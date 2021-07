Hannover

Ob zu Hause, in den Bergen oder am Meer: Zu gelungenen Ferien gehören spannende Geschichten, mit denen junge Leserinnen und Leser von jedem Ort aus auf Fantasiereisen gehen können. NP-Kinder- und Jugendbuch-Expertin Maike Jacobs stellt aktuelle Romane vor. Viel Lese-Vergnügen!

Vom Laut und Leise

Romana Romanyschyn/Andrij Lessiw: „Hören“. Gerstenberg, 56 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin/der Autor: Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw leben in Lwiw in der Ukraine. Nach ihrem Studium an der Nationalen Akademie der Künste gründeten sie das Studio Agrafka und arbeiten als Autoren, Designer und Illustratoren.

Das Buch: Ein Buch über das Hören? Ohne CD oder andere mitgelieferte Geräusche? Ja, das geht. Die ukrainischen Künstler laden in ihrem grafisch auffälligen Buch zu einer Reise in die Welt des Hörens ein. Denn auch, wenn der Schall unsichtbar ist, gelingt es den beiden großartig aufzuzeigen, wie und was wir alle hören. Seite für Seite wird so das leise Buch auf einprägsame Weise zu einem lauten Geräuschwunder.

Für wen geeignet: für Superlauscher ab sieben Jahren.

Von einem Neustart

Jenny Jägerfeld: „Mein geniales Leben“. Urachhaus, 358 Seiten, 16 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Jägerfeld ist schwedische Autorin, unter anderem Preisträgerin des Kinderliteraturpreises Luchs und des Astrid-Lindgren-Preises.

Das Buch: Sigge ist zwölf, liebt Eiskunstlauf, schielt und wurde in seiner alten Schule gemobbt. Nach dem Umzug der Familie kommt Sigge nach den Ferien in eine neue Schule – die Chance für ihn zu einem Neustart. Doch wie wird man beliebt und wie findet man wirklich Freunde? Was muss Sigge an sich ändern? Das versucht der junge jetzt herauszufinden.

Für wen geeignet: Ein großartiges, zu Herzen gehendes Buch für alle ab zehn Jahren über die Folgen von Mobbing. Es zeigt, wie wichtig es ist, erstmal sich selbst zu mögen und ehrlich miteinander umzugehen. Ein Buch mit ganz traurigen, aber auch sehr witzigen Facetten.

Vom ersten Philosophieren

Tina Oziewicz: „Die Freude springt aufs Trampolin“. Knesebeck, 72 Seiten, 15 Euro. Quelle: Knesebeck

Die Autorin: Tina Oziewicz ist eine polnische Autorin und Übersetzerin und Absolventin der Philosophie und Englischen Literatur an der Uni Breslau in Polen.

Das Buch: Es gibt so viele Gefühle, aber was machen sie mit uns? Dieses Buch stellt Seite für Seite ein Gefühl mit einem einzigen Satz vor. Dazu zeigen die wunderbaren Illustrationen die Gefühle mit ihrer Wirkung. So kann man auch schon mit kleinen Kindern ganz leicht ins Gespräch kommen und gemeinsam beschreiben, wie sich Freude, Trauer, Wut oder Mitgefühl auswirken – oder wie man sie schon mal erlebt hat.

Für wen geeignet: Ein poetisches Kinderbilderbuch zum immer wieder Anschauen und miteinander Philosophieren für kleine Menschen ab vier Jahre.

Vom doppelten Verlieben

Kara McDowell: „One Way or another“. Loewe, 400 Seiten, 14,95 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Kara McDowell lebt in Arizona, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Das Buch: Paige hat ein massives Entscheidungsproblem, das so schwerwiegend ist, dass es ihr Leben regelrecht behindert. Denn Paige ist von der Angst beherrscht, die falsche Entscheidung zu treffen und damit möglicherweise eine Chance zu verpassen und ihr Leben zu ruinieren. Soll sie über Weihnachten mit ihrer Mutter nach New York reisen und damit ihren Kindheitstraum verwirklichen? Oder soll sie lieber die Einladung ihres Freundes Fitz in das romantische Wochenendhaus in den Bergen annehmen? In Fitz ist sie heimlich verliebt und vielleicht böte sich da die einmalige Gelegenheit, mit ihm zusammenzukommen?

Für wen geeignet: Warmherzige Lovestory für Mädchen ab 14 Jahren mit eindeutigem Ausgang.

Vom herzlichen Mitleiden

Lea Coplin: „Mit dir leuchtet der Ozean“. Dtv, 333 Seiten, 12,95 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Lea Coplin schreibt unter einem Pseudonym. Die Bestsellerautorin war zunächst Journalistin und lebt heute mit Mann und Katzen in München.

Das Buch: Penny flieht vor ihren Problemen nach Fuerteventura, um dort in einem Club zu arbeiten. Schon am Ankunftstag trifft sie auf Milo, einen Jungen, der kurz auf ihrer Schule war und den sie einmal geküsst hat. Milo war Außenseiter und hatte damals einen ziemlich miesen Ruf. Jetzt auf Fuerteventura wirkt er ganz anders, außerdem hat er eine feste Freundin, die ausgerechnet Pennys Zimmergenossin ist. Da ist das Gefühlschaos programmiert.

Für wen geeignet: Leichte, etwas vorhersehbare Sommerlektüre für alle ab 14 Jahre, die auch dieses Jahr daheim bleiben und trotzdem mal von Sonne, Strand, Meer und Liebe träumen wollen.

