“ Denn hinter ihr liegen aufreibende 20er: Mit 23 gründete sie mithilfe von TV-Koch Christian Rach (63) „Love it healthy“ in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, zwei Jahre später eröffnete sie eine zweite Filiale des gesunden Schnellrestaurants, hatte eine Catering-Firma, eine Produktionsstätte und ein richtiges Restaurant, das „Lieb.es“ am Engelbosteler Damm. Mit Mitte 20 war die gebürtige Barsinghäuserin Chefin von 55 Mitarbeitern. Doch der Erfolg hielt nicht lange.

„Das war alles ein bisschen viel“, reflektiert sie jetzt, vier Jahre nach ihrer Insolvenz und einer Auszeit – vor allem von der Öffentlichkeit. „Meine Geschichte wurde damals ausgeschlachtet und ich wusste erstmal nicht mehr, wer ich bin. Ich musste wieder zu mir finden“, schildert die 29-Jährige ihre Identitätskrise. Heute hat sie ihren Frieden geschlossen mit allem, was passiert ist.

Prominente Unterstützung: TV-Koch Christian Rach half Alina Zimmermann und ihrem damaligen Partner Martin Wanasky bei der Eröffnung von „Love it healthy". Quelle: Heusel

Denn die Pleite ihres Unternehmens setzte ihr stark zu. „Ja, es war richtig hart, ein krasser Einschnitt in meinem Leben.“ Sie verschwand erstmal von der Bildfläche, war einige Zeit krank geschrieben. Diagnose: Burnout. Mittlerweile spricht sie offen darüber. „Um anderen auch mit auf den Weg zu geben: Darauf braucht man nicht stolz zu sein. Ein Burnout bedeutet nicht, dass man schön fleißig war – sondern dass man schlicht zu viel gemacht hat.“

„Gastronomie ist ein Knochenjob“

Dennoch sieht sie die Erfahrung nicht ausschließlich negativ: „Heute kenne ich die Alarmzeichen meines Körpers – und höre auf sie.“ Sie genieße es, wieder acht Stunden am Stück durchschlafen zu können. In der Zeit als Gastronomin hatte ihr Tag um fünf Uhr begonnen – und gefühlt nie geendet: 16 Stunden am Tag war sie auf den Beinen, 24 Stunden erreichbar, das Handy war nie aus. Die Gastronomie sei ein Knochenjob, das weiß Zimmermann heute.

„Es ist aber auch ein Traumjob, wenn man dafür gemacht ist und ihn richtig ausübt. Was ich am Ende nicht mehr getan habe.“ Denn für die Rolle als Gastgeberin blieb am Ende keine Zeit mehr. „Ich jonglierte zwischen den Filialen, dem Restaurant, der Produktionsstätte und dem Büro. Die Gäste bewirtet habe ich kaum noch.“

Heute sieht sie diesen Wachstumsdrang kritisch, aber die Rechnungen mussten beglichen, die Mitarbeiter bezahlt werden. „Die Osterstraße hat uns im Endeffekt das Genick gebrochen“, weiß sie heute. Den zweiten Laden musste sie mit einer Rücklage finanzieren, denn das Darlehen fiel kurzfristig kleiner aus als vereinbart. „Die Filiale hätte von Tag Eins Gewinn machen müssen– hat sie aber nicht.“ Schon bald musste der Laden wieder geschlossen werden, „das kam plötzlich.“

Mit 26 Jahren meldet Zimmermann Insolvenz an

Zu Weihnachten 2017 musste sie Insolvenz anmelden, „das brach mir das Herz für meine Mitarbeiter, ich konnte nur an sie denken.“ Also kämpfte sie dafür, dass sie ihren Job nicht verlieren. Und das gelang ihr.

