Hannover

Noch auf der Suche nach der passenden Ferien-Literatur? Wir haben haufenweise Tipps für Sie! Von Krimi bis Komödie – unsere Bücherempfehlungen.

Über das Leben auf der Erde

John Green: „Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen?“. Hanser, 320 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Jedes seiner Bücher, darunter „Eine wie Alaska“, „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ und „Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken“ ist ein Riesenerfolg. Green lebt mit Frau und Kindern in Indianapolis.

Das Buch: Hatte John Green bisher viele seiner Erfahrungen oder psychischen Erkrankungen verschlüsselt in seine Bücher einfließen lassen, geht er in diesem neuen Werk offensiv damit um. Er erzählt, wie er persönlich bestimmten Errungenschaften und Umgangsweisen des heutigen Lebens begegnet, webt sie in einen größeren, teils auch historischen Kontext ein und bewertet sie zum Schluss mit ein bis fünf Sternen. Das kann der Hallersche Komet genauso sein wie Klimaanlagen, das Spiel Monopoly oder die Notizen-App. Alles in allem ist es unglaublich unterhaltsam geschrieben, nebenbei auch noch lehrreich – ein echter John Green eben. Und da das Buch während des Lockdowns geschrieben wurde, fehlt auch das grandiose Kapitel über die Pest nicht. Um mit dem Autor zu sprechen: Dieses Buch verdient fünf Sterne.

Über Crime im Altenheim

Richard Osman: „Der Donnerstagsmordclub“, List, 464 Seiten, 15,99 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Richard Osman ist ein englischer TV-Moderator und Produzent, außerdem der Bruder des Bassisten der Rockband Suede.

Das Buch: Es heißt, die Idee zu seinem ersten Roman kam Osman, als er eine Verwandte in einer luxuriösen Seniorenresidenz besuchte – und er keinen Handyempfang hatte! Kann man sich gut vorstellen, wenn man in das Rentner-Idyll von Coopers Chase eintaucht. Die frühere Krankenschwester Joyce wird von Elizabeth (Ex-Geheinmdienstlerin mit guten Kontakten), Ron (rabaukiger Ex-Gewerkschaftsboss) und dem Gelehrten Ibrahim in ein Hobby-Ermittler-Team gerufen, das alte Polizeiakten studiert. Aus dem Spaß wird Ernst, als der zwielichtige Direktor der Seniorenresidenz erschlagen wird. Hat der geplante Erweiterungsbau, für den ein alter Friedhof aufgelöst werden soll, etwas damit zu tun? Osman schreibt im Paluderton über Leben und Tod, Indizien und große Gefühle. Man wünscht diesen Hobbydetektiven das ewige Leben. Band zwei erscheint im Januar 2022.

Über mäßige Mutterliebe

Ashley Audrain: „Der Verdacht“, Penguin, 320 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Audrain (Jahrgang 1982) stammt aus Kanada, sie wuchs außerhalb von Toronto auf, studierte Medienwissenschaften, arbeitete als PR-Frau im Verlagswesen. Als ihr Kind 2015 erkrankt, zieht sie sich zurück, schreibt ihr Debüt – ein Erfolg. Schon vor Veröffentlichung verkaufen sich die Übersetzungsrechte für „Der Verdacht“ in mehr als 30 Länder.

Das Buch: Blythe wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind. Auch ihr Ehemann, der Architekt Fox, möchte mit ihr eine Familie gründen. Doch als die Tochter auf die Welt kommt, fühlt Blythe alles andere als Mutterliebe. Schon vor der Geburt hatte sie Sorge, dass sich ihre eigene schwierige Mutter-Tochter-Beziehung fortsetzen könnte. Ihr gehen gruselige Gedanken durch den Kopf: Sie fragt sich, ob etwas mit Violet nicht stimmt, ob sie nicht sogar böse ist und die eigene Mama hasst. Als die Kleine in den Kindergarten kommt, ist sie anderen Kindern gegenüber aggressiv. Blythes Selbstzweifel werden immer größer, auch der Ärger mit Fox. Der ist nämlich ganz verknallt in seine Tochter und kann das Verhalten von Blythe nicht nachvollziehen. Packender Plot!

