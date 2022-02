Hannover

Sie hat trainiert, sie hat gekämpft, sie hat einen Cha Cha Cha präsentiert – am Ende hat es aber nicht gereicht: Nach der zweiten Folge der RTL-Show „Let’s Dance“ war Schluss für Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49), die wenigsten Zuschauer riefen für die Kandidatin an.

Die 49-Jährige war am Abend des 25. Februar gleich als Zweite an der Reihe: Mit Tanzprofi Andrzej Cibis (34) hatte sie in ihrem zweiten Wohnsitz in Athen (eigentlich lebt sie ja wieder auf Schloss Bückeburg) trainiert. Dort in der griechischen Hauptstadt geht Tochter Lana (16) zur Schule, sie hatte ihre Mutter während des schweißtreibenden Unterrichts sogar mal besucht: „Ich bin so stolz auf sie.“

Profi Cibis resümierte die Trainingsstunden so: „Sie ist eine sehr große Tänzerin. Mit diesem großen, langen Körper muss sie mehr arbeiten als andere.“ Was der 34-Jährige noch positiv hervorhob: „Sie ist sehr strebsam.“

Ein Cha Cha Cha auf dem Parkett: Prinzessin Lilly und Profitänzer Andrzej Cibis haben in Athen trainiert – vergeblich. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Von der Aufregung aus der Vorwoche war der Prinzessin in der zweiten Show eigentlich nichts anzumerken, die Performance – sie tanzte Cha Cha Cha – wies eigentlich auch keine großartigen Patzer auf. „Es hat Riesenspaß gemacht“, sagte die 49-Jährige nach ihrem Auftritt vor der Jury, noch ganz aus der Puste. Die Jury bewertete Lillys Tanz schließlich so: Jorge González (54) attestierte der 49-Jährigen eine tolle Aura „und du verbreitest Fröhlichkeit. Es muss aber mehr Kraft aus der Hüfte kommen.“

Motsi Mabuse (40) lobte: „Man sieht, dass du gearbeitet hast. Aber der Körper, der wollte nicht so richtig.“ Gewohnt bissig zeigte sich Joachim Llambi (57), der nach einer überstandenen Corona-Infektion erstmals wieder mit am Start war: „Freude war da. Aber ich will auch Freude beim Zugucken haben! Mir war das zu sehr spazieren gehen, es fehlte Rhythmus und Druck.“ Mit seiner Einschätzung sollte er nicht daneben liegen: „Ihr müsst richtig ran, richtig arbeiten.“ Sollte das Tanzpaar ein weiteres Mal so auftreten, „wird die Luft dünn“. Ingesamt gab’s magere elf Punkte.

Nur gibt es kein weiteres Mal mehr, kurz nach Mitternacht gab das Moderatorenduo Daniel Hartwich (43) und Victoria Swarovski (28) das Aus für Prinzessin Lilly bekannt. Die nahm es mit Fassung, umarmte Tänzer Andrzej Cibis und sagte: „Es hat Spaß gemacht.“

Einen Grund zu feiern hatte die Prinzessin dann trotzdem: Im Publikum saßen ihre Eltern Annette Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein (geborene Baronin von Cramm) und Otto-Ludwig Sayn-Wittgenstein, es war der 84. Geburtstag ihres Vaters.

Von Mirjana Cvjetkovic