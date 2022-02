Hannover

Sie lebte mit ihrem ersten Mann viele Jahre auf Schloss Bückeburg. Auch wenn die eheliche Liebe zu Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (63) schon lange erloschen ist, ist Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) wieder nach Bückeburg zurückgekehrt. Unter anderem bereitet sie sich dort für ihre Teilnahme bei „Let’s Dance“ vor. Am 18. Februar geht es um 20.15 Uhr bei RTL los!

Prinzessin Lilly, wann haben Sie zuletzt ein Tänzchen auf dem Parkett hingelegt?

Das ist schon ein bisschen her, das war vor Corona. Wobei: Vergangenen Sommer habe ich getanzt, allerdings nicht mehr ganz so wie früher auf Partys (lacht). Generell sieht man Leute heute kaum noch Paartänze tanzen, das wirkt fast schon altmodisch.

Sind Sie eher der Typ Standard oder Freestyle?

Sich zu Musik zu bewegen, ist grundsätzlich ein Riesenspaß. Standardtänze bereiten mir große Freude, Wiener Walzer zum Beispiel. Salsa finde ich richtig toll und ich kann es kaum erwarten, Tango tanzen zu lernen!

Immer noch ein Herz und Seele: Prinzessin Lilly und Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe waren neun Jahre verheiratet, ließen sich im Jahr 2002 scheiden. Hier ist sie im Oktober 2021 bei seiner Hochzeit mit Mahkameh Fürstin zu Schaumburg-Lippe zu Gast, deren Trauzeugin Lilly sogar ist. Quelle: Dröse

Als Sie Kind waren, wollten Sie schon unbedingt Tanzen, durften aber nicht, oder?

Meine Mama hat heute ein ganz schlechtes Gewissen (lacht). Ich war das Mittelkind von Fünfen und zu unserer Familientradition gehört Tennis, das war gesetzt und unumgänglich, gleich nach Skifahren. Als ich sechs, sieben Jahre alt war, kam bei mir der Wunsch auf zu tanzen, wie wohl bei jedem kleinen Mädchen in dem Alter. Nur hat es sich nicht ergeben. Wir sind häufig umgezogen, aufgrund des Berufs meines Vaters. Er war von der Pike auf im Automobilsport tätig. Und für meine Mutter war es schwierig, noch weitere Sportprogramme für uns zu organisieren.

Ihre Eltern: Annette Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein (geborene Baronin von Cramm) und Ehemann Otto-Ludwig Sayn-Wittgenstein bei den Feierlichkeiten anlässlich des 60. Geburtstages von Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe auf Schloss Bückeburg. Quelle: Dröse

Also blieb es bei Tennis?

Und beim Hockey, der Kader war im Tennisverein integriert. Die Ballettstunden wären woanders gewesen und als Mutter verstehe ich das heute. Es hieß auch, ich sei zu groß fürs Tanzen. Dass meine kleine Schwester zum Ballett konnte, hat mich sehr unglücklich gemacht, aber daran ließ sich nicht rütteln. Mit neun Jahren habe ich dann eine Schwanensee-Aufführung besucht und war sehr beeindruckt.

Wovon genau?

Davon, wie emotional sich Menschen mit dem Körper ausdrücken können! Das, was ich gesehen habe, war so grazil, so würdevoll, so diszipliniert. Das hat mich verzaubert.

Getanzt haben Sie trotzdem. Nicht umsonst haben Sie den Spitznamen Partyprinzessin bekommen.

Auf Jugendfesten habe ich Friesenrock getanzt, es war die Zeit von „Fame“, „Flash Dance“ und natürlich „Dirty Dancing“. Den Film habe ich mir neulich erst wieder angeguckt. Besonders den Part, in dem Salsa getanzt wird. Tanzen ist einfach ein Ausdruck von Lebensfreude und gehört zu jeder Party, zu jedem Fest.

Wie kam es eigentlich zu Ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“?

Manchmal kommen die Dinge einfach zusammen.

Wie läuft das Training?

Bisher hatte ich Tanzstunde, in der ich die Grundschritte einstudiert habe. Die trainiere ich jetzt täglich. Es ist wie beim Skifahren: auf die Technik kommt es an. Das Standbein muss gerade sein, die Füße durchgestreckt. Jetzt mache ich das anderthalb Stunden lang jeden Morgen.

Ein bisschen Motorsport im Blut: Für den guten Zweck sind Prinzessin Lilly und ihr Sohn Donatus zu Schaumburg -Lippe im Jahr 2017 bei der „Mongol Rally“ mitgefahren. Im alten VW Polo haben sie in fünf Wochen 15 Länder durchquert und 14.000 Kilometer abgerissen. Quelle: Dröse

Wie sportlich sind Sie eigentlich? Immerhin sind Sie mit Ihrem Sohn Donatus schon eine Ultamarathon durch die bulgarischen Berge gelaufen …

Pilates hat mir in Sachen Flexibilität und Cardio geholfen. Was das Tanzen betrifft, mache ich jetzt auch noch nicht mehr. Nicht, dass ich mir noch Tanzschritte falsch aneigne. Ich sehe jetzt zu, dass ich meinen Körper so vorbereite, dass er die Show aushalten kann.

Wen wünschen Sie sich als Tanzpartner?

Ich finde alle toll, hochbegabt und großartig. Vorher kann ich das gar nicht sagen, weil es für das Tanzen eine spezielle physische Kommunikation braucht. Ich bin sicher, dass es so sein wird, wie der liebe Herrgott das will.

Wie soll die Jury Sie eigentlich ansprechen? Vollständig heißen Sie ja Marie-Luise Ulrike Olympia Milona zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Einfach Lilly.

Also kurz und knapp. Ist so ein Adelstitel eher hinderlich oder förderlich?

Es kommt darauf an, erlebt habe ich schon alles. Im Business ist es so, dass eine Tür vielleicht leichter aufgeht, ich dann aber umso härter arbeiten muss. Oft hieß es: Jetzt zeig mal, was du kannst. Im Hinblick auf den Adel gibt es viele Vorurteile. Vor allem was den finanziellen Rahmen angeht. Ich kann für mich sagen, dass ich mich vor Jahren selbst neu erschaffen habe, auch finanziell – ich bin von niemandem abhängig und mit einem goldenen Löffel im Mund bin ich auch nicht aufgewachsen. Jeder Mensch ist „Unconscious Bias“, also unbewusster Voreingenommenheit, ausgesetzt. Aber wir sollten uns in keine Box packen lassen, egal wer wir sind und woher wir kommen. Ich muss jedenfalls niemandem beweisen, wer oder was ich bin.

Patchwork de luxe: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe mit seiner Ehefrau Fürstin Mahkameh Navabi, seiner Ex Ehefrau Lilly (rechts) und dem gemeinsamen Sohn Donatus. Quelle: Dröse

Familie spielt in Ihrem Leben eine große Rolle.

Sie gibt mir Kraft, besonders die Beziehung zu meinen Kindern. Und sie nimmt mich mit all den Hochs und Tiefs, die ich in meinem Leben schon hatte. Ich bin einfach dankbar, dass ich diesen abenteuerreichen Lebensweg mit ihnen gehen kann.

Die Familie im Studio und vorm Fernseher

Nehmen Sie jemandem aus der Familie in die Shows mit zu Anfeuern?

Sie werden sicherlich mal in den Shows auftauchen. Ansonsten denke ich, dass sie die Abende gemeinsam vor dem Fernseher verbringen werden.

Von Mirjana Cvjetkovic