Vom großen Abenteuer

Lena Zeise: „Balto & Togo“. Gerstenberg, 40 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Zeise studierte Kommunikationsdesign und Illustration. Sie arbeitet als Illustratorin und Autorin in Münster.

Das Buch: Als im Winter 1925 eine Diphterie-Epidemie die einsam gelegende Stadt Nome in Alaska bedroht, bittet der Arzt in der über 650 Meilen entfernten Küstenstadt um Hilfe für ein lebensrettendes Medikament. Hundeschlitten transportieren schließlich die wertvolle Medizin über Land. Dichter Schnee und eiskalte Stürme machen Hunden wie Balto und Togo und ihren Fahrern zu schaffen, trotzdem kämpfen sie sich durch und bringen das rettende Serum nach Nome.

Für wen geeignet: Eindrucksvoll illustrierte Story, die die sachlich erzählte Heldengeschichte ab acht Jahren lebendig werden lässt.

Von starken Freundschaften

Elisabeth Steinkellner: „Papierklavier“. Beltz & Gelberg, 140 Seiten, 14,95 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Die Österreicherin ist Sozialpädagogin, Kultur- und Sozialanthropologin. Fast hätte sie mit „Papierklavier“ den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen, aber die deutschen Bischöfe verhinderten das, da eine Transgender-Person darin vorkommt.

Das Buch: Maia, 16, ist Ersatzmutter für ihre jüngeren Schwestern, sie ist Schülerin, sie jobt, um zum Familienbudget beizutragen und trägt Kleidergröße 42. Trotzdem schafft sie es immer wieder, „die kleinen Dosen Alltagsglück, die oft nicht mehr als einen Fingerhut füllen“ für sich zu finden. Das liegt auch daran, dass sie mit der feministischen Alex und der älteren Carla, die auch mal Engelbert ist, starke Freundschaften hat.

Für wen geeignet: Ein auch optisch stark umgesetzter emanzipatorischer Roman ab 15 Jahren.

Von tödlichen Monstern

Patrick Ness: „Und der Ozean war unser Himmel“. Cbj 160 Seiten, 20 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Für „Sieben Minuten nach Mitternacht“ erhielt Ness den Jugendliteraturpreis. Er lebt in Los Angeles.

Das Buch: Die Mutter der Walin Bathseba wurde von Walfängern getötet. Jetzt zieht sie mit ihrer Herde in den ewigen Krieg gegen die Menschen. Und ihre Anführerin will dabei um jeden Preis den Teufel persönlich zur Strecke bringen.

Für wen geeignet: Ein sehr bewegendes Buch, sprachlich wie optisch hervorragend gelungen. Ness hält uns einen Spiegel vor, indem er das Oben und Unten verkehrt und daraus umso treffsicherer die Fragen nach eigener Bestimmung, Loyalität, Macht, Gewalt und Krieg und die Monster, die wir uns selbst schaffen, formuliert. Offiziell empfohlen ab zwölf Jahre, dann aber unbedingt im Tandem mit einem Erwachsenen lesen lassen.

Vom verwirrenden Mobbing

Sigrid Zeevaert: „Mika, Tony und Jack“. Tulipan, 180 Seite, 14 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Zeevaert begann während ihres Lehramtsstudiums mit dem Schreiben. Sie hat drei Kinder und lebt in Aachen.

Das Buch: Mika ist neu in der Klasse und froh, als Tony und Jack etwas mit ihm unternehmen wollen. Gemeinsam fahren sie durch einen Wald zu einem einsamen See. Doch dort verhalten sich die beiden ganz und gar nicht freundlich. Mika ist irritiert, doch noch nicht bereit, die mögliche Freundschaft gleich sausen zu lassen. Aber Tony und Jack überschreiten immer wieder neue Grenzen und Mika hat ein Problem.

Für wen geeignet: Einfühlsam erzähltes Buch für Kinder ab elf Jahre über Mobbing und den großen Wunsch, dazugehören zu wollen. Mika gerät in einen gefährlichen Strudel, ein Ausstieg aus dem Dilemma erscheint immer schwieriger.

Zum Lesestart 1

„Wieso, weshalb warum? Vulkane“. 65 Seiten, 8,99 Euro. Quelle: Verlag

Das Buch: In kurzen Sätzen wird viel Wissenswertes zum Thema Vulkane erzählt. Dabei widmet sich jede Doppelseite einer speziellen Frage – analog zu der großen „Wieso, weshalb, warum“-Sachbuchreihe. Rätsel und Spiele beenden jedes Kapitel. Die Schrift ist größer als im Duden-Buch, dafür gibt es viele Fachbegriffe und Namen wie Mauna Kea oder Ojos del Salado als besondere Lese-Herausforderung.

Zum Lesestart 2

„Mutige Menschen“. Duden, 65 Seiten, acht Euro. Quelle: Verlag

Das Buch: In kurzen, informativen Sätzen wird erzählt, wie Rosa Parks, Greta Thunberg, Ignaz Philipp Semmelweis, Alexander Gerst und Louis Braille durch ihre Ideen die Welt verändert haben. Die Leben und Motive der Menschen sind sehr anschaulich erklärt. Besondere Begriffe werden in wenigen Sätzen als Fußnote erklärt, Bilder und Rätsel lockern die Texte auf.

Von Maike Jacobs