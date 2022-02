Hannover

Was ihn erwarten wird, wenn er sich ins Studio von „Let’s Dance“ setzte, wusste Donatus zu Schaumburg-Lippe (28) nicht – „ich habe die Show bislang noch nie gesehen“. Was klar war: Vier Stunden musste er aufs Handy verzichten, die sind dort nicht erlaubt. Langweilig wurde es allerdings nicht: Nicht nur, weil er dabei zuschauen konnte, wie seine Mutter – Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) – das erste Mal übers Parkett wirbelte.

„Ich war überwältigt, wie witzig die Show war“, resümiert der 28-Jährige seinen Besuch bei RTL. „Profitänzer wie Promis waren so so gut gelaunt, es wurde viel gelacht, die Stimmung hat sich auf das Publikum im Saal übertragen.“ Seine Mutter, die zunächst einen Walzer präsentierte und in Zukunft an der Seite von Profi Andrzej Cibis (34) tanzen wird, war gleichfalls gut gelaunt – aber auch ziemlich nervös.

Ab jetzt wird es ernst: In der zweiten Folge der „Let’s Dance“-Staffel tanzt Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit Andrzej Cibis. Ihr erster Tanz ist ein Cha Cha Cha. Quelle: RTL / Stefan Gregorowius

Ihren Sohn Donatus, den sie liebevoll Teddy nennt, erinnert das an aufregende Dinge, die er mit ihr unternommen hat: zum Beispiel einen Ultramarathon zu laufen oder im alten VW Polo bis in die Mongolei zu knattern. „Den ersten Tag war sie immer zurückhaltend und ruhig. Wenn es dann aber richtig losgeht, ist sie nicht zu bremsen.“ Zu Schaumburg-Lippe erzählt von einem Gespräch, das seine Mutter mit ihrem Ex-Mann Lambros Milona (53) geführt hat: „Sie hat gemerkt, das ,Let’s Dance’ etwas ganz Anderes ist, als im Nachtclub zu tanzen und hatte Bedenken, ob sie das packt.“ Wird sie, ist sich Donatus sicher: „Ihr Ehrgeiz ist wild.“

Geniales Gespann: Für den guten Zweck sind Prinzessin Lilly und ihr Sohn Donatus zu Schaumburg-Lippe bei der „Mongol Rally“ 14.000 Kilometer gefahren. Quelle: Dröse

Einen Ratschlag hat er seiner Mutter gegeben: „Wenn sie es schafft, sie selbst zu sein, dann hat sie gute Chancen, ihre Persönlichkeit auf das Parkett und die TV-Kameras zu übertragen.“ Wird sind gespannt: Am 25. Februar zeigt Prinzessin Lilly ab 20.15 Uhr in ihren ersten Einzeltanz – einen Cha Cha Cha zum Song „Waiting for a Star to fall“ von Boy Meets Girl.

Von Mirjana Cvjetkovic