Lina Jacobs ist die hannoversche Amy Winehouse

Hannover

Wenn sie singt, dann hat ihre Stimme etwas von Amy Winehouse († 27). Dieses Verruchte, Dunkle, Verlebte. Dieses verdammt Soulige. Und wirklich viel Talent: Lina Jacobs (22), Frontfrau der hannoverschen Pop-Soul-Blues-Band „Me & Ms Jacobs“. Das Quartett hat jüngst den Musikwettbewerb „Hören!“ gewonnen, zu dem Hannovers „Dr. Eurovision“ Irving Wolther (51) monatlich online aufruft.

Erst im Jahr 2018 hatten sich Lina Jacobs, Bassist Viktor Sirjanow (25), Schlagzeuger Laurenz Hintz (20) und Gitarrist Roland Krügler (44) gefunden. Gefunden hatten sie sich, nachdem Lina Jacobs bei den Linden Legends auf dem Küchengartenplatz aufgetreten war, einer offenen Bühne für Sänger, Schauspieler und Poeten. „Danach hat mich jemand gefragt, ob ich Background für ihn singen möchte“, erinnert sich die Musikerin. „Und darüber ist dann der Kontakt zu meinen Jungs entstanden.“

Sie schreibt Songs über das Leben und die Liebe

Ihre Songtexte schreibt die 22-Jährige selbst. Über die Liebe, das Leben, Ängste, Sehnsüchte. Auch mal über den Unfall einer Freundin. „Ich hätte sonst nicht gewusst, wie ich das hätte verarbeiten sollen“, beschreibt Lina Jacobs beim Bummel durch den Welfengarten. „Das war schon immer so: Ich habe immer alles aufgeschrieben, was mich beschäftigte. In Kurzgeschichten, Gedichten, Songs.“ Texte und auch Kompositionsideen dazu hatte sie, die Stimme auch, nur Musiker fehlten ihr. Und ihnen fehlte sie. So sei „Me & Ms Jacobs“ entstanden.

Der Name der Band ist Hommage an gleich zwei Große des Musikgeschäfts: Phillysoul-Urgestein Billy Paul († 81) und dessen großen Hit „Me & Mrs. Jones“, mit dem er im Jahre 1972 drei Wochen lang Platz 1 der US-Charts belegte. Sowie Amy Winehouses Cover dazu aus dem Jahre 2006: „Me & Mr. Jones“. „Ich dachte mir“, erläutert Lina Jacobs, „,Me & Ms Jacobs’ passt dazu, weil ,Me’ jeder in der Band sein kann, aber auch jeder Zuhörer. Und Ms Jacobs, das bin eben ich.“

Große Affinität zu Amy Winehouse

Und diese Affinität zum Soul und zu Amy Winehouse ist eben einfach da. Nicht nur in der Stimme. „Die hat schon krass gesungen“, findet Lina Jacobs, die wie die gesündere hannoversche Variante des verstorbenen britischen Originals wirkt. Die roten, langen Haare hat sie zum Beehive toupiert, die Jeans trägt sie mit Schlag, die brombeerfarbene Jacke ist aus Plüsch.

Sie raucht („seit die EU Menthol-Zigaretten verboten hat, aber viel weniger – und nur noch Selbstgedrehte“) und weiß sich für die Fotos in Szene zu setzen. Zeigt ihre 14 Ringe („jeder einzelne ist eine Erinnerung an Freunde, meine Oma, Reisen“). Läuft über die weißen Kunststoffplatten, die an die frühere Graft des Parks an der Uni erinnern und wirkt dabei, als schreite sie über einen Laufsteg.

„Im Sommer im vergangenen Jahr haben wir da manchmal abends gespielt“, erzählt Lina Jacobs. „Das war voll schön, abends leuchten die weißen Platten auf, das hatte was Magisches.“ Und wer Musik machen möchte, muss das ja während der Pandemie ohnehin online oder draußen tun.

So sei die Band auch am Rande von Demos aufgetreten, ist auf ihrem Youtube-Kanal bei der Straßenmusik am Maschsee-Nordufer zu sehen und produziert auch mal Videos von sogenannten Kitchensessions. Mini-Konzerten aus Linas Nordstädter Sechser-WG, für die sie auch mal Gastmusiker einlädt wie den Kontrabassisten Orlando Rometti (25) oder den Gitarristen Ahmed Achkar (27).

Musikeinfluss durch die Eltern

Woher ihre Vorliebe für den Vintage-Sound rührt? „Von meinen Eltern“, antwortet die Künstlerin. „Mein Vater hatte so eine Happy-Hippie-Flower-Power-CD, an die ich mich gut erinnere. Aber meine Eltern haben auch Jimmy Hendrix oder Ella Fitzgerald gehört. Handgemachte Musik. Das gefällt mir. Das mochte ich auch am Sound von Amy Winehouse. Oder auch an Adele. Nur mit etwas Handgemachtem, Echtem kannst du live magische Momente erzeugen, glaube ich.“

Und davon möchte sie ganz viele hervorzaubern. Sobald es wieder geht, jedenfalls. Zunächst einmal hat die Band auf ihrem Youtube-Kanal eine neue Kitchen-Session eingestellt, zum Song „Missing“. Und im April wollen sie im Studio ihre ersten beiden Songs aufnehmen, diese dann bei Instagram und Youtube posten und sich auf die Suche nach einem Label machen. Damit dieses Dunkle, Verruchte, Soulige in Lina Jacobs’ Stimme auch über Hannover hinaus verzaubern kann.