Über deutsche Erinnerungen

Helga Schubert: „Vom Aufstehen – ein Leben in Geschichten“, dtv, 222 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Die Psychologin und Autorin Helga Helm schreibt unter dem Pseudonym Helga Schubert. Sie wuchs in Ost-Berlin auf, veröffentlichte in der DDR Theaterstücke, Hörspiele, Kinderbücher, dokumentarische Schriften. Zu Wendezeiten war sie parteilose Sprecherin des Runden Tisches in Ost-Berlin. 2020 gewann sie mit 80 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis. 18 Jahre hatte sich nichts mehr veröffentlicht.

Das Buch: Manchmal sind es die Miniaturen, die kleinen Skizzen, die Großes aussagen. Schubert erzählt von Kindheitserinnerungen bei der Oma in Greifswald, von ihren Erfahrungen mit der Diktatur, der Liebe, der Ernte, der Landschaft. Schubert blättert in 29 Erzählungen ihr Leben auf, lässt uns teilhaben an ihren Erinnerungen, die deutsche Geschichte sind.

Über schwere Verluste

Siba Shakib: „Der Kirschbaum, den sie ihrer Mutter nie schenkte“, C. Bertelsmann, 368 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Siba Shakib kam 1969 als Tochter einer Deutschen und eines Iraners in Teheran zur Welt. Sie besuchte dort die deutsche Schule, studierte in Deutschland. Sie ist Journalistin und Filmemacherin, wurde durch den Film „Mahmoody gegen Mahmoody“ bekannt.

Das Buch: Anouk und Anoush sind Freundinnen, wachsen in Teheran auf. Als Anouk sich Jahre später in New York mit Rattengift das Leben nimmt, muss Anoush sie identifizieren. Sie hat schon einmal ihre Freundin verloren, nachdem sie ihr den Mann ausgespannt hatte – nun ist es für immer. Anoush geht nach Italien, um einen Roman zu schreiben, ihre tote Freundin schwebt wie ein Damoklesschwert über ihr. Sie trifft eine Frau – wieder eine Anouk, die ihr Gedächtnis verloren hat.

Über Demokratie im Wald

Moritz Matthies: „Der Wald ruft“, dtv, 336 Seiten, 11,95 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Der Name „Moritz Matthies“ ist ein Synonym, hinter dem sich Hans Rath (55) und Edgar Rai (53) verbergen. Beide leben in Berlin und erzählen in „Der Wald ruft“ das sechste Abenteuer der Erdmännchen-Brüder Rufus und Ray.

Das Buch: Ein Wasserspielplatz ist wichtiger. Darum will der Berliner Zoo die Erdmännchen an ein Gartencenter in Norwegen verkaufen. Eine Frechheit, finden Rufus und Ray, und bringen ihren Clan lieber in Sicherheit. Na ja, zumindest in den Wald. Der sich allerdings als gar nicht so sicher entpuppt. Sie erleben den Sturz von König Karl (ein Rothirsch), die Diktatur des rassistischen Keilers Herrmann (der natürlich auf der Keilerschanze lebt) und führen schließlich selbst die Demokratie im Wald ein. Bissig, witzig, böse, auf den Punkt. Ein grandioser Lesespaß, für alle, die es skurril mögen.

Über Recht und Gerechtigkeit

Markus Thiele: „Die Wahrheit der Dinge“. Benevento, 240 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Der Göttinger ist Rechtsanwalt. In seinen Romanen widmet er sich juristischen Grauzonen.

Das Buch: Noch vor der Urteilsverkündung wird der Angeklagte im Gerichtssaal erschossen – von der Nebenklägerin, der Mutter des Opfers. Frank Petersen war damals der Richter, die Tat hat er nie ganz verarbeitet. Nachdem er nun wiederholt mit seinen Urteilen in die Kritik geraten ist, beginnt er, der Frage nachzu gehen, was die Frau von damals bewegt hat, diese Form von radikaler Selbstjustiz auszuüben. Der Autor verknüpft zwei wahre Fälle – den von Marianne Bachmeier, die 1981 den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter erschoss, und den von Amadeu Antonio Kiowa, der 1990 das Opfer rechtsextremer Gewalt wurde. Das Buch macht den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Recht sehr deutlich.