Die Retter: Marc Oliver Schrank (41) bekannt als Nordstadt-Kioskbetreiber „Onkel Olli“ und sein Kompagnon Constantin von Hase (37). Marke und Idee von „Love it healthy“ waren für immer verloren („Ich vermisse es“), doch die beiden Nordstädter übernahmen das „Lieb.es“. „Sie haben eine große Stadtteil-Verbundenheit und wollten nicht, dass dieses Restaurant für die Nordstadt verloren geht. Es geht ihnen nicht um sich selbst oder um Geld.“

Nordstädterin: Alina Zimmermann vor der Eröffnung von „Lieb.es“ auf dem Engelbosteler Damm. Quelle: Villegas

Für den Übergang stellten sie Zimmermann als Geschäftsführerin in ihrem ehemaligen Laden ein, nach einem halben Jahr ging sie für immer. „Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, was passiert ist und was das für mich bedeutet.“ Zum Essen kommt sie aber noch immer, nahezu täglich. „Wenn aber etwas an der Einrichtung geändert wurde, versetzt mir das einen Stich“, offenbart sie und lacht.

Von der Gastronomie zur Sozialen Arbeit

Was ihr nach der Insolvenz Kraft gab: „Was mit Herz“. Den Verein hatte sie bereits 2017 gegründet, es ist ein Projekt in und für die Nordstadt. Er besteht aus einen Co-Working-Space in der Windthorststraße, die Etage über der „Love it healthy“-Produktionsstätte stand damals leer. Hier können sich seitdem Nordstädter günstig einmieten, um einen Ort zu haben, ihre Start-up-Ideen oder soziale Projekte umzusetzen, sich auszuprobieren. „Damit möchten wir den Stadtteil ermutigen, nach vorne bringen und das Miteinander fördern.“ Unter anderem sitzt dort die „Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit“, deren Vorstand Tomasz Lachmann (36) ist, er und Zimmermann sind seit einem Jahr ein Paar.

„Was mit Herz“: Alina Zimmermann mit ihren Vereinskollegen Felix Haub (von links), Marlo Zirr und Priyesh Banderi. Quelle: privat

Die 29-Jährige ist Nordstädterin mit Leib und Seele, auf ihrem Handgelenk steht die Postleitzahl des Stadtteils tätowiert. Seit 2009 lebt Zimmermann hier, damals zog sie für eine Bankausbildung in die Stadt, anschließend studierte sie BWL. So verbandelt sie mit dem Stadtteil ist, so eng sind ihre Beziehungen zu den Menschen hier.

Zimmermann ist sozial durch und durch. „Was mich als Gastronomin angetrieben hat, waren die Menschen. Den Leuten gesunde Ernährung außerhalb der eigenen vier Wände zu ermöglichen, Gästen eine schöne Zeit zu machen, Menschen einen Arbeitsplatz zu geben und für die Sorgen der Mitarbeiter da zu sein.“ Sie gab kostenlos Suppen an Obdachlose raus, „Asphalt“-Verkäufer versorgte sie mit Salaten, nach Feierabend verteilte sie übrig gebliebene Speisen an die Menschen ohne Zuhause. Ihre Vision war es, eine soziale Stiftung zu gründen.

„Was mit Herz“ hat eine Förderung erhalten

Immer mehr habe sich herauskristallisiert, dass die BWL-Absolventin mehr für das Soziale als für das Unternehmertum brennt. Das hat sie jetzt zu ihrem Beruf gemacht. Ihr Verein hat eine 180.000 Euro-Förderung vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz für Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement bekommen, Zimmermann ist nun mit Marlo Zirr (31) Vollzeit bei „Was mit Herz“ angestellt und kann ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Das kostete sie auch ein bisschen Überwindung: „Ich habe mich lange dagegen gesträubt, dass hier irgendwer Geld verdient.“

Für Zimmermann steht fest: Sie bleibt im Sozialbereich. Deshalb hat sie nun nebenbei ein Studium in „Soziale Arbeit“ begonnen, nach dem NP-Gespräch muss sie schnell los zur Vorlesung. Zimmermann scheint mit fast 30 angekommen zu sein. „Ich bereue nichts und bin dankbar für eine großartige Zeit und viele Erfahrungen. Ich denke gerne daran zurück.“

Von Josina Kelz