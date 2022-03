„Let’s Dance“: Lilly tanzt in der RTL-Show wieder mit

Hannover

Das Glück sieht man ihr an: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) ist nach überstandener Corona-Erkrankung wieder am Start und am 18. März ab 20.15 Uhr bei der RTL-Show „Let’s Dance“ dabei. „Mit voller Energie zurück im Training“, meldete sich die Prinzessin bei Instagram.

An ihrer Seite: Tanzprofi Andrzej Cibis (34), der ja wegen des Virus’ ebenfalls ausgefallen war. In der vierten Show werden die beiden einen Quickstep performen, für die die 49-Jährige hart mit Cibis trainiert hat. Ein bisschen Spaß gönnte sich die Adlige aber auch: Sie besuchte am 16. März die Fashion-Week in Berlin, schaute sich die Show des Modeunternehmens Marc Cain an.

Dort traf zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg unter anderem die Wunstorferin Frauke Ludowig (58), die sie bei „Let’s Dance“ dann wiedersehen wird – Ludowig (ebenfalls von Corona genesen) moderiert nach der RTL-Show immer noch eine Spezialsendung.