Über Krisen mit Mitte 30

Emma Jane Unsworth: „Adults“. Eichborn, 400 Seiten, 22 Euro. Quelle: Adults

Die Autorin: Emma Jane Unsworth ist eine britische Schriftstellerin aus Bury, Greater Manchester. Die 43-Jährige schreibt Kurzgeschichten, Drehbücher und Romane.

Das Buch: Jenny, Mitte 30, ist in einer Lebenskrise: Sie ist frisch getrennt von ihrem Superfreund, dem Künstler Art, der jetzt mit einer Influencerin zusammen ist. Da zieht ihre hochkomplizierte Mutter bei ihr ein und auch ihr Job bei einem feministischen Magazin kippelt. So irrt sie zwischen Job, Freunden, Familienplanung und Social Media ziemlich unstrukturiert umher, macht alles und nichts richtig, ist mehr Schein als Sein. Mit dem ziemlich überzogenen und leider auch etwas überladenen Charakter von Jenny hält Unsworth der Digital-Native-Generation einen Spiegel vor – das allerdings auf unterhaltsame Weise.

Über grausame Kindheiten

Abigail Dean: „Girl A“. Harper Collins, 512 Seiten, 22 Euro. Quelle: Verlag

Die Autorin: Abigail Dean hatte als Anwältin zwischen London, New York und Kuala Lumpur gearbeitet, bis sie laut „Guardian“ kurz vor ihrem 30. Geburtstag merkte, dass ihr fehlte, was sie glücklich macht. Sie nahm sich drei Monate frei und recherchierte „Girl A“, ihren ersten Roman. Inzwischen lebt die 32-Jährige in London, arbeitet dort als Anwältin für Google und schreibt nebenbei an ihrem zweiten Roman.

Das Buch: Als Basis für „Girl A“ nahm Abigail Dean unter anderem die Geschichte des kalifornischen Ehepaars Louise und David Turpin, die zwölf ihrer 13 Kinder misshandelt haben sollen. Dean erzählt aus der Sicht von Lex, die sich und ihre sechs fiktiven Geschwister befreit hat und Jahre später auf ihrer aller Leben zurückblickt. Fesselnd, anrührend, erschreckend. Bittersüß.

Über einen neuen Beckett-Helden

Simon Beckett: „Die Verlorenen“, Wunderlich, 416 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Der Autor: Leichen pflastern seinen Weg. Mit „Die Chemie des Todes“ und der sechsteiligen Reihe um den forensischen Anthropologen David Hunter wurde der britische Journalist Simon Beckett zum Mega-Star der Krimi-Szene. Seine Bücher wurden in 29 Sprachen übersetzt und sind nichts für schwache Nerven.

Das Buch: Beckett hatte Lust auf einen neuen Helden. Dieser Jonah Colley, Mitglied einer bewaffneten Sondereinheit der Londoner Polizei, ist ein gebrochener Mann. Und nicht nur, weil er sich den Großteil des Buches mit Krücken durch die Handlung schleppt. Vor zehn Jahren verschwand sein Sohn Theo, Colley gab sich die Schuld. Und brach im Anschluss auch mit seinem besten Freund Gavin. Als der ihn mitten in der Nacht um Beistand in einem verlassenen Lagerhaus am Kai bittet, wird Colley neugierig. Und gerät prompt in einen Hinterhalt. Die ersten 50 Seiten des Romans sind ultraspannend, ein Sog aus Gewalt, drei in Plastik verpackten Leichen, Kampf ums Überleben. Danach wird es leider zäh und uninspiriert. Die Leiche des ermordeten Gavin ist vom Tatort verschwunden, der schwer verletzte Colley gerät selber in Verdacht, wühlt in der Vergangenheit. Das mühsam konstruierte Ende überzeugt nicht vollends. Und als neuer Serienheld muss Colley noch Format gewinnen.

Von NP