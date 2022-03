Hannover

Am Ende der Woche sollte es für Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) eine voller Überraschungen werden: Die Prinzessin wurde nicht nur plötzlich zurück in die Tanzshow „Let’s Dance“ geholt, sie schaffte es in der dritten Folge am 4. März tatsächlich auch noch eine Runde weiter! Dabei hatte es die 49-Jährige alles andere als leicht: Zum einen hatte sie nur zwei Tage Zeit zu trainieren, zum anderen musste sie sich auf einen neuen Tanzpartner einstellen.

Die Rumba absolvierte sie an der Seite von Choreograf Jimmie Surles (44) – ihr eigentlicher Tanzpartner Andrzej Cibis (34) durfte wegen eines positiven Coronatests nicht antreten. Das Virus hatte Prinzessin Lilly auch die Rückkehr ermöglicht: Teilnehmer Hardy Krüger Jr. (53) hat es ebenfalls erwischt. „Ich hatte gehofft, dass ich zurückkommen kann“, so der Schauspieler während der Show in einer Videobotschaft, „nun ist noch eine Bronchitis dazugekommen. Ich muss die Segel streichen.“

Eine Runde weiter: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Jimmie Surles freuen sich, dass sie bei „Let’s Dance“ eine Runde weiter sind. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Für zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg war das alles „ein Wechselbad der Gefühle“, sie trainierte trotzdem, „bis es im Körper krachte“. Sie und Surles hatten sich fest vorgenommen, für den erkrankten Andrzej Cibis zu tanzen. Um 22.10 Uhr trat das Paar zu „Heart of Gold“ von Neil Young (76) an, ein Lied, das – so das Motto – aus Lillys Geburtsjahr 1972 stammt. Im hochgeschlitzten violetten Kleid bewegte sie sich vor Millionenpublikum und der Jury übers Parkett.

Die Jury: Jorge González (links), Motsi Mabuse und Joachim Llambi vergaben am Ende sieben Punkte für den Tanz von Prinzessin Lilly. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

„Du hattest wenig Zeit, zu trainieren“, urteilte Juror Jorge González (54), „und das war zu sehen.“ Rumms, das hat schon mal gesessen. Motsi Mabuse (40) zeigte sich da etwas sanfter: „Ihr habt eine Atmosphäre geschaffen, Jimmy hat dir Sicherheit gegeben.“ Technisch sei eine Rumba schwer zu tanzen, immerhin habe Lilly es aber verstanden, worauf es bei diesem Tanz ankommt. Gewohnt bissig fiel dann noch das Urteil von Joachim Llambi (57) aus: „Ihr habt schön ausgesehen, damit hört es dann auch auf.“ Er hat mehr einen „Klammer- und Stehblues als eine Rumba“ gesehen.

Ganz magere sieben Punkte gab es für die Performance, die Adlige nahm auch das mit Fassung: „Die Woche war so surreal, wir haben aber unser Bestes gegeben.“ Offenbar haben die Zuschauer genau das erkannt, im Netz wurde die schlechte Bewertung der Jury hart kritisiert. Vor allem einer sprang für Lilly in die Bresche – Ex-Mann Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (63).

Ex-Mann Alexander kritisiert Jury-Urteil

„Sie war super. Eine Unverschämtheit von der Jury, sie so vorzuführen, trotz der Kürze der Zeit, die sie für die Vorbereitung hatte. Null Menschlichkeit, null Wärme, null Solidarität“, schrieb er bei Instagram auf der offiziellen Seite von „Let’s Dance“. „Mir fällt dazu, mit den entsprechenden Änderungen, der Text ein, den Roger Willemsen über Heidi Klum geschrieben hat. Liebe Jury: Findet den, lest ihn – und fühlt euch angesprochen.“

Zwischen die beiden passt kein Blatt: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und seine Ex-Frau Prinzessin Lilly verstehen sich auch nach der Scheidung blendend. Sie ist sogar Trauzeugin seiner Ehefrau Mahkameh Fürstin zu Schaumburg-Lippe. Quelle: Rainer Dröse

Zu Schaumburg-Lippe meint einen Artikel des im Jahr 2016 verstorbenen Publizisten, den er als Kritik an der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ und Modelchefin Heidi Klum (48) in der „taz“ geschrieben hat: „Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nazionale mit Knallchargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man sechs Sorten Scheiße aus ihr herausprügeln – wenn es nur nicht so frauenfeindlich wäre“.

Cheyenne Ochsenknecht von Zuschauern rausgewählt

Prinzessin Lilly bekam von all dem im Studio natürlich nichts mit. Dafür war sie hautnah dabei, als Konkurrentin Cheyenne Savannah Ochsenknecht (21) rausgewählt wurde – und sie bleiben konnte. „Waaaas? Ich wollte nach Hause!“, rief die 49-Jährige und schlug unglaubwürdig die Hände überm Kopf zusammen. Für sie heißt es jetzt: Weiter trainieren und am 11. März einen Contemporary Tanz präsentieren.

Von Mirjana Cvjetkovic